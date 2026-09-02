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Huawei Watch D3 : Huawei transforme encore un peu plus sa montre en tensiomètre de poignet

Huawei Watch D3 : Huawei transforme encore un peu plus sa montre en tensiomètre de poignet

Après avoir intégré la mesure de la pression artérielle à ses précédentes montres de la gamme Watch D, Huawei poursuit sa stratégie avec la Huawei Watch D3. Lancée aux côtés de la nouvelle série Watch GT 7, la nouvelle génération mise sur un design plus fin, mais son principal argument reste son système de mesure de la pression artérielle, avec notamment la possibilité d’effectuer un suivi ambulatoire sur 24 heures.

La montre sera commercialisée en France à 449,99 euros.

Une Huawei Watch D3 plus fine et plus légère

Le défi de la gamme Watch D est particulier : Huawei doit intégrer dans une montre un système capable de gonfler un coussin d’air autour du poignet tout en conservant un format suffisamment confortable pour être porté quotidiennement.

La Watch D3 mesure 11,3 mm d’épaisseur pour 40 g. Elle utilise un bracelet-manchette intégrant un coussin d’air de 25,5 mm conçu pour réduire la pression exercée sur le poignet. Huawei proposera trois finitions : noir, blanc et or moka.

Un véritable mini-brassard autour du poignet

Contrairement aux montres qui cherchent à estimer la pression artérielle uniquement à partir de capteurs optiques, la Watch D3 utilise un coussin d’air mécanique qui vient exercer une compression autour du poignet. Huawei associe ce mécanisme à un capteur haute précision et à un algorithme de mesure adaptatif.

La montre prend surtout en charge la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) pendant 24 heures. Elle peut ainsi effectuer des mesures durant la journée et la nuit afin d’observer l’évolution de la pression artérielle sur une période plus représentative qu’une mesure ponctuelle.

Les intervalles peuvent être personnalisés pendant la journée et des mesures manuelles restent possibles. La nuit, la montre se gonfle automatiquement avec un fonctionnement conçu pour être plus silencieux afin de limiter les perturbations du sommeil.

C’est probablement la caractéristique qui distingue le plus la Watch D3 des montres connectées traditionnelles.

La pression artérielle avant et après le sport

Huawei introduit également une fonction consacrée aux mesures effectuées avant et après une activité physique. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de vérifier sa pression artérielle avant un entraînement puis d’en observer l’évolution après l’effort.

Point important : le système de suivi de la pression artérielle de la Huawei Watch D3 bénéficie du marquage CE conformément au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

La Watch D3 se positionne donc différemment de la plupart des montres connectées grand public, même s’il reste évidemment nécessaire d’interpréter ces données dans le cadre approprié et avec un professionnel de santé lorsque cela est nécessaire.

Health Glance réalise un bilan en environ 60 secondes

La Watch D3 ne se limite pas à la pression artérielle. La fonction Health Glance permet d’obtenir en environ une minute un rapport regroupant jusqu’à 11 indicateurs, dont la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la saturation en oxygène du sang (SpO₂).

Health Insights intègre désormais les données de pression artérielle afin de les mettre en perspective avec d’autres indicateurs, comme le sommeil et l’activité physique.

Huawei propose également Health Community, permettant de consulter certaines données de santé de proches depuis un même espace. Le système peut envoyer des alertes lorsqu’une anomalie est détectée.

Huawei Watch D3 : prix et disponibilité

La Huawei Watch D3 sera disponible en France à partir du 29 septembre 2026 au prix de 449,99 euros. Elle sera notamment distribuée chez Amazon, Fnac-Darty, Boulanger et Orange Store, ainsi que directement auprès de Huawei.

Du 29 septembre au 15 novembre, Huawei offrira une Huawei Scale 3 auprès de certaines enseignes participantes. Boulanger appliquera pour sa part une réduction de 20 euros à la place de cette offre.

Avec cette Watch D3, Huawei continue donc de développer une catégorie assez particulière : celle des montres connectées qui tentent de rapprocher les fonctions de suivi grand public de celles d’un véritable dispositif médical. Et dans ce domaine, la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures reste son principal élément différenciant.