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Claude Cowork intègre son propre navigateur pour travailler sur le Web sans toucher à votre Chrome

Claude Cowork intègre son propre navigateur pour travailler sur le Web sans toucher à votre Chrome

Anthropic ajoute une nouvelle brique importante à Claude Cowork : un navigateur intégré directement dans l’application de bureau. Jusqu’ici, donner à Claude un accès au Web passait surtout par l’extension Claude in Chrome, qui lui permettait d’agir dans le navigateur personnel de l’utilisateur.

Désormais, Cowork peut ouvrir son propre navigateur dans un panneau latéral, naviguer sur des sites, lire des pages, remplir des formulaires ou récupérer des données pendant que l’utilisateur continue à travailler ailleurs. Une évolution discrète, mais structurante pour l’ambition agentique d’Anthropic.

Claude peut désormais ouvrir son propre navigateur

Le nouveau navigateur apparaît directement dans l’interface de Claude Cowork sur bureau. Lorsqu’une tâche nécessite un accès au Web, Claude peut ouvrir automatiquement une session dédiée, naviguer vers les sites concernés et exécuter les actions nécessaires.

Anthropic cite plusieurs exemples : rechercher des informations pour un rapport, récupérer des chiffres depuis un tableau de bord ou télécharger des factures depuis un portail fournisseur.

L’idée est simple : certaines tâches ont besoin d’un navigateur, mais pas forcément du navigateur personnel de l’utilisateur. Cowork dispose maintenant de cette seconde option.

Une vraie différence avec Claude in Chrome

Claude in Chrome reste disponible. Mais, son rôle devient plus précis. L’extension utilise le navigateur personnel de l’utilisateur, avec les onglets déjà ouverts, les comptes déjà connectés et le contexte de la page affichée. Cela reste pratique lorsqu’on veut demander à Claude d’intervenir directement sur un site que l’on consulte déjà. Par exemple, modifier des données dans un CRM ouvert, travailler dans une boîte mail ou poursuivre une tâche sur un document affiché.

Le navigateur intégré de Cowork adopte une philosophie différente : il possède sa propre session, séparée de l’environnement de navigation principal.

Vos onglets, favoris et mots de passe restent séparés

Anthropic insiste particulièrement sur cette isolation. Le navigateur intégré de Claude ne voit pas automatiquement les onglets, favoris ou mots de passe du navigateur personnel. Cela réduit la quantité d’informations exposée lorsqu’une tâche ne nécessite pas réellement tout ce contexte. Pour une recherche Web classique, Claude peut donc travailler dans son propre environnement sans accéder à ce que l’utilisateur fait parallèlement dans Chrome, Edge ou Firefox.

Cette séparation constitue probablement l’un des principaux avantages de la nouvelle architecture.

Les connexions peuvent être importées site par site

L’isolation ne signifie pas pour autant que Claude doive travailler uniquement sur des sites publics. L’utilisateur peut choisir de transférer certaines connexions depuis son navigateur vers celui de Cowork. Sur macOS, Anthropic permet d’importer les sessions depuis Chrome, Edge ou Firefox. Sur Windows et Linux, Firefox est pris en charge pour cette fonction. L’importation se fait site par site.

L’utilisateur conserve donc un contrôle plus précis sur les comptes auxquels Claude peut accéder.

Les comptes sensibles sont exclus par défaut

Anthropic applique des restrictions supplémentaires aux connexions sensibles. Les services bancaires, les comptes de messagerie et certains systèmes d’authentification unique sont exclus par défaut du transfert des connexions. L’utilisateur doit explicitement décider de les inclure s’il souhaite que Claude puisse y accéder.

Cette prudence est logique. Un agent capable de cliquer et de remplir des formulaires devient beaucoup plus puissant dès qu’il possède des sessions authentifiées. Le principe retenu consiste donc à éviter que l’environnement agentique hérite automatiquement de tout le niveau d’accès du navigateur principal.

Cowork choisit automatiquement le bon navigateur

Le comportement dépend de la configuration de l’utilisateur. Si Claude in Chrome est déjà utilisé, il reste le navigateur préféré par défaut. Dans le cas contraire, Cowork utilise automatiquement son nouveau navigateur intégré lorsqu’une tâche nécessite le Web.

La préférence peut être modifiée dans les réglages de Cowork.

Anthropic cherche ainsi à rendre le changement transparent : l’utilisateur n’a pas forcément besoin de choisir manuellement son environnement à chaque tâche.

Le navigateur intégré est pensé pour les tâches déléguées

La différence entre les deux approches devient surtout évidente dans le type de travail effectué. Claude in Chrome est idéal lorsque l’utilisateur souhaite que Claude l’accompagne dans une page qu’il manipule lui-même. Le navigateur Cowork vise davantage le travail délégué. On donne une mission à Claude, puis on continue autre chose. L’agent prend en charge la partie Web en autonomie, dans son propre environnement.

Cette distinction reflète assez bien l’évolution de Claude.

Le produit ne cherche plus seulement à assister l’utilisateur pendant qu’il travaille, mais à prendre en charge certaines parties du travail à sa place.

Le navigateur devient une nouvelle capacité native de Cowork

Cette intégration rapproche encore davantage Cowork d’un environnement agentique complet. Claude peut déjà travailler avec des fichiers locaux, des applications et différents connecteurs. L’accès natif au navigateur ajoute maintenant la partie du travail qui n’existe ni dans un fichier local ni dans une API dédiée.

C’est particulièrement important en entreprise. De nombreux outils internes, portails fournisseurs ou applications métier ne proposent pas toujours de connecteur propre. Un navigateur reste alors le dénominateur commun.

Si Claude peut utiliser correctement une interface Web, il peut théoriquement interagir avec une immense quantité de services sans intégration spécifique.

Les risques de prompt injection restent présents

Anthropic ne cache pas le principal problème de cette approche : les attaques par prompt injection. Une page Web peut contenir du texte invisible ou présenté comme une instruction, conçu pour manipuler le comportement d’un agent. Un site malveillant pourrait par exemple tenter de convaincre Claude d’ignorer sa tâche initiale, de transmettre des informations ou de déclencher une autre action.

Ce risque concerne l’ensemble des navigateurs contrôlés par des modèles d’IA. Le nouveau navigateur Cowork n’y échappe pas.

Les mêmes protections que Claude in Chrome sont utilisées

Anthropic indique que le navigateur intégré bénéficie des mêmes mécanismes de protection que Claude in Chrome. Le système vérifie notamment les actions de Claude par rapport à la demande initiale de l’utilisateur et applique différents garde-fous avant certaines opérations.

Mais, Anthropic reconnaît aussi que ces protections ne peuvent pas supprimer entièrement le risque. L’entreprise recommande donc de commencer par confier à Claude des tâches sur des sites fiables. Cette recommandation est particulièrement importante lorsque les comptes utilisés donnent accès à des données professionnelles sensibles ou à des actions irréversibles.

L’isolation du navigateur améliore la sécurité, sans la résoudre

Le nouveau modèle offre néanmoins un avantage. Limiter l’agent à un navigateur séparé réduit le volume de contexte privé potentiellement exposé en cas de comportement indésirable. Même si Claude rencontre une page malveillante, il n’a pas automatiquement accès aux autres onglets du navigateur principal ou à l’ensemble des mots de passe enregistrés.

La sécurité agentique repose de plus en plus sur cette logique de compartimentation. Plutôt que d’accorder à un modèle tous les droits d’un utilisateur, chaque environnement lui fournit uniquement ce qui est nécessaire à la tâche.

Déploiement sur Pro, Max et Team

Le navigateur intégré est déployé progressivement cette semaine pour les abonnements Claude Pro, Max et Team. Il est disponible dans l’application de bureau sur macOS et Windows, ainsi que sur Linux, où Claude Desktop reste en bêta. Les administrateurs Enterprise peuvent également activer cette fonction pour leur organisation.

Anthropic laisse ainsi aux entreprises la possibilité de gérer centralement son utilisation, ce qui sera essentiel dans les environnements où l’accès à certains sites ou données doit rester strictement contrôlé.

Le bureau doit rester connecté

Le navigateur fait partie de Claude Desktop. Il dépend donc de l’application locale pour accéder à l’environnement de la machine. Cependant, Anthropic permet de superviser ou de déclencher certaines tâches Cowork depuis d’autres appareils tant que l’application desktop reste disponible et connectée. Sur le Web seul, sans application desktop active, Claude in Chrome reste la principale solution pour donner à Claude la possibilité d’agir dans un navigateur.

Cette architecture montre qu’Anthropic voit toujours le desktop comme le centre de contrôle de ses agents personnels.

Anthropic veut séparer assistance et délégation

Le nouveau navigateur révèle surtout une distinction de plus en plus importante entre deux catégories d’IA. La première assiste l’utilisateur sur ce qu’il est déjà en train de faire. La seconde reçoit une mission et l’exécute de manière relativement autonome.

Claude in Chrome correspond davantage à la première logique, Cowork et son navigateur intégré correspondent à la seconde. Ce changement est important parce qu’il modifie aussi les attentes. Un assistant peut demander régulièrement des confirmations. Un agent délégué doit être suffisamment fiable pour travailler plusieurs étapes sans monopoliser l’attention de l’utilisateur.

Un navigateur séparé est presque indispensable pour les agents

Il devient difficile d’imaginer un agent généraliste réellement utile sans navigateur. Le Web reste encore l’interface universelle d’une immense partie du logiciel. Tous les services ne disposent pas d’API, tous les workflows ne possèdent pas de connecteur MCP, et de nombreuses actions quotidiennes passent toujours par des formulaires, des tableaux de bord et des boutons.

Donner à Claude son propre navigateur lui permet donc de travailler dans cet environnement sans devoir s’approprier celui de l’utilisateur. C’est une différence architecturale qui pourrait devenir la norme.

La capacité de naviguer n’est finalement plus la partie la plus impressionnante. Plusieurs modèles savent déjà cliquer, lire des pages ou remplir des formulaires, le véritable enjeu est de savoir à quoi l’agent a le droit d’accéder et dans quelles conditions. Anthropic répond ici avec une approche relativement prudente : navigateur isolé, transferts de connexion sélectifs et exclusion par défaut des comptes les plus sensibles.

Cette logique sera probablement déterminante à mesure que les agents deviennent capables d’effectuer des opérations financières, professionnelles ou administratives.