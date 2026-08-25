Le Honor Robot Phone vient à peine d’arriver sur le marché chinois que son coût de réparation est déjà connu. Et derrière un écran relativement abordable à remplacer, deux postes explosent la facture : la carte mère et surtout le module photo principal motorisé, facturé 3 079 yuans.

Honor publie déjà les tarifs de ses pièces détachées

Lancé le 12 août puis commercialisé en Chine à partir du 18 août 2026, le Honor Robot Phone dispose désormais de sa grille officielle de pièces détachées. Le modèle 12 Go + 512 Go est vendu 9 999 yuans, tandis que la version 16 Go + 1 To monte à 12 999 yuans.

À peine quelques jours après le début des ventes, Honor a donc déjà publié le coût de plusieurs composants importants. Cela permet d’avoir une première idée assez concrète du coût de possession à long terme de ce smartphone particulièrement atypique.

Le module écran est affiché à 1 379 yuans au tarif normal. Honor propose également un tarif préférentiel de 979 yuans, généralement lié à un remplacement avec reprise de l’ancienne pièce. Pour un smartphone vendu à partir de près de 10 000 yuans, ce montant reste relativement contenu.

Le même constat vaut pour plusieurs autres composants : la batterie coûte 319 yuans,la coque arrière 379 yuans, et la caméra frontale 149 yuans. Sur ces éléments classiques, le Robot Phone ne semble donc pas afficher une facture disproportionnée.

La carte mère change complètement l’échelle

C’est lorsqu’on arrive à la carte mère que les prix deviennent beaucoup plus élevés. Honor facture 4 599 yuans pour la version 12 Go + 512 Go, et 6 599 yuans pour le modèle 16 Go + 1 To. Autrement dit, remplacer la carte mère de la version haut de gamme représente plus de la moitié du prix du smartphone neuf. Ce niveau de tarif n’a rien de réellement surprenant sur un flagship.

La carte mère regroupe le SoC, la mémoire vive, le stockage et une grande partie de l’électronique principale. Plus la configuration mémoire est élevée, plus le module complet coûte cher.

Le module photo principal coûte 3 079 yuans

Le véritable élément spectaculaire est ailleurs. La caméra principale arrière coûte 3 079 yuans à elle seule. À titre de comparaison, Honor facture le module ultra grand-angle de 50 mégapixels seulement 199 yuans. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels monte à 879 yuans.

L’écart avec le module principal est donc immense.

Mais, le Robot Phone n’utilise justement pas une caméra principale traditionnelle.

Un capteur de 200 mégapixels intégré à un véritable gimbal motorisé

La caméra principale repose sur un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, avec une ouverture f/1,6. Surtout, elle est intégrée au système Titanium Agile Gimbal de Honor. Ce mécanisme motorisé à plusieurs degrés de liberté permet à la caméra de bouger physiquement, de stabiliser l’image et de suivre un sujet.

Honor parle d’un véritable gimbal mécanique intégré directement dans le smartphone, et non d’une simple stabilisation optique classique. Le module photo devient donc à la fois un capteur, un système de stabilisation et un ensemble mécanique motorisé.

Plus de 100 composants dans le mécanisme

Honor explique que son système de gimbal repose sur plus de 100 composants de précision et plus de 100 brevets. Le constructeur affirme également avoir réduit son volume de 65 % par rapport à des gimbals conventionnels comparables. Le moteur en titane ne pèse que 2,6 grammes et peut atteindre une vitesse de rotation maximale de 360 degrés par seconde.

Ce niveau de miniaturisation explique en partie pourquoi le module complet est aussi coûteux à remplacer. Il ne s’agit plus simplement d’un bloc caméra soudé ou vissé derrière une lentille.

Le prix de la pièce reflète surtout la complexité mécanique

Sur les smartphones modernes, les modules photo premium sont déjà parmi les composants les plus chers. Grand capteur, optique complexe, stabilisation, actionneurs autofocus, ou encore électronique de contrôle. Le Robot Phone ajoute encore des moteurs, des engrenages et une structure mécanique capable de déplacer physiquement la caméra. Cela multiplie mécaniquement le nombre de pièces susceptibles d’être endommagées.

Le tarif de 3 079 yuans donne ainsi une idée assez parlante de la complexité de l’ensemble.

Le téléobjectif 200 mégapixels paraît presque bon marché à côté

Le contraste avec le périscope est particulièrement révélateur. Honor utilise également un téléobjectif de 200 mégapixels, doté d’un capteur de 1/1,4 pouce et d’un zoom optique 2,7x. Ce module coûte pourtant 879 yuans. Il s’agit déjà d’une caméra particulièrement ambitieuse, mais sa conception reste plus traditionnelle. Cela montre que le surcoût du module principal ne vient pas simplement de son nombre de mégapixels.

C’est bien le mécanisme robotisé qui fait grimper la facture.

Le coût réel d’une réparation peut être supérieur

Ces montants correspondent aux prix officiels des pièces détachées en Chine. Ils ne représentent pas nécessairement la facture finale payée par le client. Honor précise sur son portail de maintenance que le montant définitif dépend du diagnostic réalisé dans le centre de service.

Selon le type de réparation, de la main-d’œuvre ou d’autres composants peuvent également s’ajouter. À l’inverse, une réparation couverte par la garantie peut évidemment être prise en charge. Il faut donc éviter de présenter 3 079 yuans comme un forfait universel de réparation de la caméra.

C’est avant tout le prix officiel du composant.

La réparabilité devient un vrai sujet pour les smartphones mécaniques

Le Robot Phone illustre une tendance intéressante. Pendant des années, les principaux éléments mobiles d’un smartphone se limitaient aux boutons, aux moteurs de vibration et à quelques composants optiques. Les smartphones pliants ont déjà changé cette logique avec leurs charnières.

Honor ajoute désormais une autre catégorie : la caméra robotisée. Plus un téléphone comporte de systèmes mécaniques sophistiqués, plus son entretien peut devenir complexe et coûteux.

C’est le revers d’un matériel qui cherche à différencier l’expérience par des mouvements physiques plutôt que uniquement par le logiciel.

Le tarif du Robot Phone donne de toute façon le ton. À partir de 9 999 yuans, il ne vise pas le marché de masse. Honor l’utilise surtout comme vitrine technologique pour démontrer son approche de l’« embodied AI », où l’intelligence artificielle peut agir physiquement sur son environnement.

Avec le Robot Phone, Honor ne vend pas simplement une caméra de smartphone plus sophistiquée : il intègre une petite machine motorisée dans le châssis. Et lorsque cette machine doit être remplacée, la facture suit logiquement la complexité.