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Acer Project DualPlay Mini : un concept de console portable Windows avec clavier intégré

Acer Project DualPlay Mini : un concept de console portable Windows avec clavier intégré

Acer profite de l’IFA 2026 pour montrer un concept assez inhabituel dans l’univers du gaming portable. Baptisé Project DualPlay Mini, l’appareil reprend la forme d’une console Windows à la Steam Deck, mais ajoute un petit clavier rétroéclairé caché derrière un mécanisme pliable et pivotant.

L’idée est simple : réunir dans un seul appareil les usages d’une console portable et ceux d’un mini-PC, afin d’éviter de transporter à la fois un handheld et un ordinateur léger. Acer ne prévoit toutefois pas de commercialisation pour l’instant, ce qui place le DualPlay Mini davantage dans la catégorie des expérimentations que des produits imminents.

Une console portable qui cache un clavier

Fermé, le DualPlay Mini ressemble assez fortement aux autres machines gaming portables de la gamme Predator Atlas d’Acer. L’écran est encadré par deux sticks analogiques, une croix directionnelle, des boutons ABXY et deux gâchettes sur chaque tranche supérieure. L’ergonomie reste donc familière pour un joueur habitué aux consoles portables modernes.

La particularité apparaît lorsqu’on ouvre l’appareil. Le châssis adopte un mécanisme qui rappelle légèrement celui d’une Nintendo DS, puis l’écran peut pivoter pour venir s’aligner au-dessus d’un mini-clavier rétroéclairé.

Le DualPlay Mini passe alors d’une console portable classique à une sorte de très petit ordinateur Windows.

Un écran de 8 pouces qui impose forcément des compromis

Acer utilise ici une dalle de 8 pouces, ce qui reste confortable pour le jeu mais nettement plus limité pour la productivité. Sur une telle diagonale, écrire un long document, manipuler un tableur complexe ou travailler plusieurs heures ne devrait évidemment pas offrir la même expérience qu’avec un véritable notebook.

Mais, ce n’est probablement pas l’objectif.

Le DualPlay Mini semble surtout pensé comme une solution de dépannage ou de voyage. Pour répondre à quelques e-mails, modifier rapidement un document ou lancer un terminal, le petit clavier pourrait suffire.

La possibilité de connecter un écran externe changerait également complètement l’expérience, en transformant le handheld en mini-PC de bureau une fois arrivé à destination.

Le clavier peut aussi servir directement dans les jeux PC

L’intégration d’un clavier ne vise pas uniquement la bureautique. De nombreux jeux PC restent plus agréables avec des touches physiques qu’avec une disposition entièrement pensée autour d’une manette. C’est notamment vrai pour certains jeux de stratégie, MMO, simulations ou titres utilisant un grand nombre de raccourcis.

Sur les consoles portables Windows traditionnelles, ces usages nécessitent souvent un clavier externe ou des adaptations logicielles.

Le DualPlay Mini essaie de résoudre le problème directement dans le matériel. Même compact, un clavier permanent peut permettre d’entrer du texte, d’utiliser davantage de raccourcis ou de contrôler des jeux moins bien adaptés aux commandes de type console.

Acer cherche à réduire la frontière entre console portable et laptop

C’est probablement ce qui rend le concept intéressant. Depuis l’arrivée du Steam Deck, le marché s’est structuré autour de deux catégories assez distinctes. Les consoles portables offrent une excellente mobilité, mais leur ergonomie reste centrée sur le jeu. Les laptops de gaming sont beaucoup plus polyvalents, mais aussi nettement plus encombrants et lourds.

Project DualPlay Mini essaie de créer un intermédiaire. L’appareil reste assez compact pour être utilisé comme une console portable, mais il peut théoriquement gérer davantage de tâches lorsqu’il est ouvert.

Cette polyvalence n’est pas gratuite, car le mécanisme ajoute de la complexité et le clavier restera forcément très petit. Mais l’idée répond à un vrai problème pour les utilisateurs qui voyagent souvent.

Un seul appareil au lieu de deux

Le scénario imaginé par Acer devient assez facile à comprendre. Un voyageur peut utiliser le DualPlay Mini comme console dans un train ou un avion, puis déployer son clavier lorsqu’il doit accomplir une tâche rapide. Une fois à l’hôtel ou dans un bureau, il peut connecter l’appareil à un moniteur externe et disposer d’un environnement Windows complet.

Dans ce contexte, l’écran de 8 pouces devient moins problématique. Le DualPlay Mini ne remplace pas nécessairement un laptop en permanence. Il cherche plutôt à supprimer le besoin d’en transporter un pour des tâches occasionnelles.

C’est cette logique qui pourrait rendre le concept plus intéressant qu’un simple gadget pliable.

Windows reste un avantage et une contrainte

Le choix de Windows est essentiel à cette polyvalence. Contrairement à une console portable utilisant un système plus fermé, le DualPlay Mini peut théoriquement exécuter les mêmes logiciels qu’un PC classique. Cela permet d’accéder aux launchers, applications professionnelles, navigateurs, outils de développement et services habituels.

Mais, Windows reste également imparfait sur les petits écrans tactiles et les interfaces de type console.

Microsoft et les constructeurs ont amélioré l’expérience au fil des années, mais la navigation entre fenêtres, menus et boîtes de dialogue reste souvent moins naturelle qu’avec un environnement conçu dès le départ pour le handheld.

Le clavier intégré peut justement réduire une partie de cette friction.

Un processeur Intel, sans davantage de précisions

Puisqu’il s’agit d’un concept, Acer communique très peu de caractéristiques techniques. Le constructeur confirme uniquement la présence d’un processeur Intel, sans préciser la génération ni le modèle. Il est donc impossible de juger précisément le niveau de performances envisagé. La logique voudrait néanmoins qu’Acer utilise une plateforme relativement proche de celle de ses Predator Atlas afin de conserver un niveau de puissance adapté aux jeux PC.

Mais, le concept semble davantage destiné à tester un format qu’à démontrer une configuration matérielle finalisée. Les caractéristiques pourraient donc changer totalement si Acer décidait un jour d’en dériver un produit commercial.

Un refroidissement à deux ventilateurs

Acer a tout de même partagé quelques détails sur le système thermique. Le DualPlay Mini utilise une architecture à deux ventilateurs comparable à celle du Predator Atlas 8. L’un est métallique et l’autre en plastique, avec des pales métalliques rendues plus fines que sur la précédente conception. Ce type de détail montre que le constructeur réfléchit déjà sérieusement à la dissipation thermique.

Dans un appareil aussi compact, le refroidissement est particulièrement délicat. Le SoC doit pouvoir maintenir suffisamment de puissance pour les jeux sans rendre les surfaces inconfortables ou produire un niveau sonore excessif.

Le mécanisme pliable ajoute encore davantage de contraintes autour de l’espace interne disponible.

Deux ports USB-C, dont un compatible Thunderbolt

Le DualPlay Mini possède également deux ports USB-C situés à l’arrière, dont un compatible Thunderbolt. Cette connectique est particulièrement importante pour le concept. Thunderbolt permet d’envisager une station d’accueil, un écran externe, du stockage rapide et différents périphériques via un seul câble.

Dans un scénario de voyage, l’appareil pourrait donc être utilisé seul pendant la journée puis relié à un véritable bureau dès qu’une installation plus confortable devient disponible. Cette possibilité renforce clairement son positionnement hybride.

Le mécanisme sera probablement le principal défi

Sur le plan industriel, la partie la plus complexe n’est peut-être pas le processeur ou le refroidissement. C’est le système de charnière. Le DualPlay Mini doit pouvoir s’ouvrir, faire pivoter son écran puis rester suffisamment rigide dans différentes positions, tout en supportant les contraintes liées à une utilisation gaming.

Une console portable est régulièrement manipulée, transportée dans un sac et soumise à davantage de mouvements qu’un ordinateur portable utilisé sur une table. Ajouter plusieurs axes mécaniques augmente forcément les points potentiels de faiblesse.

Si Acer voulait réellement commercialiser une machine de ce type, la durabilité du système serait donc un élément central.

Le petit clavier devra aussi prouver son utilité

Le second défi concerne l’ergonomie. Un clavier suffisamment compact pour tenir sous un écran de 8 pouces implique des touches réduites et un espacement très serré. Pour saisir quelques commandes ou rechercher un jeu, cela peut fonctionner parfaitement.

Pour écrire plusieurs pages, le confort pourrait devenir nettement plus discutable.

Acer devra donc déterminer si la présence du clavier apporte suffisamment de valeur pour justifier le poids et la complexité supplémentaires. Le concept n’a de sens que si les utilisateurs l’emploient réellement, plutôt que de continuer à utiliser le clavier virtuel de Windows ou un périphérique Bluetooth.

Les consoles portables cherchent désormais à se différencier autrement que par la puissance

Le DualPlay Mini arrive à un moment intéressant pour le marché. Après plusieurs années de concurrence autour des APU, de la taille des écrans ou des batteries, les consoles portables Windows commencent à se ressembler de plus en plus. Les constructeurs cherchent donc de nouveaux moyens de se différencier.

Certains misent sur des écrans plus grands, d’autres sur des contrôleurs détachables ou des systèmes de refroidissement plus ambitieux.

Acer explore ici la modularité. C’est probablement une direction plus intéressante que de simplement ajouter encore quelques watts à la puissance du processeur.

Un concept qui rappelle que le PC portable n’a pas de forme définitive

La frontière entre console portable et ordinateur personnel devient de plus en plus floue. Un Steam Deck ou un ROG Ally est déjà techniquement un PC capable de se connecter à un clavier et un écran.

Le DualPlay Mini ne fait donc qu’intégrer physiquement une partie de ces accessoires. Mais, cette différence peut être déterminante. Un produit devient réellement polyvalent lorsqu’il ne nécessite pas de prévoir à l’avance tous les périphériques dont on pourrait avoir besoin.

Acer cherche à rendre cette polyvalence permanente.

Toutefois, rien ne garantit une commercialisation

Il faut garder en tête que le Project DualPlay Mini reste strictement un concept. Acer ne donne aucun prix, aucune fenêtre de sortie et ne confirme même pas qu’un produit proche arrivera un jour sur le marché. Ce type de prototype sert souvent à tester les réactions du public, des médias et des partenaires avant de décider si une idée mérite d’être développée.

La version finale, si elle existe un jour, pourrait donc être très différente. Le nom lui-même pourrait également disparaître.

Acer teste peut-être une nouvelle catégorie avant de s’engager

C’est précisément ce qui rend ce type de démonstration intéressant à l’IFA. Le constructeur peut explorer un format sans prendre immédiatement le risque industriel d’une production de masse. Si les retours sont positifs, Acer dispose déjà d’une base mécanique et technique pour poursuivre le développement.

Dans le cas contraire, certaines idées peuvent être réutilisées dans d’autres produits. Le clavier intégré pourrait par exemple apparaître sur un futur Predator Atlas sans reprendre exactement le mécanisme actuel.

Le DualPlay Mini pose une bonne question au marché

Le concept n’est peut-être pas parfait, mais il interroge une limite assez réelle des consoles portables actuelles. Pourquoi transporter une machine Windows complète si elle reste parfois difficile à utiliser comme un vrai PC sans accessoires ? Le Steam Deck et ses concurrents ont prouvé qu’un ordinateur pouvait devenir une excellente console portable.

Acer cherche désormais à accomplir le mouvement inverse : permettre à cette console portable de redevenir rapidement un ordinateur lorsque le besoin apparaît.

Le résultat risque d’être trop petit pour remplacer un laptop et trop complexe pour séduire ceux qui veulent seulement jouer. Mais pour les voyageurs qui détestent transporter deux appareils, le compromis pourrait avoir du sens.

Project DualPlay Mini n’est donc pas encore un produit à acheter. C’est plutôt une expérience qui pose une question intéressante : et si la prochaine évolution des consoles Windows portables ne consistait pas à devenir plus puissantes, mais simplement plus utiles lorsque l’on arrête de jouer ?