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TP-Link passe au Wi-Fi 8 avec les Archer 8 Ultra et Deco 8 Ultra, mais la vraie nouveauté n’est pas la vitesse

TP-Link passe au Wi-Fi 8 avec les Archer 8 Ultra et Deco 8 Ultra, mais la vraie nouveauté n’est pas la vitesse

TP-Link profite de l’IFA 2026 pour prendre de l’avance sur la prochaine génération de réseaux sans fil. Le constructeur a dévoilé ses premiers produits Wi-Fi 8, menés par le routeur Archer 8 Ultra et le système mesh Deco 8 Ultra, tous deux basés sur le futur standard IEEE 802.11bn.

Sur le papier, les chiffres restent spectaculaires, avec jusqu’à 19 Gb/s pour l’Archer et 22 Gb/s pour le Deco. Mais, le Wi-Fi 8 ne semble pas chercher à répéter la même course au débit que les générations précédentes. Son objectif principal est ailleurs : améliorer la stabilité, réduire les pertes de connexion et maintenir de meilleures performances lorsque le signal devient faible ou que le réseau est très chargé.

TP-Link ouvre déjà la voie au Wi-Fi 8

L’Archer 8 Ultra et le Deco 8 Ultra constituent les premiers représentants d’une gamme que TP-Link prévoit d’élargir progressivement au cours des prochains trimestres. Les deux produits reposent sur le futur standard IEEE 802.11bn, encore en cours de finalisation, et pourront utiliser des chipsets développés par Broadcom, Qualcomm et MediaTek.

TP-Link met surtout en avant une nouvelle couche logicielle et matérielle baptisée Wi-Fi 8 StabilityEngine, conçue pour améliorer trois points qui restent problématiques dans beaucoup de foyers : la couverture dans les zones éloignées, la congestion lorsque de nombreux appareils sont connectés et les perturbations provoquées par les réseaux voisins.

C’est précisément sur ces sujets que le Wi-Fi 8 veut se distinguer.

Le Wi-Fi 8 veut surtout rendre les connexions plus fiables

Le changement de philosophie est important. Avec le Wi-Fi 6E puis le Wi-Fi 7, la communication s’est beaucoup concentrée sur les débits maximaux, les canaux plus larges et l’arrivée de nouvelles bandes de fréquences. Ces améliorations restent essentielles, mais elles ne résolvent pas forcément les problèmes les plus visibles au quotidien.

Une connexion domestique ne devient pas mauvaise uniquement parce qu’elle manque de débit. Elle peut aussi souffrir d’une latence irrégulière, d’interférences, de pertes de paquets ou d’un signal trop faible à l’autre extrémité du logement.

Le projet IEEE 802.11bn est justement développé autour d’un objectif d’Ultra High Reliability. Il vise notamment à améliorer le débit dans certaines conditions de signal difficiles, à réduire la latence et à limiter les pertes de données par rapport au Wi-Fi 7.

Autrement dit, le Wi-Fi 8 veut moins impressionner dans un benchmark placé à deux mètres du routeur et davantage améliorer l’expérience là où le Wi-Fi commence habituellement à se dégrader.

StabilityEngine rassemble plusieurs nouveautés du Wi-Fi 8

TP-Link regroupe plusieurs technologies sous son appellation StabilityEngine. Parmi elles figurent Enhanced Long Range (ELR) et les Distributed Resource Units (DRU), qui doivent améliorer la connexion des appareils situés en périphérie du réseau. Un smartphone placé dans une pièce éloignée, un objet connecté peu puissant ou une caméra installée à l’extérieur pourraient ainsi conserver une liaison plus stable.

Cette amélioration de l’uplink est particulièrement importante pour les petits appareils connectés. Ces derniers disposent souvent d’émetteurs beaucoup moins puissants qu’un routeur et peuvent donc recevoir correctement un signal sans parvenir à répondre avec la même efficacité.

Le Wi-Fi 8 cherche à mieux prendre en compte cette asymétrie.

NPCA doit mieux gérer les réseaux congestionnés

TP-Link met également en avant Non-Primary Channel Access, ou NPCA. Le principe consiste à permettre au réseau de mieux exploiter les canaux disponibles lorsqu’une partie du spectre est occupée ou perturbée. Au lieu de dépendre aussi fortement du canal principal, les appareils compatibles peuvent tirer parti de ressources alternatives.

Dans un appartement entouré de dizaines de réseaux Wi-Fi, ce type d’amélioration peut s’avérer beaucoup plus utile qu’une augmentation supplémentaire du débit maximal théorique.

Le nombre d’appareils connectés progresse également rapidement dans les foyers, entre smartphones, ordinateurs, téléviseurs, enceintes, caméras, consoles et objets domestiques. La capacité du réseau à rester réactif lorsque tous ces appareils communiquent simultanément devient donc un critère central.

Une modulation plus souple face aux interférences

Le StabilityEngine s’appuie aussi sur Unequal Modulation (UEQM) et de nouveaux schémas de modulation et de codage. L’objectif est de conserver un débit plus régulier lorsque les conditions radio deviennent difficiles.

Dans un environnement idéal, un routeur peut utiliser des modes de transmission très rapides. Dès que le signal se dégrade, ces modes deviennent moins fiables et le réseau doit réduire ses performances.

Le Wi-Fi 8 tente de rendre cette adaptation plus fine, afin que différentes parties d’une transmission puissent être gérées selon leur qualité réelle plutôt que de forcer l’ensemble du lien à fonctionner selon le scénario le moins favorable.

Ce sont des évolutions beaucoup moins visibles qu’un chiffre de débit sur une boîte, mais elles peuvent améliorer nettement l’expérience quotidienne.

Archer 8 Ultra : jusqu’à 19 Gb/s en Wi-Fi

Le premier produit annoncé est l’Archer 8 Ultra BN19000, également référencé Archer BN800. Il s’agit d’un routeur Wi-Fi 8 tri-bande capable d’atteindre un débit sans fil cumulé annoncé de 19 Gb/s. Comme toujours avec ce type de chiffre, il ne correspond pas au débit qu’un seul appareil pourra nécessairement atteindre. Il additionne les capacités théoriques de plusieurs bandes et sert surtout à mesurer la capacité totale du routeur à gérer plusieurs connexions simultanément.

L’Archer 8 Ultra propose également de la connectivité filaire jusqu’à 10 Gb/s, indispensable pour éviter que l’Ethernet ne devienne lui-même le goulot d’étranglement d’un réseau aussi rapide.

Dix-huit antennes intégrées dans le châssis

TP-Link annonce pas moins de 18 antennes internes haute performance. La marque a donc choisi de conserver un design relativement intégré plutôt que de multiplier les grandes antennes externes visibles sur certains routeurs gaming.

Ces antennes doivent permettre de mieux orienter et répartir le signal à travers le logement, même si la couverture réelle dépendra évidemment de nombreux paramètres : disposition des pièces, matériaux des murs, environnement radio ou encore position du routeur.

Le nombre d’antennes ne garantit pas à lui seul une couverture parfaite, mais il montre que l’Archer 8 Ultra vise clairement les installations domestiques haut de gamme.

Deco 8 Ultra : le Wi-Fi 8 pensé pour le mesh

Pour les logements plus grands, TP-Link prépare le Deco 8 Ultra BN22000, ou Deco BN85. Le système reprend la philosophie mesh de la gamme Deco, avec plusieurs bornes capables de créer un même réseau à travers la maison.

Le débit sans fil cumulé annoncé atteint ici 22 Gb/s, toujours avec une connectivité Ethernet jusqu’à 10 Gb/s. Un ensemble de trois bornes pourrait couvrir jusqu’à 910 m², selon les données du constructeur.

Cette valeur correspond évidemment à des conditions optimales et ne reflète pas nécessairement la couverture obtenue dans une maison réelle, mais elle donne une idée du positionnement du produit.

Plus de 200 appareils connectés

TP-Link indique également que le Deco 8 Ultra pourra gérer plus de 200 appareils. Ce chiffre peut sembler excessif pour un foyer traditionnel, mais il devient de moins en moins irréaliste dans une maison fortement équipée.

Une ampoule connectée compte comme un appareil. Une caméra également. Même chose pour chaque interrupteur, enceinte, téléviseur, capteur, prise intelligente ou appareil électroménager. Le problème n’est donc plus seulement de fournir beaucoup de bande passante à quelques ordinateurs. Il faut aussi gérer un nombre croissant de petites connexions tout en maintenant une faible latence pour les appareils les plus exigeants.

C’est exactement le type de scénario auquel le Wi-Fi 8 semble vouloir répondre.

Le mesh pourrait profiter particulièrement des améliorations du Wi-Fi 8

Le Deco 8 Ultra est probablement le produit qui permettra le mieux de mesurer l’intérêt de cette nouvelle génération. Un réseau mesh ajoute en effet une autre difficulté : les bornes doivent communiquer entre elles tout en servant les appareils clients. Lorsque les conditions radio sont mauvaises, une baisse de qualité entre deux bornes peut affecter tout un étage ou une partie du logement.

Les améliorations de stabilité, de gestion des canaux et de fiabilité apportées par 802.11bn peuvent donc devenir particulièrement utiles dans ce type de topologie. L’objectif n’est plus seulement d’augmenter le débit entre le téléphone et le point d’accès le plus proche, mais de rendre l’ensemble du réseau plus prévisible.

Pourquoi passer au Wi-Fi 8 si le Wi-Fi 7 est déjà extrêmement rapide ?

C’est probablement la question que beaucoup d’utilisateurs vont se poser. Le Wi-Fi 7 est encore loin d’être installé partout et propose déjà des débits très élevés, notamment grâce aux canaux de 320 MHz et aux technologies comme Multi-Link Operation.

Pour la majorité des foyers, il reste largement suffisant. Le Wi-Fi 8 ne devrait donc pas provoquer un besoin immédiat de remplacement. Son intérêt sera surtout visible dans les environnements complexes, avec de nombreux appareils, des zones difficiles à couvrir et des usages sensibles à la latence ou aux pertes de paquets.

La différence pourrait également devenir plus importante avec l’arrivée de nouveaux usages comme les casques de réalité mixte, le cloud gaming, la vidéo à très haute définition ou certaines applications domestiques reposant sur des flux continus.

La latence stable compte parfois plus que le débit maximal

Un exemple simple est celui du jeu en ligne. Une connexion de 2 Gb/s n’apporte presque aucun avantage si la latence varie constamment ou si des paquets sont perdus. Même chose pour un casque de réalité virtuelle diffusant sans fil le contenu d’un PC : la stabilité du flux peut être plus importante que la bande passante maximale affichée par le routeur.

Le Wi-Fi 8 cherche précisément à améliorer ce comportement.

Cela explique pourquoi cette génération risque d’être moins facile à vendre avec un simple chiffre spectaculaire. Ses avantages sont davantage perceptibles dans la régularité que dans les records.

TP-Link ne se limite pas à deux produits

L’Archer 8 Ultra et le Deco 8 Ultra ne constituent que le début de la gamme. TP-Link prévoit déjà plusieurs autres appareils Wi-Fi 8. Le Deco 8 doit arriver au premier trimestre 2027, tandis qu’un routeur de voyage Roam 8 est attendu au deuxième trimestre. Des répéteurs et adaptateurs Wi-Fi 8 sont également programmés pour la même période.

La marque veut donc couvrir rapidement plusieurs segments, du routeur haut de gamme au mesh en passant par les accessoires permettant de mettre à niveau un appareil existant.

Les précommandes commenceront le 30 septembre

L’Archer 8 Ultra doit être proposé en précommande dans certaines régions à partir du 30 septembre 2026. TP-Link organisera également ce jour-là un événement en ligne consacré à sa nouvelle gamme, durant lequel davantage de détails sur l’Archer et le Deco devraient être communiqués.

Les tarifs n’ont pas encore été annoncés. Ils seront particulièrement intéressants à surveiller, car les premières générations d’un nouveau standard Wi-Fi sont généralement positionnées très haut de gamme.

Le constructeur précise par ailleurs que les caractéristiques, calendriers et disponibilités peuvent varier selon les régions.

Le standard lui-même n’est pas encore finalisé

Il faut également rappeler que IEEE 802.11bn est encore un standard en développement. TP-Link présente donc des produits basés sur les spécifications actuelles du futur Wi-Fi 8, comme les fabricants l’ont déjà fait lors des transitions précédentes. Cette avance permet de commercialiser rapidement du matériel, mais elle impose également une dépendance aux versions finales du standard et aux processus de certification.

Pour les premiers acheteurs, la compatibilité avec les futures spécifications officielles sera donc un point à surveiller, même si les grands fabricants de puces travaillent déjà depuis longtemps sur cette transition.

TP-Link veut être présent avant que le marché n’existe vraiment

L’annonce est aussi une opération stratégique. Être parmi les premiers constructeurs à montrer une gamme complète permet à TP-Link de s’associer très tôt au terme « Wi-Fi 8 », avant que celui-ci ne devienne familier du grand public.

La marque avait déjà adopté une stratégie agressive lors du passage au Wi-Fi 7, en proposant rapidement plusieurs routeurs et systèmes mesh. Cette avance lui permet de tester le marché premium tout en préparant progressivement des produits plus abordables.

L’Archer 8 Ultra et le Deco 8 Ultra jouent donc autant le rôle de vitrines technologiques que celui de produits destinés à générer immédiatement de gros volumes.

Le Wi-Fi 8 pourrait finalement être une évolution plus importante qu’elle n’en a l’air

À première vue, le passage de 19 à 22 Gb/s ressemble simplement à une nouvelle étape dans la course aux chiffres. Ce serait pourtant passer à côté de l’essentiel. Le Wi-Fi domestique moderne n’est plus confronté uniquement à un manque de vitesse. Il doit gérer des logements remplis d’appareils, des réseaux voisins, des objets peu puissants et des usages de plus en plus sensibles à la latence.

Le Wi-Fi 8 tente de s’attaquer précisément à ces problèmes. Si les promesses autour de la couverture, de la gestion des interférences et de la réduction des pertes se vérifient, son principal progrès ne sera peut-être jamais visible dans un test de débit. Il se manifestera simplement par un réseau qui fonctionne de manière plus constante, y compris lorsque les conditions ne sont pas idéales.

Et pour une technologie devenue aussi fondamentale que l’électricité dans beaucoup de foyers, c’est probablement une évolution plus intéressante qu’un nouveau record de vitesse.