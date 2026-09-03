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Dell 14s : un ultraportable coloré et abordable pour rivaliser avec le MacBook Neo

Dell 14s : un ultraportable coloré et abordable pour rivaliser avec le MacBook Neo

Dell profite de l’IFA 2026 pour dévoiler le Dell 14s, un nouveau PC portable de 14 pouces qui mise sur un design fin, un châssis en aluminium et quatre coloris assez inhabituels sur le segment abordable. Le constructeur vise clairement les étudiants et les utilisateurs qui veulent une machine légère sans basculer dans les tarifs des ultrabooks premium.

Le positionnement rappelle inévitablement le MacBook Neo, mais Dell conserve une approche typiquement Windows : plusieurs configurations d’écran, des processeurs Intel Core Series 3, jusqu’à 1 To de stockage et une connectique plus polyvalente que celle proposée par Apple.

Un PC étudiant qui veut éviter le look bas de gamme

Dell présente le Dell 14s comme une machine accessible, même si son prix exact n’a pas encore été communiqué. L’ordinateur adopte un châssis en aluminium, un choix que le constructeur met particulièrement en avant. Sur cette tranche de marché, de nombreux PC concurrents utilisent encore beaucoup de plastique afin de réduire les coûts.

Le Dell 14s cherche donc à donner une impression plus premium sans nécessairement rejoindre les tarifs des XPS.

La machine mesure un peu plus de 1,27 cm d’épaisseur et pèse près de 1,36 kg. Cela la place dans une catégorie suffisamment légère pour un transport quotidien entre cours, bibliothèque et domicile.

Quatre coloris nettement plus audacieux que la moyenne

Dell essaie aussi de donner davantage de personnalité à son portable. Le Dell 14s sera proposé en Linen, Dusty Rose, Washed Denim et Velvet Green. Ces finitions beige, rose, bleu et vert rompent avec les habituels gris et noirs qui dominent encore largement le marché des PC Windows abordables.

Cette stratégie n’est pas anodine. Apple a montré avec certains récents MacBook qu’une palette plus variée pouvait devenir un véritable argument de différenciation, notamment auprès d’un public étudiant ou plus jeune.

Dell reprend donc cette logique avec une identité visuelle plus expressive, sans pour autant transformer le produit en machine lifestyle au détriment de la fiche technique.

Deux écrans 14 pouces au choix

Le Dell 14s utilise un écran au format 16:10, mieux adapté à la bureautique et à la lecture que les anciennes dalles 16:9. Deux configurations sont prévues. La première repose sur une dalle 1 200p à 60 Hz, probablement destinée aux modèles les plus abordables et aux utilisateurs qui privilégient surtout l’autonomie. La seconde monte à 1 800p et 120 Hz, avec une définition plus élevée et une fluidité nettement supérieure.

Cette dernière option devrait rendre l’expérience plus agréable pour la navigation, le multimédia et certaines tâches créatives, mais elle consommera probablement davantage d’énergie.

Dell laisse donc un choix assez clair entre sobriété et confort visuel.

Des processeurs Intel Panther Lake Core 5 ou Core 7

À l’intérieur, le Dell 14s pourra être équipé d’un Intel Core 5 Series 3 ou Core 7 Series 3, issus de la génération Panther Lake. Ces processeurs seront accompagnés de 8 ou 16 Go de mémoire LPDDR5X. Les configurations de stockage commenceront à 256 Go et pourront atteindre 1 To.

Cette flexibilité est importante sur une machine présentée comme abordable. Une version 8 Go/256 Go pourra servir de point d’entrée, tandis que les configurations 16 Go/512 Go ou 1 To seront beaucoup plus adaptées à un usage sur plusieurs années.

Pour les étudiants qui jonglent entre navigateur, visioconférences, documents et applications créatives légères, 16 Go de mémoire deviennent d’ailleurs progressivement le choix le plus raisonnable.

Une batterie de 61,2 Wh et jusqu’à 21 heures de vidéo

Dell équipe son nouveau portable d’une batterie de 61,2 Wh. Le constructeur annonce jusqu’à 21 heures de lecture vidéo continue. Comme toujours, ce chiffre doit être pris comme une mesure de laboratoire plutôt que comme une estimation universelle de l’autonomie réelle. Une journée mêlant navigation Web, visioconférence, applications Office et luminosité élevée produira naturellement un résultat différent.

La capacité reste néanmoins généreuse pour un portable de ce format.

Associée aux nouveaux processeurs Intel, elle pourrait permettre au 14 s de tenir une journée complète dans de bonnes conditions, ce qui constitue évidemment un critère important pour le public étudiant ciblé.

Deux USB-C et un HDMI, mais aucun USB-A

La connectique est relativement moderne. Dell propose deux ports USB-C, tous les deux compatibles avec la recharge, une prise casque 3,5 mm et un port HDMI pleine taille. L’absence de port USB-A est en revanche un choix plus discutable. De nombreux accessoires, clés USB et périphériques utilisent encore ce connecteur, particulièrement dans les environnements scolaires et professionnels.

Dell semble donc privilégier la finesse et une transition plus franche vers l’USB-C, au risque d’obliger certains utilisateurs à transporter un adaptateur.

La présence du HDMI compense néanmoins partiellement ce choix en facilitant la connexion à un écran ou un vidéoprojecteur.

Le MacBook Neo est clairement dans le viseur

Même si Dell ne présente pas officiellement le Dell 14s comme un concurrent direct d’Apple, la comparaison est difficile à éviter. Le MacBook Neo débute actuellement à 799 euros, après une hausse tarifaire intervenue plus tôt cette année. Le Dell 14s vise justement le segment des portables abordables à l’apparence premium, avec un design léger, un châssis métallique et plusieurs couleurs.

La différence se jouera donc en grande partie sur le prix final.

Si Dell parvient à positionner le modèle d’entrée de gamme autour de 700 dollars, la confrontation deviendra particulièrement intéressante.

Dell pourrait avoir un avantage sur la flexibilité

Face au MacBook Neo, le Dell 14s peut déjà faire valoir plusieurs arguments. Les configurations sont plus variées, avec deux types d’écran, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Le port HDMI intégré est également pratique pour les utilisateurs qui ne veulent pas dépendre d’un hub.

Windows reste par ailleurs plus flexible dans certains environnements scolaires et professionnels, notamment lorsqu’il s’agit de logiciels spécifiques ou de périphériques anciens.

Apple conserve toutefois ses propres avantages en matière d’efficacité énergétique, d’intégration avec l’iPhone et de cohérence logicielle.

Le choix dépendra donc beaucoup de l’écosystème dans lequel l’acheteur se trouve déjà.

Le châssis en aluminium pourrait faire la différence

Sur un portable abordable, la qualité perçue reste souvent l’un des premiers compromis. Un processeur correct et un écran convenable ne suffisent pas toujours à faire oublier un châssis souple ou des charnières peu rassurantes.

En choisissant l’aluminium, Dell cherche justement à éviter cet effet. Si la rigidité et la finition sont à la hauteur, le Dell 14s pourrait donner l’impression d’une machine plus chère que son prix réel. C’est exactement le type de détail qui peut compter lorsqu’un étudiant compare plusieurs appareils en magasin.

Le 120 Hz peut aussi devenir un argument rare à ce prix

La configuration 1 800p à 120 Hz est probablement l’une des plus intéressantes. Les écrans à fréquence élevée se démocratisent, mais ils restent encore loin d’être systématiques sur les machines abordables. Sur un portable utilisé plusieurs heures par jour, le 120 Hz améliore sensiblement la fluidité des défilements et des animations.

Ce n’est pas indispensable pour écrire un document ou regarder une vidéo, mais cela contribue fortement à l’impression générale de réactivité. Le défi sera évidemment de voir à quel prix Dell proposera cette option.

Alienware profite aussi de l’IFA pour renouveler ses écrans OLED

Dell ne s’est pas limité au Dell 14s. Sa marque gaming Alienware a également présenté deux nouveaux moniteurs OLED aux profils très différents. Le premier, l’Alienware AW3226Q, est un modèle 32 pouces 4K visant un équilibre entre qualité d’image et performances. Il propose une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, une luminosité maximale annoncée à 1 000 nits et la prise en charge de Dolby Vision HDR.

Son prix sera de 699,99 dollars lors de sa commercialisation cet automne.

Le nouvel Alienware 25 pouces monte jusqu’à 560 Hz

Le second écran, baptisé AW2527HX, vise beaucoup plus clairement l’e-sport. Sa définition reste limitée à 1080p, mais sa fréquence de rafraîchissement grimpe jusqu’à 560 Hz. Alienware annonce également une luminosité maximale de 1 500 nits.

À ce niveau, la définition passe clairement au second plan. Le produit cherche avant tout à offrir une latence minimale et une fluidité extrême dans des jeux compétitifs comme Counter-Strike 2, Valorant ou Overwatch.

Un petit détail montre aussi que Dell continue de travailler sur les usages pratiques : l’écran intègre à l’arrière un crochet rétractable destiné à suspendre un casque.

Le prix sera annoncé plus près de son lancement prévu début 2027.

Dell élargit son offensive sur les segments abordable et gaming

Ces annonces montrent deux directions très différentes, mais assez cohérentes dans la stratégie de Dell. Le Dell 14s cherche à séduire les utilisateurs qui veulent un portable moderne, léger et plus agréable à regarder qu’un PC étudiant traditionnel. Alienware continue de son côté à pousser les limites du rafraîchissement et de l’OLED sur le gaming haut de gamme.

Le point commun est une volonté de donner davantage de personnalité au matériel, que ce soit par les couleurs du 14 s ou par des caractéristiques très ciblées sur les moniteurs Alienware.

Le succès du Dell 14s dépendra surtout de son prix

Pour l’instant, le principal élément manquant reste le plus important. Dell parle d’un ordinateur abordable, mais n’a pas encore communiqué son tarif de lancement ni sa date exacte de disponibilité. C’est ce qui déterminera la pertinence réelle du produit.

À 699 ou 749 euros, un châssis aluminium, un écran 16:10 et un Core Series 3 pourraient former une proposition très compétitive. À 900 euros, le marché devient beaucoup plus difficile, avec de nombreux ultrabooks déjà très bien équipés.

Le Dell 14s possède donc une base prometteuse, mais son véritable positionnement ne sera clair qu’au moment où Dell dévoilera ses tarifs.

La bonne nouvelle est que le constructeur semble avoir compris ce que beaucoup d’acheteurs recherchent aujourd’hui : un ordinateur qui ne donne pas l’impression d’être « bon marché » simplement parce qu’il coûte moins cher.