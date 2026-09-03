Belkin rejoint le mouvement des batteries semi-solides avec deux nouvelles batteries externes reposant sur une technologie maison baptisée BoostSolid Cell. Le constructeur promet une durée de vie pouvant être jusqu’à trois fois supérieure à celle de power banks classiques, tout en réduisant les risques de surchauffe et de gonflement.

Présentée en marge de l’IFA 2026, cette nouvelle gamme se compose d’un modèle magnétique Qi2 de 5 000 mAh et d’une batterie de 10 000 mAh capable de délivrer jusqu’à 60 W. Plus chères que des modèles lithium-ion traditionnels aux caractéristiques comparables, elles misent sur une autre promesse : durer plus longtemps plutôt que seulement stocker plus d’énergie.

BoostSolid Cell mise sur une électrolyte plus stable

Belkin utilise ici une technologie de batterie semi-solide, qui combine toujours une partie liquide avec une couche de type gel. L’objectif est de conserver certains avantages des batteries lithium-ion actuelles tout en améliorant leur stabilité thermique et leur durée de vie.

Le constructeur affirme que cette architecture réduit les risques de surchauffe pouvant provoquer un gonflement ou, dans les cas extrêmes, un départ de feu. Elle doit aussi permettre une alimentation plus stable sur une plage de températures plus large.

Ce positionnement est intéressant, car la course aux power banks s’est longtemps concentrée sur la capacité, la puissance maximale ou la vitesse de recharge. Avec les batteries semi-solides, les fabricants commencent à déplacer la discussion vers la longévité et la sécurité.

Belkin assure que ses nouveaux modèles peuvent durer jusqu’à trois fois plus longtemps que des batteries externes classiques, même si cette affirmation devra être jugée sur le long terme et selon les conditions d’usage réelles.

Une batterie magnétique 5 000 mAh nettement plus fine

Le premier modèle est la UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank 5K Qi2 15W with BoostSolid Cell, commercialisée à 69,99 dollars. Belkin affirme qu’elle est environ 40 % plus fine que d’autres batteries externes de 5 000 mAh comparables, grâce à la densité énergétique supérieure permise par sa technologie semi-solide.

Elle se fixe magnétiquement au dos d’un smartphone compatible et peut délivrer jusqu’à 15 W en charge sans fil Qi2. Un port USB-C est également présent, avec une puissance pouvant atteindre 22,5 W lorsqu’il est utilisé seul.

La puissance baisse toutefois lorsque deux appareils sont chargés simultanément : la sortie sans fil descend alors à 5 W, tandis que le port USB-C fournit jusqu’à 12 W.

Ce modèle vise donc surtout la mobilité et la finesse plutôt que la puissance brute. Il est pensé comme un accessoire que l’on laisse accroché au smartphone plutôt que comme une batterie destinée à recharger plusieurs appareils rapidement.

Le modèle 10 000 mAh monte jusqu’à 60 W

Le second modèle, la UltraCharge Pro Power Bank 10K 60 W with BoostSolid Cell and Display, double la capacité pour atteindre 10 000 mAh et grimpe à 89,99 dollars. La puissance maximale atteint 60 W lorsqu’un seul appareil est connecté en USB-C, ce qui ouvre la porte à la recharge de certains ultraportables, tablettes et smartphones à charge rapide.

La batterie peut alimenter jusqu’à trois appareils via deux ports USB-C et un port USB-A. Comme souvent, la puissance totale disponible est répartie lorsque plusieurs sorties sont utilisées en même temps, ce qui réduit les performances par appareil.

Belkin souligne aussi que cette version reste plus fine que certaines batteries externes de capacité équivalente, là encore grâce à la densité énergétique de la technologie BoostSolid Cell.

Un écran pour suivre puissance, charge et température

Le modèle 10 000 mAh intègre également un écran. Celui-ci affiche le niveau de batterie, la puissance délivrée ainsi que la température interne. C’est devenu une tendance de plus en plus visible sur les accessoires de recharge premium, où les constructeurs cherchent à rendre les données de fonctionnement plus transparentes.

L’intérêt est particulièrement pertinent ici, car Belkin insiste justement sur la stabilité thermique de sa technologie. Pouvoir consulter directement la température interne permet à l’utilisateur de mieux comprendre le comportement de la batterie lorsqu’elle alimente un appareil à forte puissance.

Ce n’est pas indispensable, mais cela renforce la dimension technique et premium du produit.

La longévité devient un nouvel argument commercial

Le principal enjeu de cette gamme n’est finalement pas la puissance. Des batteries exter,es de 5 000 ou 10 000 mAh capables de délivrer 15, 22,5 ou 60 W sont déjà largement disponibles. Ce qui différencie les nouveaux modèles de Belkin est la promesse d’une durée de vie plus longue. Les batteries externes sont des produits souvent conservés pendant plusieurs années. Elles subissent de nombreux cycles de charge, des variations de température et parfois de longues périodes d’inactivité.

Avec le temps, leur capacité diminue progressivement.

Une technologie capable de ralentir cette dégradation peut donc représenter une vraie valeur ajoutée, surtout pour les utilisateurs qui préfèrent acheter un accessoire plus cher mais le conserver plus longtemps.

Le prix reste sensiblement supérieur aux modèles classiques

Cette longévité a toutefois un coût. À 69,99 dollars pour 5 000 mAh et 89,99 dollars pour 10 000 mAh, les nouveaux modèles Belkin sont plus chers que de nombreuses power banks lithium-ion offrant une puissance similaire.

Le constructeur mise donc sur une logique de coût total d’utilisation.

Si la batterie conserve réellement ses performances beaucoup plus longtemps, le surcoût initial peut devenir plus acceptable. À l’inverse, si la différence de durée de vie reste difficilement perceptible dans un usage normal, la proposition paraîtra moins convaincante.

Tout dépendra donc de la manière dont BoostSolid Cell vieillit après plusieurs centaines de cycles.

Les batteries semi-solides gagnent du terrain dans les accessoires

Belkin n’est pas le premier à adopter cette technologie. Des marques comme BMX, Kuxiu ou Zens ont déjà commencé à intégrer des cellules semi-solides dans leurs batteries externes. L’arrivée d’un acteur aussi établi que Belkin montre toutefois que cette technologie commence à sortir du stade de la niche.

Les batteries entièrement solides restent encore complexes et coûteuses à produire à grande échelle, mais les architectures semi-solides constituent une étape intermédiaire plus accessible. Elles peuvent améliorer la densité énergétique et la stabilité sans exiger une rupture complète avec les méthodes de production actuelles.

Une évolution plus intéressante que la course aux watts

Le marché des accessoires de recharge a récemment été dominé par une inflation de puissance : 65 W, 100 W, 140 W, voire davantage sur certaines batteries externes. Cette course a ses limites. Pour un utilisateur mobile, une power bank plus fine, moins sujette à la dégradation et potentiellement plus stable thermiquement peut être plus intéressante qu’une puissance maximale rarement exploitée.

Belkin semble justement vouloir déplacer le débat.

Le modèle magnétique se limite à 15 W en Qi2, ce qui n’impressionnera pas face à certaines solutions propriétaires, mais sa finesse et sa durée de vie potentielle peuvent constituer des avantages plus concrets au quotidien.

Avec BoostSolid Cell, Belkin tente donc de différencier ses batteries externes autrement que par la capacité ou la vitesse. La marque parie sur une technologie de cellule plus stable, un format plus fin et une meilleure longévité pour justifier des prix supérieurs. Le choix est cohérent avec son positionnement premium. Ces batteries externes ne cherchent pas à être les moins chères du marché, mais à offrir une expérience plus durable et plus rassurante.

Si les promesses de longévité se confirment, les batteries semi-solides pourraient devenir l’une des évolutions les plus intéressantes du secteur des accessoires mobiles, précisément parce qu’elles améliorent un aspect que les fiches techniques mettent rarement en avant : la manière dont le produit vieillit.