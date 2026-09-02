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Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro : jusqu’à 21 jours d’autonomie et un gros focus sur les sports outdoor

Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro : jusqu’à 21 jours d’autonomie et un gros focus sur les sports outdoor

Huawei renouvelle sa gamme de montres connectées avec les Huawei Watch GT 7 et Watch GT 7 Pro. Cette nouvelle génération ne cherche pas seulement à améliorer le suivi quotidien : le constructeur met clairement l’accent sur les activités outdoor, avec des nouveautés particulièrement poussées pour le ski et le cyclisme.

La série arrive également avec une autonomie pouvant atteindre 21 jours, de nouvelles fonctions d’analyse de la récupération et, sur la version Pro, des matériaux plus premium.

Deux tailles pour la Watch GT 7, une construction premium pour la GT 7 Pro

La Huawei Watch GT 7 sera proposée en 41 et 46 mm, avec huit coloris au total, parmi lesquels le jaune, le bleu et le rose. Huawei réserve une construction plus haut de gamme à la Watch GT 7 Pro. Celle-ci combine une lunette en céramique nanotechnologique annoncée comme résistante aux rayures et un boîtier central en alliage de titane.

Elle utilise également un bracelet en fluoroélastomère reposant sur le système EasyCross de Huawei. Mais, c’est surtout sur le terrain sportif que Huawei veut différencier cette génération.

Le ski devient l’une des spécialités de la Watch GT 7

Huawei introduit tout d’abord des modes consacrés aux sports de neige. La montre peut détecter automatiquement les activités de ski et de snowboard et analyser notamment la distance, la vitesse ou encore le dénivelé négatif.

Le système est capable de fonctionner lorsque le GPS n’est pas disponible en s’appuyant sur plusieurs capteurs et sur les variations de posture et d’altitude. Huawei indique également avoir développé un filtrage permettant de distinguer les véritables descentes des périodes de repos et des passages sur les remontées mécaniques.

Pour les sorties en montagne, les utilisateurs pourront télécharger depuis Huawei Health les cartes de plus de 3 000 stations de ski dans le monde. Ces cartes indiquent notamment la difficulté des pistes et permettent d’enregistrer les itinéraires et les performances réalisées sur chacune d’elles.

Huawei va encore plus loin avec une fonction de détection des virages. La montre comptabilise les virages courts, moyens et longs en calculant leur rayon. Elle peut aussi mesurer la force G exercée lors des changements de direction. Enfin, la fonction Team-Up permet de suivre en temps réel la position et certaines données de performance de ses partenaires sur les pistes.

Sur le papier, Huawei transforme donc progressivement sa Watch GT en véritable montre multisport plutôt qu’en simple tracker d’activité.

Les cyclistes gagnent également plusieurs fonctions

Le cyclisme profite lui aussi de nouveautés avec Climb Planning, Climb Broadcast et Sharp Turn Alerts. Avant une sortie, la Watch GT 7 peut générer un profil des ascensions afin d’aider le cycliste à gérer son effort. Pendant la montée, elle affiche notamment le pourcentage de pente et la distance restante.

La montre peut également détecter l’approche trop rapide d’un virage serré et déclencher des alertes haptiques et vocales.

Après l’entraînement, AI Workout Analysis analyse les données recueillies afin de fournir des informations sur les performances et d’aider à limiter le risque de surentraînement.

Physical Readiness veut mieux évaluer votre récupération

Huawei fait également évoluer ses fonctions consacrées au suivi de la santé et de la récupération. Health Insights propose désormais un briefing matinal, accompagné d’un score de préparation physique et d’analyses basées sur l’IA. La fonction Physical Readiness combine plusieurs indicateurs : qualité du sommeil, variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), émotions ou encore calories actives brûlées.

La récupération quotidienne est ensuite répartie sur cinq niveaux afin de donner à l’utilisateur une indication de son état de préparation chaque matin.

Comme toujours avec ce type de fonctions, Huawei précise que la montre n’est pas destinée à un usage médical et que les informations fournies ne doivent pas servir à établir un diagnostic ou un traitement.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie

L’autonomie reste l’un des arguments majeurs de la gamme GT. Grâce à de nouvelles batteries empilées à haute teneur en silicium, la Watch GT 7 Pro et la Watch GT 7 46 mm peuvent atteindre jusqu’à 21 jours d’autonomie en utilisation légère.

La Watch GT 7 de 41 mm peut quant à elle atteindre 14 jours dans les mêmes conditions.

La série prend également en charge Curve Pay pour effectuer des paiements sans contact depuis la montre. Huawei confirme par ailleurs une compatibilité avec les smartphones Android et iOS.

Prix et disponibilité des Huawei Watch GT 7

La gamme est disponible en France à partir du 2 septembre 2026.

Voici les tarifs annoncés :

Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm : 429,99 euros

Huawei Watch GT 7 46 mm : 299,99 euros

Huawei Watch GT 7 41 mm : 299,99 euros

Huawei Watch GT 7 41 mm avec bracelet blanc et lunette en céramique : 319,99 euros

Huawei prévoit également une remise de 50 euros du 2 septembre au 18 octobre 2026 sur l’ensemble de la gamme.