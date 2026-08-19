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CMF Buds Neo : les nouveaux écouteurs de Nothing seront dévoilés le 20 août

CMF Buds Neo : les nouveaux écouteurs de Nothing seront dévoilés le 20 août

CMF avait commencé à teaser une nouvelle paire d’écouteurs sans fil sans révéler son nom. Le mystère n’aura finalement pas duré longtemps : la marque de Nothing confirme désormais qu’il s’agit des CMF Buds Neo, dont la présentation est prévue le 20 août 2026.

Les mystérieux écouteurs de CMF ont désormais un nom

CMF avait publié le 17 août une première image accompagnée du message « A hint of what’s next ». Le teaser montrait un seul écouteur intra-auriculaire vu depuis sa partie inférieure, avec une finition métallique argentée, plusieurs ouvertures destinées aux microphones et surtout un embout orange immédiatement reconnaissable.

Cette première image pouvait laisser penser à de futurs CMF Buds Pro 3, notamment en raison du calendrier habituel de la marque. Toutefois, CMF vient de lever cette ambiguïté : ses prochains écouteurs s’appelleront CMF Buds Neo et seront dévoilés le 20 août 2026.

Le choix du terme « Neo » suggère donc une nouvelle branche de la gamme plutôt qu’un simple renouvellement des Buds Pro 2.

Un design plus métallique, toujours avec une touche d’orange

Pour l’instant, CMF reste particulièrement discret sur les caractéristiques techniques. L’image officielle permet néanmoins d’observer une évolution esthétique assez nette. L’écouteur abandonne en partie l’aspect très coloré de certains produits précédents au profit d’une finition argentée plus métallique, tandis que l’embout en silicone conserve l’orange emblématique de CMF.

La tige semble également intégrer au moins deux ouvertures pouvant accueillir des microphones.

Cela laisse naturellement penser à un système de réduction active du bruit et à des algorithmes destinés à améliorer les appels, deux fonctions désormais largement présentes dans le catalogue audio de la marque.

Mais, CMF n’a encore confirmé aucune spécification.

Pourquoi les Buds Pro 3 semblaient pourtant plausibles ?

L’hypothèse d’une troisième génération Pro n’était pas absurde. Les premiers CMF Buds Pro avaient été lancés en septembre 2023, plusieurs mois avant les CMF Buds classiques arrivés en mars 2024. CMF avait ensuite présenté les Buds Pro 2 en juillet 2024, avant de renouveler sa gamme plus accessible avec les Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus en avril 2025.

Le calendrier aurait donc parfaitement permis l’arrivée de Buds Pro 3 en 2026. CMF choisit finalement une autre nomenclature. Le terme Neo pourrait permettre à la marque de créer un produit situé différemment dans sa gamme, potentiellement avec un tarif encore plus agressif.

Les Buds Pro 2 avaient placé la barre assez haut

Le positionnement exact des CMF Buds Neo sera particulièrement intéressant à surveiller, car les Buds Pro 2 offraient déjà beaucoup pour leur prix. CMF avait notamment intégré une architecture à double transducteur, associant un driver de 11 mm consacré aux basses à un tweeter de 6 mm.

Les écouteurs proposaient également le codec LDAC, une certification Hi-Res Audio Wireless et une réduction active du bruit hybride annoncée jusqu’à 50 dB. L’autonomie pouvait atteindre 43 heures avec le boîtier selon les conditions annoncées par le constructeur.

Sur le papier, ces caractéristiques rapprochaient les CMF Buds Pro 2 de modèles nettement plus chers.

Le Smart Dial reste l’une des meilleures idées de CMF

Cependant, l’élément le plus original se trouvait sur le boîtier. CMF avait intégré un Smart Dial, une molette physique personnalisable permettant notamment de régler le volume ou de contrôler la lecture sans sortir son smartphone. C’était une idée assez inhabituelle dans cette gamme tarifaire. Le concept possède aussi quelques limites : une commande physique exposée sur le boîtier peut être actionnée involontairement lorsqu’il se trouve dans une poche ou un sac.

Avec les CMF Buds Neo, il sera intéressant de voir si CMF conserve cette philosophie ou revient vers un boîtier plus traditionnel. L’actuel teaser ne montre malheureusement pas encore l’étui de recharge.

CMF pourrait également revoir sa signature sonore

Les CMF Buds Pro 2 misaient beaucoup sur les basses, et CMF proposait même une fonction Ultra Bass Technology 2.0, avec plusieurs niveaux de réglage dans l’application Nothing X. Cette approche correspond bien au marché visé, mais peut également donner une restitution trop appuyée dans les basses fréquences pour certains utilisateurs. Une nouvelle génération offrirait l’occasion de proposer une signature plus équilibrée ou un égaliseur plus flexible.

La qualité du réglage audio pourrait d’ailleurs devenir un meilleur argument que l’ajout de fonctions supplémentaires : le marché des écouteurs abordables propose désormais très facilement ANC, multipoint et autonomie confortable.

Nothing doit continuer à se différencier sur un marché saturé

Le défi est justement là. Les écouteurs entièrement sans fil abordables sont devenus extrêmement compétitifs. En effet, Xiaomi, Redmi, Realme, Soundcore, OnePlus et de nombreuses autres marques proposent aujourd’hui des modèles très complets sous la barre des 100 euros. CMF ne peut donc plus uniquement compter sur une fiche technique généreuse.

La marque possède néanmoins un avantage : son identité visuelle. Depuis son lancement, CMF utilise couleurs vives, éléments mécaniques et détails inhabituels pour éviter de produire de simples accessoires anonymes.

Le mélange argent-orange visible sur les Buds Neo semble conserver cette philosophie.

« Neo » pourrait annoncer un nouveau positionnement

Le nom choisi est finalement l’élément le plus intrigant. Nothing utilise déjà plusieurs niveaux dans son catalogue audio, tandis que CMF dispose de ses familles Buds, Buds Plus et Pro. Ajouter « Neo » plutôt qu’un simple chiffre laisse penser que le constructeur veut introduire une nouvelle proposition plutôt que remplacer directement les Buds Pro 2.

Il pourrait s’agir d’un modèle particulièrement abordable. À l’inverse, CMF pourrait utiliser cette appellation pour tester un nouveau design ou de nouvelles commandes avant de renouveler sa véritable gamme Pro.

À ce stade, ce ne sont que des hypothèses, et le teaser officiel ne donne encore aucun prix ni détail technique permettant de positionner précisément le produit.

L’attente sera heureusement courte. Comme indiqué précédemment, CMF a désormais confirmé les Buds Neo pour le 20 août 2026, soit seulement trois jours après son premier teaser. Il faudra notamment surveiller la présence d’une réduction active du bruit, le type de transducteur utilisé, les codecs pris en charge, l’autonomie et surtout le prix. Le boîtier sera également intéressant à découvrir après l’expérience du Smart Dial sur les Buds Pro 2.

La surprise ne concerne donc plus le nom.