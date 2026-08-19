OpenAI lance ChatGPT for Teens, une nouvelle expérience destinée aux utilisateurs de 13 à 17 ans. Plutôt que de proposer une version simplifiée de ChatGPT, l’entreprise conserve les capacités principales du service tout en ajoutant des outils d’apprentissage, des protections renforcées et davantage de contrôle pour les familles.
ChatGPT for Teens devient automatique pour les moins de 18 ans
ChatGPT for Teens n’est pas une application séparée. Lorsqu’un utilisateur indique avoir entre 13 et 17 ans, ou lorsque les systèmes d’OpenAI estiment qu’un compte appartient probablement à une personne de moins de 18 ans, l’expérience pour adolescents est activée automatiquement.
OpenAI s’appuie pour cela sur plusieurs informations, notamment l’âge renseigné sur le compte et son système de prédiction de l’âge.
Celui-ci analyse différents signaux liés à l’utilisation du service, comme l’ancienneté du compte, les habitudes d’utilisation ou certains horaires de connexion. OpenAI précise que cette estimation n’est pas parfaite : un utilisateur adulte identifié à tort comme mineur peut passer par un processus de vérification d’âge.
L’objectif est de pouvoir appliquer automatiquement des règles différentes lorsque ChatGPT pense interagir avec un adolescent.
L’apprentissage devient le cœur de l’expérience
La principale différence visible concerne l’éducation. OpenAI veut éviter que ChatGPT devienne simplement une machine capable de terminer les devoirs à la place de l’élève. Le Mode étudier occupe donc une place centrale.
Plutôt que de fournir immédiatement une réponse finale, ce mode peut utiliser des questions intermédiaires, des explications progressives et des vérifications de compréhension afin d’accompagner l’utilisateur jusqu’à la solution.
OpenAI indique avoir travaillé avec des enseignants, des chercheurs et des spécialistes de la pédagogie pour développer cette approche.
Des rappels lorsque ChatGPT détecte un raccourci scolaire
ChatGPT for Teens ajoute également des Rappels pour des devoirs faits avec responsabilité. Lorsque le système estime qu’un adolescent cherche surtout à obtenir directement la réponse à un devoir, il peut l’orienter vers le Mode étudier afin de privilégier la compréhension.
L’idée n’est pas de bloquer les devoirs scolaires.
ChatGPT doit plutôt jouer le rôle d’un tuteur capable d’expliquer une notion, de découper un problème ou de demander à l’élève de reformuler ce qu’il vient de comprendre. C’est une nuance importante alors que les établissements scolaires cherchent encore le bon équilibre entre interdiction de l’IA et utilisation pédagogique.
Quiz et visualisations complètent le Mode étudier
OpenAI ajoute également des outils de quiz permettant aux adolescents de tester leurs connaissances. ChatGPT peut ainsi générer des questions sur un chapitre, adapter progressivement leur difficulté et revenir sur les points mal maîtrisés. Les Learning Visualizations cherchent de leur côté à rendre certains concepts plus faciles à comprendre grâce à des représentations visuelles.
Ces fonctions s’inscrivent dans une logique de participation active. Plutôt que de lire passivement une explication générée par l’IA, l’élève est encouragé à répondre, expliquer et vérifier sa compréhension. OpenAI met notamment en avant des principes pédagogiques comme le rappel actif et l’auto-explication, deux méthodes couramment utilisées pour renforcer la mémorisation à long terme.
Les parents peuvent définir des « Heures d’étude »
Une nouvelle fonction baptisée Heures d’étude permet également de programmer les périodes pendant lesquelles le Mode étudier doit être proposé par défaut. Les adolescents peuvent définir eux-mêmes ces horaires, mais les parents disposant d’un compte lié peuvent également les configurer depuis les contrôles parentaux.
Cela ne transforme pas ChatGPT en système de verrouillage. Heures d’étude ne bloque pas l’utilisation classique du service et un adolescent peut désactiver le Mode étudier pour une conversation individuelle.
L’approche consiste plutôt à créer un environnement par défaut favorisant l’apprentissage pendant les périodes consacrées aux devoirs.
Des protections supplémentaires sur les sujets sensibles
L’autre grande différence de ChatGPT for Teens concerne la sécurité. Les comptes identifiés comme appartenant à des adolescents bénéficient automatiquement de protections supplémentaires dans plusieurs catégories sensibles. OpenAI cite notamment l’automutilation, les troubles alimentaires, la violence graphique, les activités dangereuses, certains défis viraux ainsi que les contenus sexuels ou romantiques inadaptés à cet âge.
Le comportement du modèle est également encadré. ChatGPT ne doit notamment pas développer une relation romantique avec un adolescent, encourager une dépendance émotionnelle ou prétendre posséder des sentiments ou une conscience.
Ces règles sont issues des principes spécifiques aux moins de 18 ans intégrés au Model Spec d’OpenAI.
OpenAI veut aussi limiter la dépendance à ChatGPT
Les protections ne concernent pas uniquement les contenus explicites. OpenAI cherche également à encadrer la manière dont les adolescents interagissent avec le chatbot sur de longues périodes.
ChatGPT for Teens peut afficher plus fréquemment des rappels encourageant l’utilisateur à interrompre une session prolongée. Le système rappelle également qu’il s’agit d’une intelligence artificielle, afin d’éviter que l’interaction ne soit assimilée à une véritable relation humaine. Des avertissements supplémentaires peuvent apparaître concernant le partage de photos ou d’informations privées sensibles.
Le message est clair : plus ChatGPT devient naturel et conversationnel, plus OpenAI veut maintenir une frontière visible entre assistant numérique et personne réelle.
Certaines conversations peuvent être interrompues
Dans certaines situations jugées à risque élevé, les protections peuvent aller plus loin. ChatGPT peut intervenir directement dans la conversation et, dans certains cas, imposer une période de pause avant de permettre la poursuite de l’échange. Ces mécanismes concernent notamment certaines situations liées à l’automutilation, à la violence ou aux troubles alimentaires.
L’objectif est alors moins de continuer la conversation à tout prix que d’orienter l’adolescent vers une aide disponible hors ligne lorsque cela devient nécessaire. OpenAI développe progressivement ce système depuis plusieurs mois avec l’aide de spécialistes de la santé mentale et de la sécurité des jeunes.
Un guide pour aider les parents à utiliser l’IA avec leurs enfants
En parallèle, OpenAI publie un Parents’ Guide to Learning with ChatGPT. Le document cherche à dépasser la seule question des restrictions, et montre comment ChatGPT peut être utilisé en famille pour apprendre une langue, réviser un sujet scolaire, créer des histoires, préparer un voyage, rédiger un e-mail ou comparer différentes options.
OpenAI recommande également aux adolescents de continuer à vérifier les informations importantes et de reformuler ce qu’ils ont appris avec leurs propres mots. Enfin, le guide présente différentes fonctions existantes comme Voice Mode, Images, Memory ou Deep Research.
Il rappelle également que les Discussions temporaires ne sont pas conservés dans la mémoire de ChatGPT.
ChatGPT for Teens reste aussi un ChatGPT complet
OpenAI insiste sur un point : cette expérience n’est pas uniquement destinée aux devoirs. Les adolescents peuvent toujours utiliser ChatGPT pour créer, programmer, développer un projet, poser des questions ou résoudre des problèmes du quotidien. L’application propose même une personnalisation de l’interface avec différents thèmes, couleurs, icônes et variations vocales.
Lors de la première utilisation, un onboarding spécifique présente les fonctions disponibles ainsi que les principales protections. L’ambition est donc moins de créer un « ChatGPT junior » limité que de proposer le même assistant avec des règles et des outils adaptés à l’âge de l’utilisateur.
OpenAI mise aussi sur l’éducation à l’IA
Le lancement s’accompagne d’un partenariat avec CodeAI, destiné à aider les élèves et les enseignants à comprendre comment fonctionnent les systèmes d’intelligence artificielle. L’objectif dépasse l’utilisation de ChatGPT. En effet, OpenAI veut également apprendre aux jeunes à questionner les réponses d’une IA, à comprendre ses limites et à l’utiliser comme outil de création plutôt que comme source automatiquement fiable.
C’est probablement l’un des enjeux les plus importants. Une génération entière commence désormais à utiliser les modèles génératifs avant même son entrée dans le monde professionnel. La question n’est donc plus réellement de savoir si les adolescents vont utiliser l’IA, mais comment leur apprendre à le faire sans déléguer leur réflexion à la machine.
Une nouvelle étape dans la stratégie jeunesse d’OpenAI
ChatGPT for Teens rassemble finalement plusieurs initiatives que OpenAI développait séparément depuis 2025 : contrôles parentaux, prédiction de l’âge, plan d’action pour la sécurité des adolescents, règles spécifiques aux moins de 18 ans et mode étudier. Avec cette nouvelle expérience, ces éléments commencent à former un produit cohérent plutôt qu’une collection de dispositifs de sécurité.
Le défi sera désormais de mesurer leur efficacité réelle. Les garde-fous devront éviter les contenus réellement dangereux sans rendre ChatGPT inutilisable pour les adolescents qui posent des questions légitimes sur des sujets sensibles. Et, les outils pédagogiques devront suffisamment résister à la tentation permanente d’obtenir simplement la réponse.
ChatGPT for Teens illustre ainsi une évolution importante de l’IA grand public : le même modèle ne peut plus nécessairement offrir exactement la même expérience à tous les utilisateurs, quel que soit leur âge.