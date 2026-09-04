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Luna Band : le bracelet fitness sans écran à 149 euros qui veut concurrencer Whoop

Luna Band : le bracelet fitness sans écran à 149 euros qui veut concurrencer Whoop

Le marché des wearables sans écran accueille un nouveau concurrent. Présenté au CES 2026 puis proposé en précommande cet été, le Luna Band est désormais disponible à l’échelle internationale avec une approche qui rappelle Whoop ou les nouveaux trackers minimalistes de Fitbit : collecter en permanence des données de santé et d’entraînement sans ajouter un nouvel écran au poignet.

Luna tente toutefois de se différencier sur deux points. Le bracelet s’appuie fortement sur sa plateforme LifeOS et l’interaction vocale pour contextualiser les données, tandis que ses fonctions principales restent accessibles sans abonnement récurrent. À 149 euros en Europe, cette stratégie pourrait devenir l’un de ses arguments les plus convaincants.

Un bracelet de 24 grammes conçu pour disparaître au poignet

Le Luna Band adopte volontairement une approche minimaliste. Il ne possède aucun écran et affiche un poids de seulement 24 grammes, avec un boîtier de 27 mm pensé pour être porté en continu, y compris pendant le sommeil.

L’absence d’affichage répond à une philosophie désormais bien installée sur ce segment : un tracker de santé n’a pas forcément besoin de solliciter constamment l’utilisateur avec des notifications. Il peut simplement enregistrer les données en arrière-plan avant de les transformer en tendances ou recommandations dans l’application.

Cette approche favorise aussi la discrétion. Face aux montres connectées toujours plus grandes et riches en fonctions, les bracelets sans écran cherchent au contraire à se faire oublier, tout en conservant l’essentiel du suivi physiologique.

Luna propose quatre coloris, Aloe Green, Onyx Black, Desert Beige et Atlantic Blue, afin de donner un peu plus de personnalité à un appareil volontairement très sobre.

Fréquence cardiaque, SpO₂ et température cutanée au programme

Le bracelet embarque plusieurs capteurs destinés au suivi de la santé et de l’activité quotidienne. Il mesure notamment la fréquence cardiaque, la température de la peau et la saturation en oxygène du sang, tout en utilisant un accéléromètre et un gyroscope pour analyser les mouvements.

Le Luna Band prend en charge plus de 60 types d’entraînements, même si le suivi automatique reste limité à cinq activités. Le système calcule aussi des indicateurs comme la charge d’entraînement et la VO2 Max afin d’aller au-delà du simple comptage des pas ou des calories.

Sa résistance à l’eau 5 ATM lui permet également d’accompagner l’utilisateur pendant la natation et plus généralement dans les activités où le bracelet est régulièrement exposé à l’eau.

Comme toujours avec ce type de wearable, l’intérêt réel ne dépendra pas uniquement du nombre de métriques disponibles. La précision des capteurs et surtout la manière dont Luna transforme ces mesures en recommandations cohérentes seront déterminantes.

LifeOS veut donner du contexte aux données

Luna présente LifeOS comme le véritable cœur de l’expérience. La plateforme analyse les données de sommeil, de stress, d’entraînement ou encore certains paramètres liés à la fertilité afin de produire des recommandations personnalisées. L’idée est de ne pas simplement présenter une série de graphiques, mais d’aider l’utilisateur à comprendre comment plusieurs variables évoluent ensemble.

Le système accepte également l’ajout de rapports de laboratoire afin de compléter les données recueillies par le bracelet. Luna affirme pouvoir ensuite utiliser ces informations pour adapter davantage ses recommandations aux objectifs personnels de l’utilisateur.

Cette possibilité est ambitieuse, mais elle appelle naturellement à la prudence. Les données issues d’un wearable ou les conseils produits par une plateforme de bien-être ne remplacent pas une interprétation médicale, en particulier lorsque des analyses biologiques sont concernées.

La valeur de LifeOS se jouera donc dans sa capacité à donner du contexte sans présenter des corrélations comme des diagnostics.

La voix remplace en partie l’écran

L’absence d’écran ne signifie pas que l’utilisateur doit systématiquement ouvrir l’application pour enregistrer des informations. Luna mise sur la commande vocale pour ajouter manuellement certains éléments à LifeOS. Il devient par exemple possible d’indiquer un repas ou la prise d’un complément alimentaire en parlant plutôt qu’en naviguant dans plusieurs menus.

Cette interaction est particulièrement adaptée aux données qu’un bracelet ne peut pas détecter seul. Les capteurs peuvent mesurer le rythme cardiaque ou les mouvements, mais ils ne savent pas précisément ce que l’utilisateur vient de manger ou quel supplément il a pris.

En facilitant cette saisie, Luna espère construire un tableau plus complet des habitudes quotidiennes et proposer des analyses davantage contextualisées. Le défi sera évidemment de limiter la friction. Si chaque information demande une interaction longue ou trop structurée, l’utilisateur risque rapidement d’abandonner la saisie manuelle.

Des Micro Apps pour étendre les recommandations

LifeOS comprend également un système de Micro Apps, destiné à enrichir progressivement les fonctions du bracelet sans modifier son matériel. Ces modules peuvent se concentrer sur des thèmes comme l’hydratation, le rythme circadien, l’âge fitness, la caféine ou les compléments alimentaires. Ils exploitent les données déjà collectées afin de fournir des recommandations plus spécifiques à un objectif particulier.

Cette approche est intéressante parce qu’elle transforme le Luna Band en plateforme plutôt qu’en produit figé. Luna peut ajouter de nouveaux cas d’usage logiciel sans attendre une nouvelle génération de bracelet.

L’entreprise insiste aussi sur la personnalisation. Les recommandations doivent évoluer selon le profil et les habitudes de chaque utilisateur plutôt que rester identiques pour tous.

C’est précisément sur ce terrain que les wearables se différencient de plus en plus. Les capteurs deviennent relativement similaires d’un produit à l’autre ; la vraie compétition se déplace vers l’interprétation des données.

Pas d’abonnement obligatoire, un argument important face à Whoop

Le Luna Band est proposé 149 euros en Europe. Mais, son principal avantage économique pourrait venir de l’absence d’abonnement nécessaire pour accéder aux fonctions principales. Le modèle tranche avec celui de Whoop, où le hardware et le service sont étroitement associés à une formule récurrente, ou avec certains concurrents qui réservent leurs analyses les plus avancées à une offre premium.

Sur plusieurs années, la différence peut devenir considérable. Un bracelet vendu 149 euros sans frais obligatoires supplémentaires peut finalement revenir beaucoup moins cher qu’un appareil initialement abordable mais dépendant d’un abonnement permanent.

Cela impose toutefois à Luna un autre défi : financer sur la durée LifeOS, le stockage, les mises à jour et les fonctions IA sans s’appuyer fortement sur des revenus récurrents.

Un marché du wearable qui redécouvre l’absence d’écran

Le Luna Band arrive dans une catégorie de plus en plus disputée. Après des années où les montres connectées ont cherché à intégrer toujours plus de fonctions et des écrans toujours plus lumineux, une partie du marché revient désormais à des dispositifs volontairement plus simples.

Whoop a démontré qu’un appareil sans affichage pouvait séduire les sportifs en se concentrant sur la récupération et la charge d’entraînement. Les bagues connectées suivent une philosophie similaire en collectant les données sans détourner constamment l’attention.

Luna cherche à combiner ces deux idées : la discrétion d’un wearable sans écran et une couche logicielle suffisamment riche pour produire une vision globale de la santé quotidienne. Le format peut séduire les utilisateurs qui souhaitent conserver une montre traditionnelle, éviter les notifications supplémentaires ou simplement porter un appareil plus léger pendant la nuit.

LifeOS devra prouver que ses recommandations valent plus que ses capteurs

Sur le papier, le Luna Band possède les composants attendus : fréquence cardiaque, SpO₂, température, suivi du sommeil, VO2 Max, activité physique et résistance à l’eau. Rien de tout cela ne suffit pourtant à créer un avantage durable dans un marché déjà saturé de capteurs similaires.

La vraie différence repose donc sur LifeOS.

Si la plateforme parvient à relier intelligemment sommeil, entraînement, stress, alimentation et habitudes de vie, le bracelet pourra proposer une expérience plus utile qu’un simple tableau de bord fitness. À l’inverse, si les recommandations restent génériques, l’absence d’écran et le tarif attractif ne suffiront peut-être pas à convaincre face aux acteurs établis.

À 149 euros et sans abonnement obligatoire, Luna dispose néanmoins d’un positionnement intéressant. Le Band ne cherche pas à devenir une smartwatch de plus, mais à réduire la technologie visible pour concentrer l’expérience sur ce qu’elle peut apprendre de l’utilisateur.

Et c’est peut-être précisément ce que recherche une partie du public aujourd’hui : moins d’écran au poignet, mais davantage de sens derrière les données collectées.