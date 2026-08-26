Nothing vient d’officialiser Nothing OS 5.0, sa prochaine grande mise à jour logicielle basée sur Android 17. L’Open Beta ouvrira dès le 26 août sur le Nothing Phone (3), avant un déploiement public prévu à partir d’octobre.

Au-delà du changement de version Android, Nothing profite surtout de cette mise à jour pour approfondir son identité visuelle, enrichir ses outils Essential AI et fluidifier plusieurs interactions du quotidien. Une évolution importante pour une marque dont le logiciel est devenu presque aussi distinctif que le design industriel de ses smartphones.

Le calendrier est désormais officiel. L’Open Beta de Nothing OS 5.0 sera disponible dès aujourd’hui, avec le Phone (3) comme premier appareil éligible. Le déploiement stable commencera ensuite en octobre, avant de s’étendre progressivement aux autres modèles compatibles.

Nothing avance donc relativement vite sur Android 17, avec une bêta publique lancée quelques mois seulement après les premières disponibilités stables de la nouvelle version d’Android sur les Pixel.

Pour une entreprise encore jeune et disposant d’un catalogue plus limité que Samsung ou Xiaomi, cette rapidité constitue un argument important.

Nothing OS 5.0 : Un nouveau design, mais sans effacer l’ancien

Nothing OS 5.0 introduit plusieurs changements visuels. La marque adopte notamment Geist comme nouvelle police système, retravaille l’application Paramètres et permet davantage de personnalisation de la barre d’état.

Le système ajoute également un nouveau thème d’écran d’accueil avec des icônes dont les teintes peuvent s’adapter automatiquement au fond d’écran, ainsi que des widgets transparents.

Toutefois, Nothing a pris soin de ne pas imposer brutalement cette nouvelle esthétique. Le style actuel restera disponible pour les utilisateurs qui préfèrent conserver l’apparence de Nothing OS telle qu’ils la connaissent déjà.

Cette approche est intéressante : Nothing cherche à faire évoluer son identité sans transformer une mise à jour logicielle en rupture visuelle forcée.

Deux nouveaux cadrans pour l’écran verrouillé

L’écran de verrouillage gagne lui aussi de nouvelles possibilités. Nothing ajoute deux nouvelles horloges baptisées Gooey et Micrographics. Leurs couleurs peuvent être adaptées à celles du fond d’écran, renforçant encore la logique de personnalisation visuelle.

Le cadran Micrographics fait cependant partie des fonctions encore en développement et ne sera pas disponible dans la première bêta. Même chose pour le nouveau Launcher, qui constitue pourtant l’un des changements visuels les plus importants annoncés par Nothing.

Cela signifie que la bêta du 26 août ne reflétera pas immédiatement l’intégralité de la refonte prévue pour la version finale.

Le Launcher va évoluer en profondeur

Le nouveau Launcher devrait être l’un des éléments centraux de Nothing OS 5.0. La marque promet une expérience repensée, accompagnée notamment de nouveaux outils permettant de modifier plusieurs éléments de l’écran d’accueil en une seule opération. Cette édition par lots doit rendre les réorganisations plus rapides, notamment pour les utilisateurs qui utilisent beaucoup de widgets ou plusieurs pages d’accueil.

Nothing continue ainsi à développer une interface qui s’éloigne progressivement de l’Android minimaliste de ses débuts.

Les premières versions de Nothing OS restaient relativement proches d’Android stock, avec quelques touches graphiques distinctives. Aujourd’hui, la marque cherche clairement à construire un environnement visuel beaucoup plus identifiable.

Glyph obtient enfin sa propre application

La célèbre interface lumineuse de Nothing gagne également en importance. Nothing OS 5.0 introduit une application Glyph dédiée, ainsi qu’un nouveau widget Glyph Timer. L’objectif est de centraliser davantage les réglages liés aux éléments lumineux plutôt que de les disperser dans différentes sections du système.

La mise à jour ajoute aussi plusieurs nouveaux widgets, dont Away Time et Collector, qui renforcent encore la dimension très personnalisable de l’écran d’accueil.

Nothing continue ainsi de transformer ses particularités matérielles en fonctions logicielles à part entière, plutôt que de les traiter comme de simples effets visuels.

Essential AI devient plus rapide et plus ambitieux

Nothing profite également de cette mise à jour pour faire évoluer ses fonctions d’intelligence artificielle. Essential Voice doit gagner en rapidité et proposer une transcription en temps réel. Essential Space reçoit également des Smart Collections, conçues pour mieux organiser automatiquement certains contenus.

Autre évolution notable : Nothing prévoit l’arrivée d’un support en lecture seule du Model Context Protocol, ou MCP, à partir d’octobre.

Cette intégration pourrait permettre à Essential Space et à d’autres outils d’accéder plus facilement à des sources de données ou services compatibles, tout en conservant des permissions limitées.

Le constructeur prépare également une version directement intégrée au smartphone de son Essential Apps Builder, permettant de créer certaines expériences ou automatisations depuis l’appareil lui-même.

Android 17 apporte aussi ses propres nouveautés

Nothing OS 5.0 bénéficie naturellement des changements intégrés directement dans Android 17. Parmi les nouveautés annoncées figurent une séparation plus nette entre Notifications et Paramètres rapides, ainsi que de nouvelles options de partage.

Quick Share peut notamment utiliser un QR code afin de faciliter les transferts vers d’autres appareils, y compris certaines interactions avec l’iPhone.

Android 17 apporte également de nouveaux indicateurs de confidentialité, les Live Updates, une extension du mode sombre, de nouveaux emojis en 3D et des réglages plus fins du volume de l’assistant.

Nothing récupère donc une partie des améliorations structurelles de Google tout en ajoutant sa propre couche visuelle et fonctionnelle.

De petites améliorations qui pourraient compter au quotidien

Certaines nouveautés sont beaucoup moins spectaculaires, mais probablement plus perceptibles dans l’usage quotidien. Nothing permet par exemple de connecter certains appareils Bluetooth directement depuis les Paramètres rapides avec moins d’étapes.

L’application Appareil photo améliore également la gestion des QR codes : une fois détecté, le résultat reste désormais fixé à l’écran au lieu de suivre constamment le code dans l’image.

Ce type d’ajustement illustre bien la philosophie de Nothing OS. La marque ne cherche pas uniquement à multiplier les fonctions visibles dans une présentation. Elle continue aussi à modifier de petits comportements susceptibles de rendre le système plus cohérent ou plus rapide.

Le déploiement sera progressif selon les modèles

Le Phone (3) sera logiquement servi en premier. La version stable devrait arriver à la mi-octobre, avant les gammes Phone (4a) et Phone (3a) au début du mois de novembre. Les Phone (2a) et (2a) Plus doivent suivre vers la mi-novembre. D’autres appareils arriveront plus tard. Le Phone (3a) Lite devrait passer directement à la version stable vers la fin décembre, tandis que le CMF Phone 2 Pro pourrait attendre jusqu’à la mi-janvier.

Tous les appareils ne participeront donc pas nécessairement à la phase bêta. Cette stratégie permet à Nothing de limiter le nombre de configurations testées simultanément, mais elle crée aussi des écarts de plusieurs mois entre certains modèles.

Le Phone (2) reste sur le bord de la route

L’un des points les plus controversés concerne les appareils exclus. Nothing confirme que les Phone (1), Phone (2) et CMF Phone 1 ne recevront pas Nothing OS 5.0 en tant que mise à jour majeure. La situation du Phone (2) suscite particulièrement des réactions dans la communauté.

Le modèle était encore présenté comme le flagship de la marque il y a relativement peu de temps, et certains propriétaires estiment que son abandon paraît rapide face aux politiques de support beaucoup plus longues désormais proposées par Samsung ou Google.

Nothing peut rappeler que la durée de support avait été annoncée lors de la commercialisation du smartphone, mais les attentes du marché ont fortement évolué depuis.

Aujourd’hui, la longévité logicielle devient un véritable argument d’achat.

Nothing accélère, mais doit encore convaincre sur le support long terme

Nothing OS a progressivement pris une place centrale dans l’identité de la marque. Alors que de nombreux constructeurs Android utilisent des interfaces de plus en plus homogènes, Nothing continue à cultiver une esthétique immédiatement reconnaissable, avec sa typographie, ses widgets monochromes et son intégration du système Glyph.

Nothing OS 5.0 poursuit cette logique tout en ajoutant une couche de plus en plus importante d’IA.

Le principal défi se déplace donc progressivement.

La question n’est plus seulement de savoir si Nothing peut produire une interface originale et agréable. Elle consiste aussi à déterminer si l’entreprise pourra maintenir cette expérience suffisamment longtemps sur chaque génération de smartphones.

Car à mesure que Nothing monte en gamme, ses utilisateurs compareront de moins en moins son support avec celui d’une jeune startup — et de plus en plus avec celui de Google, Samsung ou Apple.