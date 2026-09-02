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Razer Prio : la nouvelle manette mobile pliable qui tient dans une poche

Razer Prio : la nouvelle manette mobile pliable qui tient dans une poche

Razer revient sur le terrain du jeu mobile avec le Razer Prio, une manette pliable conçue autour d’une idée simple : si le smartphone est déjà dans la poche, le contrôleur devrait pouvoir y entrer aussi. Le constructeur cherche ainsi à transformer les moments d’attente en véritables sessions de jeu, sans imposer le volume d’une manette traditionnelle.

Le Prio mise sur un format compact une fois replié, puis adopte une forme beaucoup plus classique lorsqu’il est déployé. Il est compatible avec iPhone et Android, accepte des smartphones jusqu’à 7 pouces et prend en charge aussi bien les jeux natifs que le cloud gaming et le remote play.

Une manette qui se replie vraiment pour le transport

Le principal argument du Razer Prio est son mécanisme pliable. Une fois fermé, le contrôleur devient suffisamment compact pour se glisser dans une poche ou un petit compartiment de sac. L’objectif est clairement de réduire la friction qui empêche souvent les joueurs d’emporter une manette mobile avec eux.

Le problème des contrôleurs télescopiques classiques est bien connu : même lorsqu’ils sont relativement fins, ils restent souvent trop encombrants pour être transportés au quotidien.

Razer essaie ici de changer cette équation. Il suffit de sortir le Razer Prio, de le déplier, d’y installer le smartphone et de commencer à jouer, sans passer par une longue phase de préparation.

Jusqu’à 7 pouces, coques comprises dans la plupart des cas

Razer annonce une compatibilité avec les smartphones allant jusqu’à 7 pouces, ce qui couvre les grands modèles récents, comme les iPhone Pro Max ou les Galaxy Ultra. Le constructeur indique également avoir prévu suffisamment de tolérance pour accepter la majorité des coques.

C’est un détail important. De nombreux contrôleurs mobiles obligent encore les utilisateurs à retirer leur coque avant de pouvoir installer le téléphone, ce qui devient vite agaçant si l’appareil est utilisé pendant seulement quelques minutes.

Le Prio cherche au contraire à rester cohérent avec son positionnement : un accessoire que l’on peut sortir rapidement, utiliser immédiatement, puis ranger.

Une disposition proche d’une vraie manette

Une fois déplié, le format réduit n’empêche pas le Razer Prio de proposer les commandes attendues d’un contrôleur classique. On retrouve deux sticks analogiques, une croix directionnelle à quatre directions, les boutons de façade, des bumpers et des gâchettes. Razer cherche ainsi à éviter l’un des problèmes habituels des accessoires ultra-compacts : sacrifier trop de confort ou de précision pour gagner quelques centimètres.

Le véritable test restera évidemment ergonomique. Une manette peut proposer toutes les commandes nécessaires et rester fatigante à utiliser si les poignées sont trop petites ou si l’espacement des sticks est mal adapté.

Mais, sur le papier, Razer essaie de préserver une expérience proche de celle d’un contrôleur traditionnel.

Des sticks capacitifs pour limiter le drift

Razer met particulièrement en avant ses sticks utilisant une détection capacitive. Le constructeur affirme que cette technologie doit aider à limiter le drift et à maintenir une meilleure précision dans des conditions moins stables, par exemple pendant un trajet en transport en commun. Le drift reste l’un des défauts les plus redoutés sur les manettes modernes. Il se traduit par des mouvements enregistrés alors que le stick revient théoriquement au centre.

Razer cherche donc à rassurer sur la durabilité d’un produit qui pourrait précisément être transporté, plié et déplié très régulièrement. Il faudra évidemment vérifier sur la durée si cette conception apporte un avantage concret face aux sticks traditionnels ou aux solutions à effet Hall utilisées ailleurs.

Des boutons tactiles, mais moins bruyants

Le Prio utilise également des boutons que Razer décrit comme tactiles mais relativement silencieux. L’idée est cohérente avec l’usage visé. Une manette mobile destinée aux salles d’attente, transports ou espaces publics ne doit pas forcément produire le même clic sonore qu’un clavier mécanique ou qu’un contrôleur conçu pour une utilisation à domicile.

Razer essaie donc de conserver une réponse physique nette sans transformer chaque pression en nuisance pour les personnes autour. Ce type de détail peut sembler secondaire, mais il devient pertinent dès lors que l’accessoire revendique précisément une utilisation nomade.

Un bouton dédié à Razer Cortex Mobile

Le Razer Prio intègre aussi un bouton permettant d’ouvrir directement Razer Cortex Mobile. L’application sert de point d’entrée vers la bibliothèque de jeux et les différents services accessibles depuis le smartphone. Razer ne se contente donc pas de vendre un périphérique matériel. Comme beaucoup de constructeurs d’accessoires gaming, la marque cherche à créer une couche logicielle qui centralise l’expérience.

L’intérêt dépendra évidemment de la qualité de l’intégration et du nombre de services réellement pris en charge. Mais, pour un utilisateur qui jongle entre plusieurs jeux locaux, plateformes cloud et solutions de remote play, disposer d’un hub unique peut simplifier l’usage.

iPhone et Android sont tous les deux pris en charge

Le Razer Prio fonctionne avec iOS et Android, ce qui lui permet d’éviter un positionnement trop restrictif. Cette compatibilité multiplateforme devient presque indispensable sur le marché des contrôleurs mobiles. Les utilisateurs changent plus facilement de smartphone que de manette, et les fabricants ont intérêt à proposer un accessoire capable de suivre plusieurs générations d’appareils.

Cela évite également de fragmenter la gamme entre versions Lightning, USB-C ou autres variantes spécifiques. Razer présente surtout le Prio comme un contrôleur universel destiné au smartphone en général, et non à un écosystème particulier.

Le cloud gaming est probablement son terrain naturel

Le Razer Prio prend en charge les jeux mobiles traditionnels, mais son intérêt devient encore plus évident avec le cloud gaming et le remote play. Un smartphone récent possède déjà un écran excellent et une connexion suffisamment rapide pour diffuser des jeux depuis un PC, une console ou un service cloud.

Le principal obstacle reste souvent l’interface tactile. Un jeu pensé pour une manette devient immédiatement beaucoup plus naturel lorsqu’il dispose de vrais sticks et de vraies gâchettes. Le Razer Prio peut donc transformer le téléphone en petit terminal de jeu à distance sans demander de transporter une console portable complète.

Le smartphone devient de plus en plus crédible comme écran de jeu universel

Cette stratégie s’inscrit dans une évolution plus large. Les smartphones modernes possèdent des écrans OLED rapides, des SoC très puissants et des connexions Wi-Fi ou 5 G capables de gérer du streaming de jeu avec une latence relativement faible.

Ce qui leur manque souvent, c’est une interface physique adaptée. Les contrôleurs comme le Prio essaient précisément de combler cette lacune. Le téléphone devient alors moins un appareil sur lequel on joue uniquement à des titres mobiles et davantage un écran universel capable d’accéder à une bibliothèque beaucoup plus large.

Cette évolution est renforcée par les services de cloud gaming et par les fonctions de streaming depuis une console ou un PC domestique.

Razer vise les « petits trous » dans la journée

Le positionnement du Prio est aussi intéressant parce qu’il ne cherche pas nécessairement à remplacer une console portable. Razer insiste plutôt sur les moments courts : dix minutes dans les transports, une attente entre deux rendez-vous ou quelques minutes avant un cours. C’est une philosophie différente de celle d’un Steam Deck ou d’une console portable traditionnelle. Ces appareils sont conçus pour des sessions longues et disposent de leur propre batterie, écran et système.

Le Prio mise au contraire sur le fait que tout le matériel principal est déjà dans la poche. Il suffit d’ajouter une interface de contrôle.

L’absence de batterie simplifie aussi l’expérience

Razer met en avant l’absence de câble de charge à rechercher ou de rituel de configuration. Le Prio est pensé comme un accessoire immédiatement disponible. C’est un avantage important par rapport à certaines manettes Bluetooth qui doivent être rechargées, associées et parfois réveillées avant chaque utilisation.

Moins il y a d’étapes entre l’envie de jouer et le lancement d’une partie, plus le concept devient cohérent avec les sessions très courtes visées par Razer. Le contrôleur doit presque fonctionner comme une extension mécanique du smartphone plutôt que comme un appareil indépendant.

109,99 euros : le prix du confort de poche

Le Razer Prio est proposé à 109,99 euros sur le site du constructeur. Ce tarif le place dans une catégorie déjà bien occupée par des contrôleurs mobiles premium. À ce niveau de prix, le mécanisme pliable devra réellement apporter une valeur supplémentaire.

Le marché compte déjà de nombreux accessoires capables de transformer un smartphone en console portable, parfois avec une excellente ergonomie et des sticks plus avancés. Razer parie donc sur la portabilité comme principal argument différenciant. Si le Prio tient réellement dans une poche sans devenir inconfortable une fois ouvert, ce compromis peut être convaincant.

Le vrai concurrent n’est peut-être pas une autre manette

Le principal obstacle du Prio pourrait finalement être l’habitude. Beaucoup d’utilisateurs apprécient l’idée de jouer davantage sur leur smartphone, mais ne pensent pas nécessairement à transporter une manette tous les jours. Razer cherche précisément à supprimer cette barrière en rendant l’accessoire assez petit pour qu’il reste en permanence dans une poche ou un sac.

Le produit doit devenir quelque chose que l’on emporte sans y penser. C’est probablement là que se trouve la vraie réussite ou l’échec du concept. S’il reste suffisamment compact pour être oublié pendant le transport, mais suffisamment confortable pour être utilisé pendant une demi-heure, Razer aura trouvé un équilibre intéressant.

Un accessoire qui résume bien l’évolution du gaming mobile

Le Razer Prio ne réinvente pas le contrôleur pour smartphone, mais il répond à un problème réel : les accessoires actuels sont souvent trop encombrants pour être transportés systématiquement.

Razer essaie donc moins d’améliorer la puissance du jeu mobile que son accessibilité immédiate. Le smartphone est déjà suffisamment performant, l’écran est déjà dans la poche et les jeux sont disponibles via plusieurs services. Il ne manque qu’une interface physique qui ne devienne pas elle-même une contrainte.

Avec le Prio, Razer parie sur une idée presque banale : la meilleure manette mobile n’est peut-être pas celle qui offre le plus de fonctions, mais celle que l’on accepte réellement d’avoir sur soi toute la journée.