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iPhone 18 Pro : une fuite montre les trois nouveaux coloris, avec Dark Cherry en vedette

iPhone 18 Pro : une fuite montre les trois nouveaux coloris, avec Dark Cherry en vedette

À quelques jours du lancement attendu des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, une nouvelle fuite donne un aperçu concret des coloris que préparerait Apple pour ses modèles haut de gamme. Une image attribuée à Sonny Dickson montre plusieurs tiroirs SIM correspondant aux trois teintes déjà évoquées par de précédentes rumeurs : une finition sombre proche du noir ou du gris, un Sky Blue et un Dark Cherry beaucoup plus distinctif.

Rien n’est encore officiel, et la teinte sombre reste particulièrement difficile à identifier avec certitude sur une simple photo. Mais cette fuite renforce l’idée qu’Apple pourrait profondément renouveler la palette des iPhone Pro cette année, après le Orange Cosmique très remarqué de la génération précédente.

Trois coloris qui semblent se confirmer avant la présentation

Les précédentes indiscrétions faisaient déjà état de trois couleurs principales pour les iPhone 18 Pro : un noir ou gris foncé, un bleu clair et une finition rouge sombre généralement désignée sous le nom de Dark Cherry.

La nouvelle image semble aller dans le même sens. Elle montre trois tiroirs SIM tenus côte à côte, chacun correspondant visiblement à l’une de ces finitions. Ce type de composant est loin de révéler le rendu définitif d’un châssis complet, mais il peut fournir un indice crédible sur les teintes utilisées par Apple lorsque les pièces proviennent réellement de la chaîne de production.

La prudence reste néanmoins indispensable. Les couleurs métalliques changent énormément selon l’éclairage, la finition de surface et la manière dont elles sont photographiées. Une nuance qui paraît noire sur une image peut facilement se rapprocher du graphite ou du gris dans des conditions réelles.

Le retour du noir reste encore incertain

Le coloris sombre est probablement celui qui suscite le plus d’interrogations. Apple n’avait pas proposé de véritable finition noire sur les iPhone 17 Pro, une absence qui avait été remarquée par une partie des utilisateurs. Plusieurs rumeurs ont depuis évoqué son retour avec les iPhone 18 Pro, mais la pièce visible sur cette nouvelle fuite paraît suffisamment claire pour laisser planer le doute.

Elle pourrait correspondre à un gris très foncé plutôt qu’à un noir profond.

Une autre hypothèse serait celle d’un argent plus sombre, même si certaines fuites affirmaient auparavant qu’Apple avait justement abandonné une finition Argent pour cette génération.

En clair, la fuite renforce la présence d’une couleur neutre, mais ne permet toujours pas de déterminer précisément son nom commercial.

Sky Blue apporterait une option plus lumineuse

Le deuxième coloris est nettement plus facile à identifier. La finition Sky Blue apparaît comme un bleu clair et relativement doux, dans un registre beaucoup plus discret que certaines couleurs saturées proposées par Apple sur ses modèles standard. Cette teinte rappelle l’approche déjà utilisée sur d’autres produits de la marque, notamment certains MacBook Air et modèles iPhone plus légers.

Apple pourrait ainsi chercher à introduire une couleur premium moins austère sans tomber dans une tonalité trop démonstrative.

Sur les modèles Pro, la stratégie a souvent consisté à associer deux teintes relativement sobres à une couleur signature plus visible. Sky Blue pourrait précisément jouer ce rôle intermédiaire entre sobriété et personnalité.

Dark Cherry semble destiné à devenir la couleur signature

La véritable nouveauté est toutefois Dark Cherry. Les différentes fuites décrivent une finition rouge sombre, tirant vers le bordeaux ou le cerise profond, avec un rendu beaucoup plus discret que le Orange Cosmique de l’iPhone 17 Pro. Si cette teinte se confirme, elle constituerait une évolution intéressante de la stratégie couleur d’Apple.

Le Cosmic Orange assumait clairement son caractère voyant. Dark Cherry semble au contraire chercher une identité plus sophistiquée, presque plus proche d’un rouge vin que d’une couleur vive traditionnelle.

C’est probablement ce qui pourrait lui permettre de séduire au-delà des utilisateurs habituellement attirés par les finitions les plus originales.

Apple semble vouloir renouveler complètement la palette Pro

Les rumeurs indiquent également qu’Apple pourrait abandonner l’ensemble des coloris proposés sur les iPhone 17 Pro. Si cela se confirme, le constructeur effectuerait un renouvellement particulièrement net de son identité visuelle.

Cette stratégie n’est pas anodine. Les smartphones haut de gamme évoluent désormais souvent par petites touches sur le plan du design. Le choix des couleurs devient donc un moyen relativement simple de rendre une nouvelle génération immédiatement identifiable.

Apple maîtrise particulièrement bien ce levier. Une finition distinctive peut devenir le symbole visuel d’une génération entière, comme cela a déjà été le cas avec plusieurs coloris Pro au cours des dernières années.

Orange Cosmique avait prouvé que la couleur pouvait devenir un argument commercial

L’iPhone 17 Pro avait justement montré l’importance prise par ce type de choix. Le Orange Cosmique avait beaucoup fait parler lors de son lancement et aurait contribué à renforcer l’attractivité de la gamme sur certains marchés. Même si la couleur n’est évidemment pas le principal facteur d’achat d’un smartphone à plus de 1 000 euros, elle joue un rôle considérable dans la visibilité du produit.

Une finition facilement reconnaissable dans une photo, une vidéo ou dans la rue devient presque une forme de marketing organique. Dark Cherry pourrait remplir exactement cette fonction pour l’iPhone 18 Pro.

Une stratégie plus resserrée que chez certains concurrents

Si les trois teintes actuellement évoquées représentent réellement l’intégralité de la gamme, Apple resterait relativement conservateur en matière de variété. Samsung et Google proposent généralement davantage de coloris sur leurs modèles haut de gamme, parfois avec des exclusivités réservées à leur boutique en ligne.

Apple privilégie historiquement une sélection plus courte. Cette limitation peut sembler frustrante, mais elle simplifie aussi considérablement la production et permet à chaque couleur de bénéficier d’une identité plus forte.

Le choix d’une teinte signature prend alors encore plus d’importance.

Les tiroirs SIM indiquent aussi que les modèles internationaux conserveraient ce format

La présence même de tiroirs SIM est également intéressante. Apple a progressivement étendu l’eSIM sur plusieurs marchés, avec des modèles américains dépourvus depuis plusieurs générations de carte SIM physique. Les composants visibles dans cette fuite suggèrent néanmoins que les iPhone 18 Pro destinés à certaines régions continueront de proposer un emplacement nano-SIM.

Cela ne serait pas surprenant, car Apple adapte encore son matériel selon les contraintes et habitudes locales. La photo ne permet toutefois pas de déterminer quels marchés sont concernés.

Les iPhone 18 et iPhone Air 2 arriveraient plus tard

Cette fuite concerne exclusivement les iPhone 18 Pro et Pro Max. Selon les informations circulant actuellement, Apple pourrait modifier son calendrier habituel en réservant les modèles Pro à la rentrée 2026, tandis que l’iPhone 18 standard, un éventuel iPhone Air 2 et l’iPhone 18e seraient lancés au début de l’année suivante.

Cette séparation renforcerait encore le statut des versions Pro lors de la keynote de septembre. Elle permettrait également à Apple de concentrer l’attention sur ses appareils les plus haut de gamme, notamment aux côtés de son premier iPhone pliable si celui-ci est bien dévoilé lors du même événement.

Là encore, ce calendrier devra être confirmé officiellement.

Le choix des couleurs accompagnera une génération très stratégique

Les iPhone 18 Pro ne devraient pas être de simples mises à jour annuelles. Apple prépare une génération particulièrement importante, notamment parce qu’elle devrait cohabiter avec le premier iPhone pliable de la marque, parfois surnommé iPhone Ultra dans les fuites, même si cette appellation n’a jamais été confirmée par Apple. Les modèles Pro traditionnels devront donc conserver une identité suffisamment forte pour ne pas être éclipsés par ce nouveau format.

Le design, les matériaux et les couleurs prendront forcément une importance particulière dans ce contexte. Dark Cherry pourrait ainsi devenir un moyen simple de différencier immédiatement les iPhone 18 Pro tout en conservant la silhouette familière de la gamme.

Une fuite crédible, mais encore loin d’une confirmation officielle

La multiplication des sources rend désormais cette palette assez plausible. Mais, jusqu’à la présentation officielle d’Apple, il reste impossible d’affirmer avec certitude le nom des couleurs ou leur rendu exact. Les pièces photographiées peuvent être authentiques tout en apparaissant très différentes une fois intégrées à un châssis complet.

Apple travaille également beaucoup sur les traitements de surface, qui peuvent faire varier la couleur selon l’angle ou la lumière. Le Dark Cherry pourrait donc paraître plus rouge, plus bordeaux ou beaucoup plus sombre que ce que suggèrent les prototypes et composants actuellement en circulation.

Dark Cherry pourrait être le vrai marqueur visuel de l’iPhone 18 Pro

À ce stade, la tendance semble néanmoins claire. Apple préparerait une palette construite autour d’une finition neutre, d’un bleu plus lumineux et d’un rouge sombre destiné à attirer l’attention. C’est précisément ce dernier qui pourrait définir visuellement la génération 2026.

Après le très démonstratif Orange Cosmique, Apple semble vouloir passer à quelque chose de plus profond et plus discret, sans renoncer à une couleur immédiatement identifiable. Si Dark Cherry se confirme lors de la présentation officielle, il pourrait bien devenir le coloris emblématique de l’iPhone 18 Pro — et probablement celui que l’on verra le plus dans les campagnes de lancement de la marque.