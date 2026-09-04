iRobot profite de l’IFA 2026 pour montrer un concept qui tranche nettement avec les robots aspirateurs traditionnels. Baptisé Roomba Duo, ce prototype combine un imposant appareil de lavage des sols avec un second robot plus compact, le Roomba Plus 757, transporté sur son châssis puis déployé mécaniquement lorsque certaines zones deviennent difficiles d’accès.

L’ensemble fonctionne à la fois comme aspirateur, laveur de sols, station mobile et plateforme de déploiement. Il n’a encore ni prix ni date de commercialisation, mais il donne un aperçu assez clair de la direction qu’iRobot veut explorer après son rachat par Picea.

Un robot principal chargé des grandes surfaces

Le Roomba Duo est d’abord un appareil de nettoyage lourd destiné aux grandes zones dégagées. iRobot le présente comme son robot aspirateur le plus puissant à ce jour, avec des performances qui se rapprocheraient davantage de celles d’un aspirateur vertical que d’un robot traditionnel. Le constructeur affirme qu’il peut aspirer des saletés solides importantes, y compris sur tapis, avant de laver la surface.

Le système intègre également un large rouleau de lavage capable d’exercer jusqu’à 46 newtons de pression vers le sol. Le robot peut utiliser de la vapeur pour renforcer le nettoyage, ce qui le rapproche davantage d’une véritable machine de lavage que d’un simple robot équipé de serpillières rotatives.

Lors d’une démonstration, l’appareil a notamment aspiré des pâtes présentes sur une moquette avant de procéder au nettoyage de la zone. La mise en scène illustre bien l’ambition du concept : réunir dans une seule machine plusieurs tâches qui nécessitent aujourd’hui différents appareils.

Un second Roomba descend pour atteindre les zones étroites

La partie la plus originale du concept reste le Roomba Plus 757 installé sur le dessus du robot principal. Lorsque le Duo rencontre une zone trop étroite ou difficile d’accès pour son propre châssis, un bras mécanique descend le petit robot jusqu’au sol. Celui-ci peut alors poursuivre le nettoyage sous une table, dans un angle ou dans d’autres endroits où la machine principale ne peut pas passer.

Une fois sa mission terminée, le 757 revient vers le Duo et peut théoriquement être replacé sur sa plateforme.

Le mécanisme rappelle dans son principe certaines solutions déjà utilisées par iRobot sur ses anciens robots combinés, notamment lorsque le système devait relever ou abaisser une serpillière. Ici, la même idée est transposée à une toute autre échelle puisqu’il ne s’agit plus de déplacer un accessoire, mais un robot complet.

Lors des démonstrations, le mouvement de descente et de remontée semblait relativement fluide et rapide. La vraie question sera cependant la résistance mécanique de ce système après plusieurs années d’utilisation quotidienne.

Le Duo fonctionne aussi comme une station autonome mobile

L’autre particularité du concept est que le robot principal remplit également le rôle d’une station de maintenance mobile. Il embarque des réservoirs séparés pour l’eau propre et l’eau sale ainsi qu’un sac destiné à récupérer la poussière. Au lieu de revenir régulièrement vers une base fixe placée contre un mur, le système transporte donc une grande partie de son infrastructure directement avec lui.

Cette architecture peut réduire les interruptions pendant le nettoyage et permettre au petit Roomba de travailler autour d’une station qui se déplace avec lui.

Elle explique aussi les dimensions imposantes du prototype. Le Duo doit contenir le système d’aspiration, les réservoirs, le mécanisme de lavage, le stockage des déchets et le dispositif permettant de transporter puis déployer le second robot.

On s’éloigne ainsi fortement du robot aspirateur discret capable de disparaître sous un canapé.

LiDAR et caméras pour cartographier la maison

Le Roomba Duo utilise une combinaison de LiDAR et de caméras pour comprendre son environnement. Ces capteurs servent à cartographier le logement, planifier les déplacements, identifier les obstacles et repérer les zones nécessitant davantage de nettoyage.

Ils sont placés dans la partie supérieure du robot, donnant presque l’apparence d’un visage à la machine. Cette disposition est aussi logique sur le plan fonctionnel : un appareil aussi haut doit conserver une bonne visibilité sur ce qui l’entoure.

iRobot n’a toutefois pas encore détaillé précisément le fonctionnement de la coordination entre les deux robots. On ignore notamment jusqu’à quel point ils pourront travailler simultanément, partager leur cartographie ou se répartir automatiquement les différentes tâches.

Le concept est toujours en développement et plusieurs aspects de son fonctionnement peuvent encore évoluer.

Une architecture plus proche des robots professionnels que des Roomba habituels

Le format du Duo rappelle davantage les robots de nettoyage autonomes utilisés dans certains hôtels, centres commerciaux ou bâtiments professionnels que les petits aspirateurs domestiques actuels. Ce rapprochement n’est pas uniquement esthétique. Les robots professionnels utilisent souvent des réservoirs importants, des systèmes de lavage puissants et des plateformes beaucoup plus lourdes afin de couvrir de grandes surfaces sans intervention.

iRobot transpose ici une partie de cette philosophie au logement.

Le pari est intéressant, car de nombreux foyers utilisent aujourd’hui plusieurs appareils complémentaires : robot aspirateur, aspirateur balai, nettoyeur de tapis et laveur de sols. Le Duo cherche à réunir ces fonctions dans une seule architecture. Mais, cette consolidation se paie par un encombrement nettement supérieur.

Un concept impressionnant, mais pas encore très domestique

C’est probablement le principal paradoxe du Roomba Duo. Sur le plan technique, l’idée d’un robot principal transportant et déployant un second robot est particulièrement ambitieuse. Elle pourrait résoudre un problème récurrent de la robotique domestique : une machine assez grande pour embarquer beaucoup de puissance ne peut pas facilement atteindre tous les recoins.

En revanche, ses dimensions posent la question de son intégration dans un logement ordinaire.

Le prototype est suffisamment lourd pour nécessiter deux personnes lorsqu’il doit être déplacé manuellement pendant les démonstrations. Cela donne une idée du changement d’échelle par rapport à un Roomba traditionnel.

Dans un grand appartement ou une maison spacieuse, le concept peut avoir du sens. Dans des espaces plus réduits, la présence permanente d’une telle machine risque d’être beaucoup plus difficile à accepter.

Le premier signal de la nouvelle ère iRobot sous Picea

Le contexte de cette présentation est également important. Le Roomba Duo a été présenté par Hao Li, nouveau CEO d’iRobot, issu de Picea, la société qui a racheté iRobot après sa procédure de faillite plus tôt en 2026. Le prototype sert donc aussi de démonstration stratégique.

Après plusieurs années difficiles, iRobot doit prouver qu’il peut redevenir un acteur d’innovation plutôt qu’un constructeur essayant simplement de suivre la montée en puissance de concurrents chinois particulièrement agressifs.

Le Duo constitue à ce titre un bon produit vitrine : il ne ressemble pas à une simple évolution du Roomba actuel et propose une architecture suffisamment différente pour attirer l’attention. Cela ne signifie pas pour autant qu’il sera commercialisé sous cette forme.

Pas de prix ni de date de sortie pour le moment

Le Roomba Duo reste officiellement un concept. iRobot ne communique ni prix, ni calendrier de lancement, et même certaines caractéristiques techniques sont encore en cours de définition. Les représentants présents à l’IFA ont indiqué que les retours recueillis autour du prototype pourraient influencer son développement.

L’appareil n’était pas non plus accessible librement aux journalistes présents sur place, et son intérieur n’a pas été montré. Il faut donc le considérer davantage comme une plateforme expérimentale que comme un produit proche des rayons.

Le plus intéressant sera de voir quels éléments survivront jusqu’à une éventuelle version commerciale : le double robot, la station mobile, le nettoyage vapeur ou simplement certaines technologies de navigation et de lavage.

Avec le Roomba Duo, iRobot ne cherche pas seulement à fabriquer un robot plus puissant. La marque expérimente une autre idée de la robotique domestique, où plusieurs machines coopèrent autour d’une plateforme centrale. Reste à savoir si cette vision peut devenir suffisamment compacte, fiable et abordable pour quitter les salons professionnels et réellement entrer dans nos maisons.