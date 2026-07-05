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Gmail Live entre en phase de test : Google veut remplacer la recherche d’e-mails par une conversation avec Gemini

Gmail Live entre en phase de test : Google veut remplacer la recherche d’e-mails par une conversation avec Gemini

Google poursuit son offensive autour de l’intelligence artificielle générative. Après Gemini Live et Search Live, c’est désormais Gmail qui adopte une interface conversationnelle. Baptisée Gmail Live, cette nouvelle fonctionnalité permet de retrouver des informations dans sa boîte de réception simplement en parlant, sans avoir à saisir le moindre mot-clé.

Gmail Live commence son déploiement

Présenté lors de la conférence Google I/O 2026, Gmail Live est désormais testé auprès d’un nombre limité d’utilisateurs Android et iOS, selon les informations de 9to5Google. La fonctionnalité ajoute une nouvelle icône Live directement dans la barre de recherche de Gmail.

Un simple appui ouvre une interface plein écran dédiée aux interactions vocales avec Gemini. Dès son lancement, l’assistant propose plusieurs exemples de requêtes comme :

« Quelles sont les dernières informations concernant mes commandes ? »

« Quelles sont mes prochaines dates de voyage ? »

L’objectif est de rendre la recherche dans les e-mails aussi naturelle qu’une conversation.

Une recherche vocale alimentée par Gemini

Une fois la requête formulée à voix haute, Gmail Live retranscrit automatiquement les paroles de l’utilisateur. Pendant le traitement, un halo lumineux bleu apparaît autour de l’écran, indiquant que Gemini analyse la demande.

L’assistant répond ensuite oralement tout en affichant simultanément la réponse générée et le ou les e-mails concernés. Cette double présentation permet de vérifier rapidement les informations extraites et de revenir directement au message d’origine si nécessaire.

L’interface intègre également deux commandes simples permettant de couper le microphone ou de quitter Gmail Live pour revenir à la boîte de réception classique.

Une stratégie vocale qui s’étend à tout l’écosystème Google

Gmail Live ne constitue pas une nouveauté isolée. Depuis plusieurs mois, Google déploie progressivement des interfaces conversationnelles dans l’ensemble de ses services. Après Gemini Live, destiné aux échanges naturels avec l’assistant IA et Search Live, qui transforme la recherche Google en conversation orale, c’est désormais Gmail qui bénéficie de cette approche centrée sur la voix.

La logique est claire : limiter progressivement le recours au clavier pour certaines tâches quotidiennes.

Docs et Keep seront les prochains

Google ne compte pas s’arrêter aux e-mails. L’entreprise prévoit déjà d’étendre cette expérience conversationnelle à Google Docs ainsi qu’à Google Keep. Les utilisateurs pourront ainsi dicter des documents, rechercher des informations dans leurs notes ou organiser leurs idées à l’aide de commandes vocales alimentées par Gemini.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’IA un véritable assistant personnel capable d’intervenir dans l’ensemble des applications Google Workspace.

Un déploiement progressif réservé aux abonnés IA

Pour le moment, Gmail Live reste en phase de test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs. Google prévoit un déploiement plus large plus tard cet été pour les abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra, une fois les essais terminés.

Aucune date n’a encore été annoncée pour une éventuelle disponibilité auprès des utilisateurs gratuits.

Google prépare un Gmail où la recherche disparaît presque

Avec Gmail Live, Google ne cherche pas seulement à ajouter une commande vocale supplémentaire. L’entreprise redéfinit progressivement la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs données personnelles. Au lieu de naviguer dans des listes d’e-mails ou de mémoriser des mots-clés, il devient possible de poser une question en langage naturel et d’obtenir immédiatement une réponse contextualisée.

Cette évolution illustre une tendance plus profonde : les interfaces traditionnelles cèdent progressivement la place à des assistants conversationnels capables de comprendre l’intention de l’utilisateur plutôt que ses commandes. Si cette approche tient ses promesses en matière de rapidité et de fiabilité, Gmail pourrait bientôt ressembler moins à une messagerie classique qu’à un véritable assistant personnel alimenté par Gemini.