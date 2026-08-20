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Firefox Smart Window ajoute la recherche Web, les sources et un historique visuel avec IA

Firefox Smart Window ajoute la recherche Web, les sources et un historique visuel avec IA

Mozilla enrichit Smart Window, son mode de navigation assisté par IA dans Firefox. La bêta peut désormais aller chercher des informations récentes sur le Web avec des sources, retrouver visuellement des pages consultées dans l’historique et proposer automatiquement des groupes d’onglets.

Smart Window peut désormais chercher sur le Web en temps réel

Jusqu’ici, Smart Window se concentrait surtout sur le contenu déjà ouvert dans Firefox : résumer une page, comparer plusieurs onglets ou rechercher dans l’historique en langage naturel.

Mozilla ajoute désormais une véritable couche de recherche Web grâce à un partenariat avec Exa. Lorsqu’un utilisateur pose une question dans le chat intégré, Smart Window peut aller récupérer des informations actuelles sur Internet et afficher les liens vers les sources utilisées.

C’est une évolution importante : Firefox ne se contente plus de faire travailler l’IA sur le contexte local du navigateur. Il commence à transformer Smart Window en véritable moteur de recherche conversationnel, tout en conservant la possibilité de vérifier l’origine des réponses.

L’historique devient une mémoire visuelle

L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne la recherche dans l’historique. Smart Window permet déjà d’utiliser des formulations naturelles plutôt que de rechercher précisément un titre ou une URL. Mozilla va désormais plus loin en ajoutant des aperçus visuels des pages précédemment consultées.

Un utilisateur peut par exemple demander « Les chaussures de running que j’ai regardées la semaine dernière », et Firefox peut alors parcourir les éléments correspondants de l’historique et afficher les pages retrouvées avec leurs images. Cette approche répond à un problème très courant : nous nous souvenons souvent de ce que nous avons vu, mais beaucoup moins du nom exact du site ou de la page.

Retrouver une idée plutôt qu’une URL

C’est probablement là que l’IA apporte le plus de valeur. L’historique classique d’un navigateur repose essentiellement sur des titres, des URL et des dates. Smart Window essaie au contraire de reconstruire l’intention de l’utilisateur. On ne cherche plus forcément « nike.com/product/xxx », mais « les baskets rouges que j’avais comparées vendredi ».

Mozilla explique que les premiers utilisateurs de la bêta ont trouvé cette approche utile pour reprendre plus facilement un travail interrompu et conserver leur fil de pensée.

Firefox veut aussi ranger automatiquement les onglets

Smart Window peut désormais proposer des groupes d’onglets en fonction de ce qui est ouvert. L’IA identifie les pages liées à un même sujet et suggère de les regrouper, tout en pouvant repérer certains doublons. Pour les utilisateurs qui accumulent plusieurs dizaines d’onglets, la fonction peut rapidement devenir plus utile qu’un simple assistant conversationnel.

Mozilla avait déjà introduit des suggestions de groupes basées sur une IA locale. Smart Window pousse désormais cette logique plus loin en l’intégrant directement à son environnement de navigation assistée.

L’objectif est moins de générer du texte que de réduire le chaos provoqué par la navigation elle-même.

Mozilla veut que l’IA organise ce que vous avez déjà vu

C’est probablement ce qui distingue le plus Smart Window des nombreux navigateurs centrés sur l’intelligence artificielle. La plupart utilisent l’IA pour produire de nouveaux résultats : poser une question, effectuer une recherche, générer un résumé.

Mozilla insiste davantage sur la continuité de navigation. Smart Window peut comprendre les onglets actuels, revenir dans l’historique, afficher des aperçus des pages déjà visitées et maintenant enrichir ses réponses avec des informations provenant du Web.

L’IA devient donc une couche permettant de naviguer entre le passé, le présent et de nouvelles recherches plutôt qu’un chatbot simplement greffé à côté du navigateur.

Smart Window reste entièrement optionnel

Cependant, Mozilla continue de présenter Smart Window comme une fonction opt-in. Le mode reste en bêta et aucun calendrier précis n’est encore annoncé pour sa sortie définitive. C’est un choix important dans la stratégie de Firefox.

Mozilla a ajouté cette année une section AI Controls dans les paramètres du navigateur. Elle permet de désactiver toutes les fonctions d’intelligence artificielle ou de sélectionner individuellement celles que l’on souhaite conserver.

La philosophie affichée est donc sensiblement différente de celle de certains concurrents : l’IA doit enrichir Firefox pour ceux qui la souhaitent, sans devenir une couche obligatoire du navigateur.

Plusieurs modèles au choix, y compris en local

Smart Window n’impose pas non plus un fournisseur unique. Mozilla permet actuellement de choisir entre plusieurs modèles, notamment Gemini 3.1 Flash Lite de Google, oss-gpt-120b d’OpenAI ou encore Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 d’Alibaba. Les utilisateurs peuvent également opter pour certains modèles exécutés localement. Mozilla présente cette ouverture comme une question de souveraineté numérique.

Une personne ou une organisation peut ainsi préférer un modèle local ou choisir un fournisseur établi dans une région particulière, plutôt que dépendre systématiquement du même acteur américain.

Cette neutralité pourrait devenir l’un des principaux arguments de Firefox face aux navigateurs directement liés à un grand fournisseur d’IA.

Mozilla promet une rétention nulle chez ses fournisseurs

Cette liberté de choix s’accompagne également d’engagements sur les données. Selon Mozilla, les fournisseurs tiers utilisés par Smart Window sont soumis à des accords d’aucune conservation des données. Les prompts sont traités en mémoire, mais ne doivent pas être conservés pour entraîner les modèles, servir à la publicité ou permettre une consultation humaine générale.

Mozilla indique également ne pas conserver les conversations Smart Window sur ses propres serveurs sans autorisation explicite de l’utilisateur.

Ces garanties seront particulièrement importantes pour une fonction capable de travailler avec l’historique de navigation, un type de donnée autrement plus sensible qu’une simple question envoyée à un chatbot.

Firefox veut éviter de devenir uniquement une interface pour les LLM

La stratégie de Mozilla apparaît progressivement plus clairement. Le groupe ne veut pas construire un navigateur dont la fonction principale consiste à envoyer davantage de questions à un modèle de langage. Il veut utiliser l’IA pour améliorer des tâches historiquement propres au navigateur : retrouver une page, organiser ses onglets, comparer des informations ou reprendre une session interrompue.

C’est une différence subtile, mais importante.

Dans cette vision, le navigateur reste le produit principal, l’IA est un outil permettant de mieux l’utiliser.

Des « parcours » de navigation et le remplissage automatique sont déjà prévus

Mozilla prépare déjà les prochaines étapes. De futures versions de Smart Window doivent notamment mieux faire remonter les parcours de navigation récents, afin de retrouver un ensemble de pages consultées dans le cadre d’une même recherche ou d’un même projet. Un système de remplissage automatique de formulaires assisté par IA est également prévu.

Ces deux évolutions pourraient rendre Smart Window beaucoup plus proactif.

Au lieu d’attendre qu’un utilisateur lui pose une question, Firefox commencerait progressivement à comprendre la structure d’une tâche en cours et à proposer des actions adaptées. C’est précisément à ce moment que la frontière entre navigateur et agent commence à devenir moins nette.

Mozilla joue la carte de l’IA choisie, pas imposée

Smart Window reste encore expérimental, et son utilité réelle dépendra beaucoup de la qualité avec laquelle il comprend l’historique et les intentions des utilisateurs. Mais, Mozilla semble avoir trouvé un positionnement assez différent dans la course actuelle aux navigateurs IA.

Plutôt que de choisir un modèle unique et d’en faire le centre de Firefox, le groupe mise sur plusieurs fournisseurs, des options locales, des contrôles granulaires et une fonction qui reste désactivable.

Le pari est presque paradoxal : faire davantage d’IA dans Firefox tout en donnant davantage de moyens de ne pas l’utiliser.

Si Mozilla parvient à conserver cet équilibre, Smart Window pourrait devenir moins un navigateur qui veut penser à la place de l’utilisateur qu’un outil capable de l’aider à retrouver, organiser et comprendre ce qu’il faisait déjà sur le Web.