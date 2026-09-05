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IFA 2026 : Haier mise sur l’IA pour le linge, la cuisine, les TV et le nettoyage

À l’IFA 2026, Haier Europe présente une vision de la maison connectée où l’intelligence artificielle ne se limite plus à un assistant vocal ou à quelques automatisations. Sous le thème « Home of Intelligent Possibilities », le groupe déploie l’IA dans le lavage, le froid, la cuisson, le lave-vaisselle, les téléviseurs et même l’entretien des sols.

L’ambition est assez claire : rendre les appareils capables de comprendre davantage leur contexte et d’adapter automatiquement leur fonctionnement. Chez Haier, l’IA doit surtout devenir invisible, intervenir en arrière-plan et réduire le nombre de réglages manuels demandés à l’utilisateur.

Vision 15 : une machine à laver qui observe réellement son cycle

La nouvelle Vision 15 Collection illustre particulièrement bien cette stratégie. Haier intègre une caméra et plusieurs couches d’analyse directement dans la machine afin de surveiller ce qui se passe dans le tambour pendant le lavage.

La fonction AI Vision Sense peut estimer la quantité de linge, détecter des mélanges de couleurs, surveiller le niveau de mousse et repérer des vêtements coincés ou oubliés. Le système suggère ensuite un programme adapté plutôt que de laisser l’utilisateur choisir manuellement parmi une longue liste de cycles.

Cette analyse visuelle est complétée par l’AI Power Sense System, qui s’appuie sur neuf capteurs pour suivre notamment le poids de la charge, l’équilibre du tambour, le niveau d’eau, la température, le dosage du détergent et les mouvements mécaniques. L’appareil peut aussi mémoriser certaines habitudes grâce à AI Memory afin d’adapter progressivement son fonctionnement.

Haier ajoute enfin AI Smart Dosing pour le dosage automatique du détergent et Ultra Mix Pro, qui mélange eau, air et lessive avant leur injection. Ultra Fresh Air Pro utilise de son côté circulation d’air, mouvements légers du tambour et traitement UV pour maintenir le linge frais jusqu’à 12 heures après la fin du cycle.

Le sèche-linge veut détecter l’humidité au cœur des vêtements

Le sèche-linge Vision 15 pousse encore plus loin la logique des capteurs avec une technologie baptisée Ultra Sense. Haier explique que le système réalise une analyse tridimensionnelle de la charge afin de mesurer l’humidité résiduelle, y compris dans les couches internes des vêtements épais ou rembourrés. L’appareil ajuste ensuite en continu le cycle jusqu’à atteindre un niveau de séchage homogène.

L’objectif est d’éviter le cas classique où l’extérieur d’une veste ou d’un duvet paraît sec alors que les couches internes restent encore humides.

Le sèche-linge utilise aussi un tambour bidirectionnel Ultra Reverse Drum. En inversant régulièrement le sens de rotation, Haier cherche à réduire les plis, les nœuds et l’effet de boule que l’on retrouve souvent avec les grosses pièces de linge.

Ici, l’IA ne sert donc pas à ajouter une fonction spectaculaire, mais à améliorer une tâche très concrète : savoir quand le linge est réellement sec.

Multi Care Laundry Studio : quatre tambours dans un seul appareil

L’un des produits les plus atypiques de la présentation est le Multi Care Laundry Studio. Haier réunit dans une même machine quatre tambours indépendants : un tambour principal de 10 kg pour le lavage, deux petits tambours de 1 kg et un sèche-linge de 8 kg. Malgré cette architecture complexe, l’ensemble ne mesure que 598 mm de profondeur et utilise une seule prise électrique, une seule arrivée d’eau et une seule évacuation.

Le principe est intéressant pour les foyers qui veulent séparer certaines charges sans lancer plusieurs appareils. Les petits tambours peuvent par exemple être utilisés pour des vêtements délicats ou de petites quantités, pendant que le tambour principal s’occupe d’une charge plus importante.

Haier ajoute aussi plusieurs interactions inhabituelles : AI Sense active l’affichage lorsqu’une personne approche, Knock Sense permet d’ouvrir le tambour supérieur en tapotant, tandis que Wave Sense utilise des gestes pour contrôler certaines fonctions du tambour inférieur.

Horizon et Maestro veulent comprendre ce qu’il y a dans le réfrigérateur

La même logique d’analyse contextuelle se retrouve dans les nouveaux réfrigérateurs. La gamme Horizon peut atteindre 700 litres et intègre un système Hydro Hub combinant caméras, IA et base de données alimentaire. Le réfrigérateur peut ainsi reconnaître certains aliments, estimer leur durée de conservation et recommander l’emplacement le plus adapté.

Haier ajoute également une zone de refroidissement rapide, une carafe qui se remplit automatiquement et un système d’eau gazeuse intégré avec trois niveaux de carbonatation. L’Active Fresh Zone maintient jusqu’à 90 % d’humidité afin de mieux préserver fruits et légumes.

Le prototype Maestro va plus loin avec une zone AI Defrost conçue pour décongeler progressivement les aliments afin de limiter les pertes de jus et préserver davantage leur texture. Le système AI Food Care 2.0 peut également reconnaître les aliments stockés et recommander des conditions de conservation adaptées.

L’idée est moins de transformer le réfrigérateur en écran connecté que de lui donner davantage de moyens pour gérer ce qu’il contient.

L’IA arrive aussi dans le four, la plaque et la hotte

Dans la cuisine, Haier décline cette stratégie avec la gamme ID Series 6. Le four ID Ultimate Series 6 utilise AI Vision pour identifier les aliments, suivre l’évolution de la cuisson et arrêter automatiquement le programme lorsque le résultat souhaité est atteint. Il dispose également d’un contrôle électronique de la température, d’une sonde sans fil et d’une cavité de 78 litres répartie sur sept niveaux.

La déclinaison Pure Flavour Steam ajoute une cuisson vapeur à 100 %, des modes combinés ainsi qu’un programme spécifique pour le sous-vide.

La plaque à induction associée peut détecter la position des casseroles et diriger automatiquement la puissance vers les zones utilisées, tandis que la hotte connectée prend en charge des commandes gestuelles et un éclairage automatique.

L’ensemble illustre bien l’idée de Haier : plusieurs appareils doivent coordonner leurs fonctions plutôt que rester isolés les uns des autres.

Un lave-vaisselle qui adapte lui-même son cycle

Les lave-vaisselle I-Pro Shine utilisent eux aussi des capteurs et des algorithmes pour analyser la charge. Le système peut ajuster la quantité d’eau, la température, la durée du cycle et la consommation énergétique selon la vaisselle détectée. Haier annonce une efficacité énergétique pouvant atteindre la classe A-70 %, avec un niveau sonore de 36 dB.

Cette automatisation est probablement l’un des usages les plus naturels de l’IA dans l’électroménager.

Pour la plupart des utilisateurs, le meilleur lave-vaisselle n’est pas celui qui offre le plus de modes, mais celui qui choisit automatiquement le bon programme sans demander de connaissances particulières. C’est précisément ce que Haier cherche à généraliser dans plusieurs catégories de produits.

UltraSense AI s’étend aux téléviseurs

La télévision fait également partie de cette offensive. La plateforme UltraSense AI utilise un processeur Haier SR UltraSense pour analyser en temps réel l’image et le son. Le système adapte ensuite les réglages selon le contenu et le mode d’utilisation.

Haier divise l’expérience en quatre blocs : AI Cinema, AI Sound, AI Game et AI Eye Caring. Les fonctions gaming incluent notamment l’adaptation du taux de rafraîchissement et la réduction du lag et du tearing, avec un Gaming Accelerator annoncé jusqu’à 240 Hz DLG en 2K sur les modèles compatibles.

La marque présente parallèlement plusieurs technologies d’affichage, dont QD-Mini LED, QLED Mini LED Ultra, OLED, RGB Mini LED et SQD, avec des diagonales allant jusqu’à 115 pouces. Un écran Micro LED de 163 pouces sert également de vitrine technologique, avec un contrôle au niveau du pixel et une conception modulaire.

L’entretien des sols devient lui aussi plus automatisé

Haier profite enfin de l’IFA pour étoffer sa gamme dédiée au nettoyage. La série I-Pro Clean 5 utilise un système Double Roller composé de deux rouleaux motorisés travaillant ensemble pour améliorer le ramassage des saletés. Le laveur de sols Z5 annonce jusqu’à 25 000 Pa de puissance d’aspiration et environ 50 minutes d’autonomie. L’aspirateur balai M5 grimpe jusqu’à 250 Air Watts et 100 minutes d’utilisation. Le robot R5 combine pour sa part navigation LDS, caméras et intelligence artificielle pour reconnaître les obstacles et détecter les zones sales. Haier annonce jusqu’à 22 000 Pa d’aspiration.

Là encore, la logique reste la même : capteurs et algorithmes doivent permettre à l’appareil d’adapter son comportement plutôt que d’exécuter simplement une trajectoire prédéfinie.

Haier veut rendre l’IA moins visible, mais plus utile

La présentation de Haier est intéressante parce qu’elle montre une vision assez différente de l’IA générative mise en avant dans les smartphones ou les ordinateurs. Ici, il ne s’agit pas forcément de parler à un assistant ou de générer du contenu. L’IA sert surtout à interpréter des signaux : humidité dans un vêtement, quantité de linge, position d’une casserole, nature d’un aliment ou niveau de saleté sur le sol.

Cette approche est probablement plus pertinente pour l’électroménager. Un appareil domestique devient réellement plus intelligent lorsqu’il demande moins d’attention, pas lorsqu’il ajoute davantage de menus.

Haier mise donc sur une maison où les capteurs, les algorithmes et la connectivité restent en retrait, pendant que les appareils ajustent leur comportement en fonction de ce qu’ils observent. Si cette automatisation se montre fiable dans la vie réelle, l’IA domestique pourrait finalement trouver son meilleur usage non pas en attirant notre attention, mais précisément en cessant de la réclamer.