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Huawei Mate XT 2 : le smartphone tri-fold sera dévoilé le 7 septembre avec HarmonyOS 7

Huawei Mate XT 2 : le smartphone tri-fold sera dévoilé le 7 septembre avec HarmonyOS 7

Huawei s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans la bataille des smartphones pliables. Le constructeur chinois a fixé au 7 septembre 2026 son prochain grand rendez-vous, avec un événement qui mettra simultanément en lumière le Huawei Mate XT 2 et HarmonyOS 7.

Une double annonce qui résume assez bien la stratégie actuelle de la marque : repousser les limites du matériel tout en construisant un écosystème logiciel capable d’en exploiter réellement les possibilités.

Huawei donne rendez-vous le 7 septembre pour son nouveau tri-fold

L’événement, annoncé en Chine comme une conférence consacrée à HarmonyOS 7, au Mate XT 2 et aux nouveaux produits « all-scenario », se tiendra le 7 septembre à 14 h 30, heure locale. Huawei n’a pour le moment dévoilé ni fiche technique complète ni aperçu détaillé du design de son prochain smartphone à triple écran.

Toutefois, la date n’est pas une surprise totale. Depuis plusieurs mois, différentes fuites évoquaient un lancement du nouveau tri-fold au début du mois de septembre. Fin juillet, le leaker Digital Chat Station avançait notamment que Huawei souhaitait organiser un événement séparé pour son smartphone pliable avant de présenter plus tard ses autres flagships de la gamme Mate.

Le Mate XT 2 devra surtout succéder à un appareil qui avait déjà placé la barre particulièrement haut sur le plan industriel. Le premier Mate XT peut déployer un écran OLED de 10,2 pouces en configuration complète, contre 7,9 pouces avec deux sections et 6,4 pouces lorsqu’il est utilisé sous sa forme la plus compacte. Une fois totalement ouvert, certaines parties du châssis ne mesurent que 3,6 mm d’épaisseur.

Huawei avait ainsi réussi à transformer une démonstration technologique en produit commercial, avec trois formats d’écran intégrés dans un seul appareil. Le défi du Mate XT 2 sera désormais moins de prouver que le concept fonctionne que de le rendre plus robuste, plus performant et surtout plus naturel à utiliser au quotidien.

Kirin 9050 Pro, nouvelle charnière et écran renforcé : ce que disent les fuites

Huawei reste silencieuse sur les caractéristiques techniques du Mate XT 2. Plusieurs informations circulent néanmoins autour d’une possible évolution majeure de sa plateforme matérielle.

Selon des fuites attribuées notamment à Digital Chat Station, le smartphone pourrait adopter un Kirin 9050 Pro, une puce de nouvelle génération qui mettrait davantage l’accent sur les performances et le traitement local de l’intelligence artificielle. Des rumeurs évoquent également une batterie dépassant les 6 000 mAh ainsi que différentes améliorations apportées à la conception du mécanisme pliable. Rien de tout cela n’a encore été confirmé par Huawei.

La charnière devrait justement constituer l’un des points les plus observés. Sur un smartphone tri-fold, la difficulté ne consiste pas seulement à faire fonctionner un écran flexible : il faut contrôler deux zones de pliage, maintenir un châssis extrêmement fin et limiter les contraintes mécaniques exercées sur une dalle de plus de dix pouces.

Certaines fuites évoquent ainsi une charnière redessinée, destinée notamment à réduire la visibilité du pli central et à améliorer la durabilité générale de l’appareil. Huawei pourrait également faire évoluer la structure de protection de l’écran avec une nouvelle solution de verre flexible. Là encore, ces informations doivent être considérées comme provisoires tant que le constructeur n’a pas détaillé officiellement son produit.

L’évolution serait particulièrement intéressante puisque le premier Mate XT s’appuyait déjà sur une architecture complexe combinant matériaux flexibles et verre UTG afin de supporter les contraintes liées aux pliages intérieur et extérieur. Huawei revendiquait notamment une structure renforcée spécialement conçue pour cette configuration inhabituelle.

Plusieurs coloris sont également évoqués, dont Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple et Bright White, sans confirmation officielle à ce stade.

Le Mate XT originel aurait par ailleurs dépassé les 400 000 exemplaires vendus, selon des informations rapportées par GizmoChina. Un volume modeste à l’échelle du marché mondial du smartphone, mais significatif pour un appareil expérimental positionné dans une catégorie de prix extrêmement élevée. Ce chiffre n’a toutefois pas été communiqué officiellement par Huawei.

HarmonyOS 7 pourrait être aussi important que le Mate XT 2 lui-même

La partie matérielle ne représentera pourtant qu’une moitié de l’équation. Huawei a présenté la bêta développeur de HarmonyOS 7 le 12 juin 2026, lors de sa conférence HDC. Cette nouvelle génération marque notamment une évolution vers une architecture davantage orientée autour des agents intelligents, avec une nouvelle version du framework HarmonyOS Intelligent Agent et une intégration plus profonde de l’IA dans les interactions avec le système.

L’enjeu devient particulièrement intéressant sur un smartphone tri-fold. Un appareil tel que le Mate XT 2 peut successivement fonctionner comme un smartphone classique, un terminal intermédiaire proche d’un foldable traditionnel puis comme une petite tablette de plus de dix pouces.

Le système doit donc être capable de faire évoluer l’interface sans rupture : redimensionner les applications, redistribuer les fenêtres, préserver l’état d’une tâche lorsque l’écran change de configuration et exploiter intelligemment l’espace supplémentaire.

Huawei prépare justement HarmonyOS 7 à ces usages. Sa documentation destinée aux développeurs mentionne notamment de nouvelles possibilités d’affichage en colonnes pour les grands écrans, avec des répartitions 1:1 : 1, 1 : 2 ou 2:1, ainsi que des améliorations concernant les fenêtres flottantes et les interfaces adaptatives. Sur un tri-fold, ces évolutions prennent une dimension beaucoup plus concrète.

Autrement dit, la réussite du Mate XT 2 ne dépendra pas uniquement de la finesse de sa charnière ou de la puissance de son processeur. Elle reposera aussi sur la capacité de HarmonyOS à faire oublier la complexité physique de l’appareil.

Huawei veut transformer son avance industrielle en avantage logiciel

Le premier Mate XT avait surtout impressionné par son existence même. Produire à grande échelle un smartphone doté de deux articulations et d’un écran flexible capable de se replier dans deux directions constituait déjà une démonstration de savoir-faire.

Avec sa nouvelle génération, Huawei doit franchir une étape supplémentaire : faire du tri-fold autre chose qu’un objet spectaculaire.

C’est précisément là que le tandem Mate XT 2 + HarmonyOS 7 devient stratégique. Plus la surface d’écran augmente, plus la qualité du système d’exploitation devient déterminante. Le véritable avantage d’un écran de 10 pouces ne réside pas dans sa taille, mais dans ce que le logiciel permet d’en faire : afficher plusieurs applications simultanément, déplacer rapidement du contenu entre différentes fenêtres ou confier certaines actions à des agents IA capables de comprendre le contexte de l’utilisateur.

Huawei semble donc vouloir rapprocher deux trajectoires jusqu’ici souvent présentées séparément : celle du smartphone pliable et celle de l’intelligence artificielle embarquée.

Le 7 septembre, les spécifications du Mate XT 2 attireront inévitablement l’attention. Mais le véritable test sera ailleurs : déterminer si Huawei est capable de transformer l’une des architectures mobiles les plus complexes du marché en une expérience suffisamment fluide pour que l’utilisateur finisse par oublier toute cette complexité.

Car après avoir démontré qu’un smartphone pouvait se plier deux fois, il reste désormais à prouver qu’il existe de bonnes raisons de le faire.