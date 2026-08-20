Gemini lance un espace étudiant avec notebooks, quiz, Deep Research et Google Agenda

Google profite de la rentrée pour renforcer fortement Gemini côté éducation. Un nouvel espace étudiant centralise désormais les carnets, fiches de révision, quiz et échéances, tandis que Deep Research arrive dans Gemini Live et que Google Lens se prépare à devenir un véritable coach pour les devoirs photographiés.

Un nouvel espace étudiant directement dans Gemini

Google déploie un hub étudiant dédié dans Gemini, pensé comme un point d’entrée unique pour organiser son travail scolaire ou universitaire. L’idée est de rassembler au même endroit plusieurs outils qui existaient jusque-là de manière plus dispersée : recherches, carnets, fiches de révision, quiz, exercices et suivi des échéances.

Les étudiants peuvent notamment créer un cahier d’étude autour d’un cours ou d’un sujet, puis y importer leurs notes et documents afin de construire un espace de travail personnalisé.

Gemini peut ensuite générer des contenus adaptés à partir de ces sources.

Des cartes de mémoire et des quiz à partir de ses propres cours

Les carnets de Gemini permettent déjà de créer des cartes de mémoire, des quiz diagnostiques et des leçons personnalisées. Le principe est assez différent d’un simple chatbot. Au lieu de poser une question isolée, l’étudiant rassemble ses supports de cours dans un même espace, puis Gemini utilise ce contexte pour identifier les points à travailler.

Les quiz peuvent servir à détecter les lacunes, tandis que les recommandations évoluent progressivement selon les résultats obtenus. Google cherche donc à transformer Gemini en outil de révision continu plutôt qu’en simple générateur de réponses.

Graphiques et images arrivent dans les carnets

Google améliore également la dimension visuelle de ces espaces d’étude. Les carnets peuvent désormais intégrer davantage de graphiques et d’images pour expliquer certains concepts. C’est particulièrement utile pour les matières où une réponse textuelle atteint rapidement ses limites : mathématiques, physique, économie, biologie ou statistiques.

Au lieu d’expliquer uniquement un phénomène avec plusieurs paragraphes, Gemini peut s’appuyer sur une représentation visuelle pour rendre le raisonnement plus facile à suivre. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large de Google, qui développe de plus en plus de réponses interactives et multimodales dans Gemini.

Gemini peut lire un syllabus et remplir Google Agenda

L’intégration avec l’écosystème Google va également plus loin. Un étudiant peut fournir son syllabus ou son programme de cours, puis Gemini peut identifier les dates importantes et les ajouter directement à Google Agenda. Examens. Dates de remise de devoirs. Deadlines de projets. Le service peut ainsi transformer un document statique en calendrier de travail exploitable.

C’est probablement l’une des nouveautés les plus pratiques de cette mise à jour, car elle ne se contente pas d’aider à comprendre un cours : elle intervient directement dans l’organisation du semestre.

Deep Research arrive dans Gemini Live

Autre nouveauté importante : Deep Research rejoint Gemini Live. Jusqu’ici, Deep Research fonctionnait principalement comme un outil permettant de générer des rapports approfondis en analysant un grand nombre de sources. L’intégration dans Gemini Live ajoute une dimension conversationnelle.

L’utilisateur peut demander une recherche complexe, puis discuter oralement du rapport une fois celui-ci disponible. Cela permet par exemple de demander à Gemini de comparer plusieurs théories, de synthétiser un sujet historique ou de réunir des sources sur une question scientifique, puis de poser des questions de suivi à la voix.

Le rapport peut continuer pendant que le téléphone est verrouillé

Google ajoute également un fonctionnement en arrière-plan. Si la recherche prend plusieurs minutes, l’étudiant n’a pas besoin de maintenir Gemini ouvert à l’écran. Il peut quitter la conversation, verrouiller son smartphone et recevoir une notification lorsque le rapport est terminé.

Ce détail rend Deep Research beaucoup plus adapté à un usage mobile. Le service cesse alors d’être une fonction que l’on regarde travailler et devient davantage une tâche déléguée.

Une fois le rapport prêt, Gemini Live peut servir à parcourir les résultats oralement.

Google Lens va également devenir un coach pour les devoirs

Dans les prochaines semaines, Google prévoit aussi une nouvelle fonction dans Lens, directement depuis l’application Google sur mobile. L’utilisateur pourra photographier une feuille d’exercice ou un support de cours. Lens pourra ensuite fournir une explication, détailler un concept difficile ou aider à comprendre une erreur.

L’objectif affiché n’est pas simplement de donner la bonne réponse, Google veut plutôt utiliser Gemini pour accompagner le raisonnement. Si l’étudiant s’est trompé, l’outil peut expliquer où le raisonnement a dévié et proposer une nouvelle manière d’aborder le problème.

Photographier un devoir devient une porte d’entrée vers Gemini

Cette fonction rapproche encore Google Lens et Gemini. Depuis plusieurs années, Lens peut déjà reconnaître du texte, identifier des objets ou résoudre certaines équations. La nouveauté est dans la continuité. Une photo peut désormais devenir le point de départ d’une véritable session d’apprentissage. On photographie un exercice, Gemini analyse le contenu, puis la conversation peut continuer autour de la méthode, du concept ou de l’erreur.

Cette approche est particulièrement adaptée au smartphone, qui devient le moyen le plus rapide de transformer un document papier en contexte pour l’IA.

Google veut éviter que Gemini ne devienne seulement une machine à faire les devoirs

Toute la stratégie éducative de Google repose désormais sur ce point. L’entreprise cherche à présenter Gemini comme un outil d’apprentissage, pas comme un raccourci permettant d’éviter de réfléchir. Ses récentes fonctions pédagogiques insistent davantage sur l’apprentissage guidé, les questions intermédiaires et les exercices personnalisés.

Le risque reste évident.

Un étudiant peut toujours utiliser une IA générative pour obtenir directement une réponse. Mais, Google essaie progressivement de déplacer l’interface vers une logique où le système demande davantage de participation à l’utilisateur.

Une offre Google AI Pro gratuite pour certains étudiants américains

Google profite également de la rentrée pour renforcer ses offres commerciales dédiées aux étudiants. Aux États-Unis, certains étudiants éligibles peuvent obtenir un an de Google AI Pro sans frais. Cette formule comprend notamment un espace de stockage de 5 To, des limites d’utilisation plus élevées dans Gemini et un accès plus large aux fonctions IA intégrées dans les applications Google.

Google inclut également Google Health Premium sur certains marchés compatibles. L’offre reste soumise à des conditions d’éligibilité et à une vérification du statut étudiant.

Google AI Plus pour les étudiants hors des États-Unis

En dehors des États-Unis, Google met davantage en avant Google AI Plus. Cette formule est moins complète que Google AI Pro, puisqu’elle propose notamment 400 Go de stockage et des limites Gemini plus basses. La disponibilité et les conditions varient néanmoins fortement selon les pays.

Il ne faut donc pas considérer AI Plus comme un remplacement universel et automatique de l’offre Pro pour tous les étudiants hors des États-Unis. Google adapte désormais ses abonnements IA en fonction des marchés.

Gemini devient progressivement une plateforme éducative complète

Cette mise à jour montre surtout que Google ne se contente plus d’ajouter quelques fonctions scolaires à son chatbot. L’entreprise construit progressivement une véritable couche éducative autour de Gemini. Le carnet organise les cours, les cartes de mémoire servent à mémoriser, les quiz mesurent la compréhension, Agenda organise les échéances, Deep Research rassemble les sources, Gemini Live permet d’en discuter à la voix, et Lens transforme une feuille papier en point de départ pour une session d’aide.

Pris séparément, aucun de ces outils n’est totalement nouveau. C’est leur intégration qui commence à devenir intéressante.

Google dispose ici d’un atout majeur face aux autres assistants IA : son écosystème. Agenda, Drive, Docs, Gmail, Search, Lens et Gemini peuvent tous travailler autour du même compte. Pour un étudiant, cette continuité peut avoir davantage de valeur qu’un modèle légèrement meilleur sur un benchmark.

OpenAI, Anthropic et Google cherchent tous à devenir l’assistant que les étudiants utiliseront par défaut pendant plusieurs années. La logique est évidente. Un étudiant qui apprend à travailler avec un assistant IA pendant ses études a de fortes chances de conserver les mêmes habitudes dans sa vie professionnelle.

Google essaie donc de gagner cette fidélité très tôt. Son avantage n’est pas uniquement Gemini. C’est le fait que le reste de la vie numérique de nombreux étudiants se trouve déjà dans Google.

Avec ce nouveau hub, Gemini ne cherche plus seulement à répondre aux questions de cours : il veut devenir l’endroit où l’on organise, révise et suit l’ensemble de son semestre.