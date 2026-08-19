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GTA 6 : une fuite de gameplay montre du basket, une statistique Focus et de nouveaux détails

GTA 6 : une fuite de gameplay montre du basket, une statistique Focus et de nouveaux détails

À quelques jours de la prochaine présentation officielle de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, deux courtes séquences de gameplay ont commencé à circuler en ligne. Elles montreraient Jason jouant au basket, puis conduisant un véhicule modifié, avec plusieurs éléments d’interface encore jamais vus officiellement.

Deux clips de gameplay ont fuité

Les vidéos seraient issues d’une version inachevée de GTA 6 et durent chacune un peu plus d’une minute. La première montre Jason en train de jouer au basket. Après avoir marqué, une indication « Focus » apparaît à l’écran, laissant penser que certaines activités secondaires pourraient influencer directement les statistiques du personnage.

La seconde séquence se concentre sur la conduite. Jason prend le volant d’un pick-up Vapid Ganado fortement modifié avant d’être percuté par un véhicule postal, dont le conducteur revient ensuite à plusieurs reprises pour provoquer un affrontement.

Les fichiers originaux ont rapidement été supprimés après des demandes de retrait liées au copyright.

Rockstar n’a toutefois pas confirmé publiquement l’authenticité des vidéos.

Une statistique Focus liée aux activités secondaires ?

Le détail le plus intéressant se trouve probablement dans la séquence de basket. Lorsque Jason réussit un panier, le jeu affiche une progression liée à la statistique Focus. Cela suggère que les activités secondaires pourraient avoir une véritable fonction dans la progression du personnage.

Rockstar avait déjà utilisé des systèmes similaires dans GTA : San Andreas, où certaines actions pouvaient améliorer endurance, force ou compétences spécifiques. Red Dead Redemption 2 reposait également sur plusieurs jauges et attributs capables d’évoluer en fonction des actions du joueur.

GTA 6 pourrait donc reprendre cette logique avec un système plus discret.

Des mini-jeux qui ne seraient plus seulement décoratifs

Si le mécanisme est conservé dans la version finale, jouer au basket pourrait avoir un intérêt au-delà du simple divertissement. Focus pourrait par exemple influencer la précision, certaines capacités de combat ou d’autres mécaniques. Mais, il est encore trop tôt pour déterminer sa fonction exacte.

Une interface visible dans une version de développement ne garantit pas qu’elle sera présente dans le jeu commercial, et Rockstar peut encore modifier ou supprimer complètement le système.

La conduite montre également quelques nouveautés

Le second clip fournirait un aperçu plus concret de la conduite et des interactions avec les PNJ. Jason utilise un Vapid Ganado, un véhicule inspiré d’anciens pick-up américains proches du Chevrolet El Camino. Plusieurs icônes apparaissent autour du véhicule sur la mini-carte, tandis que l’interface propose également des commandes liées à l’équipement de Jason.

Le comportement du conducteur du camion postal attire particulièrement l’attention. Après une première collision, le PNJ semble revenir intentionnellement percuter Jason avant de sortir de son véhicule pour se battre. Si la séquence n’est pas scriptée, cela pourrait indiquer des réactions plus persistantes de la part des personnages non-joueurs.

Là encore, impossible de tirer des conclusions définitives à partir d’une vidéo aussi courte.

Une mystérieuse icône après le combat

Une petite icône ressemblant à une tête ou à un symbole diabolique apparaîtrait également à la fin de l’affrontement. Certains y voient déjà la trace d’un système de réputation, de moralité ou de comportement.

La prudence s’impose. Une telle icône pourrait correspondre à de nombreuses choses : progression d’une statistique, capacité temporaire, niveau d’agressivité ou simple élément utilisé pendant le développement. GTA n’a historiquement jamais reposé sur un véritable système d’honneur comparable à celui de Red Dead Redemption 2.

Introduire un mécanisme similaire constituerait donc un changement significatif.

L’authenticité reste difficile à établir indépendamment

Les circonstances de diffusion invitent également à la prudence. Les clips auraient notamment été associés à des publicités pour des cryptomonnaies et à des QR codes renvoyant vers des sites externes. Une partie du contenu a circulé via un groupe se présentant sous le nom de Cyberleek.

Ce contexte ne constitue évidemment pas une garantie d’authenticité. En revanche, plusieurs médias ont rapporté des suppressions rapides et des demandes de retrait visant les publications contenant ces séquences. Cela peut renforcer leur crédibilité, mais ne constitue toujours pas une confirmation officielle de Rockstar.

Les images pourraient provenir d’une ancienne version

Autre élément important : rien ne permet d’établir précisément la date de cette build. Certains observateurs pensent que les séquences pourraient remonter à plusieurs années. Si elles datent réellement de 2023 ou d’une période similaire, elles seraient peu représentatives du niveau graphique ou même de certaines mécaniques de la version actuelle.

Un jeu de l’ampleur de GTA 6 évolue constamment pendant son développement. Interfaces, animations, physiques, modèles 3D et comportements des PNJ peuvent changer considérablement entre une build interne et le produit final. Il serait donc particulièrement hasardeux de juger les performances ou la qualité visuelle à partir de ces vidéos.

Rockstar montrera officiellement GTA 6 le 27 août

Le timing de cette fuite est particulièrement malheureux pour Rockstar. Le studio a déjà annoncé Grand Theft Auto VI : An Extended Look, une présentation qui sera diffusée sur Netflix le 27 août 2026 à 15 h ET, puis mise en ligne sur les canaux officiels de Rockstar. Cela signifie qu’il ne reste qu’un peu plus d’une semaine avant de voir une version officielle et propre du jeu.

Cette présentation devrait logiquement permettre de mieux comprendre le gameplay, les systèmes de progression et la structure du monde ouvert.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026

Rockstar maintient actuellement la sortie de GTA 6 au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes ont déjà commencé depuis le 25 juin, et le studio a également précisé que le préchargement débuterait le 12 novembre. À ce stade du calendrier, les grandes mécaniques du jeu sont donc probablement stabilisées.

Cela rend les éléments de cette fuite particulièrement intéressants, même si l’ancienneté exacte des vidéos reste inconnue.

Il faudra attendre la version officielle

Une fuite de deux minutes montre ce que Rockstar a testé. Elle ne montre pas nécessairement ce que le studio a conservé. C’est particulièrement important pour GTA 6, dont le développement s’étale sur de nombreuses années et dont plusieurs versions internes ont déjà circulé auparavant.

Les nouvelles vidéos méritent donc d’être regardées comme des indices, pas comme une démonstration définitive du gameplay. La présentation du 27 août sera beaucoup plus instructive. Si Rockstar y montre réellement ces systèmes de progression et ces interactions contextuelles, alors la fuite aura donné un premier aperçu d’une évolution importante de la formule.

Dans le cas contraire, elle restera surtout un instantané d’un GTA 6 encore en construction, quelques années avant sa version finale.