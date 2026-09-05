Philips Hue profite de cette rentrée 2026 pour annoncer une nouvelle vague de produits, des guirlandes Festavia aux éclairages extérieurs en passant par de nouveaux luminaires Signe. Mais la nouveauté la plus attendue n’est pas une lampe : la marque prépare enfin une fonction de sauvegarde et de restauration pour les utilisateurs de Hue Bridge et Hue Bridge Pro.

Réclamée depuis des années, cette fonction permettra de conserver dans le cloud une copie des pièces, zones, scènes, automatisations et accessoires. Une évolution importante pour un écosystème devenu suffisamment vaste pour qu’une configuration domestique complète soit parfois longue et fastidieuse à reconstruire.

Une vraie sauvegarde du système Hue arrive enfin

Jusqu’ici, remplacer un Bridge ou repartir après un problème matériel pouvait devenir une opération particulièrement pénible lorsque l’installation comptait de nombreuses ampoules, pièces et automatisations.

Philips Hue annonce désormais une fonction de sauvegarde et de restauration capable de sauvegarder dans le cloud les principaux éléments d’une installation. Cela comprend notamment les paramètres, accessoires, pièces, zones, scènes et automatisations associés au Bridge.

La sauvegarde devra, dans un premier temps, être lancée manuellement. Une seule copie pourra être conservée par Bridge et celle-ci resterait stockée dans le cloud jusqu’à un an. Elle pourra ensuite être restaurée sur le même Bridge ou sur une autre unité.

La restauration complète sera initialement réservée aux utilisateurs du Hue Bridge Pro, ce qui suggère un déploiement progressif avant une éventuelle extension plus large.

Une fonction moins spectaculaire que l’IA, mais beaucoup plus utile

Cette nouveauté peut sembler modeste face aux fonctions d’IA ou aux nouveaux effets lumineux régulièrement mis en avant par Philips Hue. Pourtant, elle répond à un problème très concret de maturité de l’écosystème. Un utilisateur qui possède quelques ampoules n’a pas forcément besoin d’une sauvegarde élaborée. En revanche, une installation comportant plusieurs dizaines de luminaires, capteurs, interrupteurs, zones et scénarios représente parfois des années d’ajustements.

À ce niveau, le Bridge devient une véritable infrastructure domestique. La capacité à sauvegarder puis restaurer son environnement devrait donc être considérée comme une fonction de base plutôt qu’un simple bonus.

Philips Hue semble reconnaître cette évolution : l’éclairage connecté n’est plus seulement une collection d’ampoules pilotées depuis un smartphone, mais un système domestique complet dont la configuration mérite d’être protégée.

Play, Wall Light Module et Liane élargissent les usages intérieurs

En parallèle, Philips Hue renouvelle plusieurs familles de produits. La gamme Play strip light accueille notamment un Gradient Strip Light et un Gradient Strip Light Pro, disponibles à partir du 15 septembre avec des prix débutant à 99,99 euros. Ces rubans s’inscrivent dans la stratégie de Hue autour des ambiances immersives et de la synchronisation avec les contenus multimédias.

La marque lance également un Wall Light Module, compatible avec les panneaux Nanoleaf Shapes. Proposé à partir de 39,99 euros, il permet à Philips Hue de s’ouvrir davantage à des installations hybrides, où plusieurs marques peuvent cohabiter au sein d’une même composition lumineuse. Un kit de démarrage est également prévu dans certains marchés pour 199,99 euros.

Plus spectaculaire, le Liane 360-degree rope light mise sur un éclairage continu visible dans toutes les directions. Il est disponible en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord à partir de 399,99 euros, ce qui le positionne clairement dans le haut de gamme décoratif.

La gamme Signe gagne de nouveaux formats

Philips Hue enrichit aussi sa famille Signe avec les Signe Pendant, Pendulum et Pole. Ces nouveaux modèles poursuivent la transformation de Hue en marque de luminaire à part entière, et non plus simplement en fournisseur d’ampoules connectées. Leur lancement est prévu ce mois-ci en Europe à partir de 349,99 euros, avant une arrivée en Amérique du Nord en novembre.

Cette montée en gamme est cohérente avec la stratégie suivie depuis plusieurs années. Hue cherche désormais à vendre des objets décoratifs complets, avec une identité visuelle propre, plutôt que de dépendre uniquement des luminaires déjà présents chez l’utilisateur.

Le bénéfice économique est évident : un luminaire complet possède une valeur perçue et un prix bien supérieurs à ceux d’une simple ampoule. Mais cela permet aussi à Signify de mieux contrôler la diffusion, la forme et l’intégration de la lumière dans une pièce.

Festavia se décline en rideau, filet et stalactites

La gamme saisonnière Festavia s’étend elle aussi avec trois nouvelles formes : Curtain, Net et Icicle. Ces produits sont disponibles à partir du 3 septembre, avec un tarif débutant à 229,99 euros. Ils permettent de couvrir des surfaces ou des façades de façon plus structurée qu’une simple guirlande traditionnelle.

Philips Hue vise ici directement les décorations de fêtes, mais aussi les usages événementiels ou décoratifs permanents. Grâce à l’écosystème Hue, les différentes installations peuvent être synchronisées avec des scènes, des couleurs ou d’autres luminaires de la maison.

L’intérêt n’est donc pas seulement d’ajouter davantage de LED, mais de les intégrer à des scénarios plus larges. C’est justement cette capacité de coordination qui continue de différencier Hue de solutions moins coûteuses mais souvent plus fragmentées.

L’extérieur devient un axe majeur du catalogue

Philips Hue renforce également son offre pour le jardin et les espaces extérieurs avec plusieurs nouveaux produits : Semeru, Scenova, Muscari et Struana. Disponibles à partir du 3 septembre, ils démarrent à 79,99 euros selon les modèles. À cela s’ajoute le nouveau OmniGlow outdoor strip light, proposé en trois longueurs à partir de 199,99 euros.

Cette extension montre que Hue cherche à couvrir l’ensemble de l’environnement lumineux d’un logement, de la chambre au jardin. Le constructeur ne se contente plus de connecter quelques points lumineux intérieurs, mais tente de créer une continuité visuelle complète entre les différentes zones de la maison.

L’extérieur est particulièrement intéressant pour la marque, car les installations y sont souvent plus permanentes et impliquent davantage de luminaires. Une fois l’écosystème adopté, l’utilisateur peut être incité à étendre progressivement son installation à la terrasse, au jardin ou aux façades.

Philips Hue consolide surtout son avantage d’écosystème

Pris séparément, les nouveaux produits ne bouleversent pas le marché de l’éclairage connecté. Les rubans LED, guirlandes, éclairages extérieurs et luminaires décoratifs sont désormais proposés par de nombreux concurrents, souvent à des prix inférieurs.

La force de Philips Hue reste ailleurs : dans la profondeur de son écosystème, la compatibilité entre les produits et la maturité de son logiciel.

La fonction de sauvegarde illustre précisément cet avantage, mais aussi sa contrepartie. Plus l’installation devient complexe, plus l’utilisateur dépend de la plateforme pour conserver ses automatisations et habitudes.

C’est pourquoi cette nouveauté était devenue indispensable. Un écosystème mature doit être capable de protéger sa propre configuration avec autant de sérieux qu’il développe de nouveaux effets lumineux.

Avec cette mise à jour, Philips Hue ne cherche donc pas seulement à vendre davantage de lampes. La marque consolide l’infrastructure qui lie tous ses produits entre eux — et c’est probablement cette couche logicielle, bien plus que la multiplication des références, qui continuera de justifier son positionnement premium.