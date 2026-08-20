Apple semble préparer bien plus que sa prochaine génération d’iPhone. Le code de la release candidate de macOS Tahoe 26.7 contient des références à de nombreux produits encore inédits : Home Hub, nouveau HomePod mini, robot de table, AirPods avec caméra, futurs Mac, iPad mini OLED et même un nouveau casque Vision.

macOS 26.7 dévoile une partie de la feuille de route Apple

Apple laisse rarement apparaître autant de produits non annoncés dans une même version logicielle. La release candidate de macOS Tahoe 26.7 contient pourtant une longue série de noms de code et d’identifiants correspondant à des appareils encore absents du catalogue.

Certains avaient déjà été aperçus dans d’anciennes versions d’iOS ou de macOS. D’autres apparaissent avec de nouveaux indicateurs logiciels suffisamment précis pour mieux comprendre leur fonction.

La prudence reste toutefois indispensable : une référence dans du code confirme qu’Apple travaille, ou a travaillé, sur un produit. Elle ne garantit pas sa commercialisation.

Le Home Hub apparaît sous deux versions

La partie consacrée à la maison connectée est probablement la plus intéressante. Deux appareils apparaissent sous les noms de code J490 et J491, avec les identifiants HomeAccessory 17.1 et HomeAccessory 17.2. Ils sont associés depuis plusieurs mois au futur Apple Home Hub, parfois surnommé HomePad.

J490 correspondrait à une version conçue pour être posée sur une table ou un meuble, tandis que J491 serait destinée à être montée au mur. Le code contient désormais des éléments relatifs à la configuration de Siri pour J490, signe que l’intégration logicielle continue de progresser.

homeOS pourrait porter le nom de code Pebble

Un autre terme apparaît : Pebble. Il serait associé au système d’exploitation destiné aux futurs produits domestiques d’Apple. Ce logiciel, souvent évoqué sous le nom non officiel de homeOS, pourrait devenir la fondation commune du Home Hub et d’autres appareils connectés.

Apple disposerait alors enfin d’une interface spécialement conçue pour la maison, plutôt que de s’appuyer essentiellement sur iOS, tvOS et l’application Maison.

Le Home Hub pourrait ainsi concentrer Siri, les accessoires Matter, les caméras, les appels FaceTime, la musique et différents widgets domestiques.

Le HomePod mini 2 se précise aussi

La référence B525 semble de son côté correspondre à une nouvelle génération de HomePod mini. Le modèle actuel utilise le nom de code B520, ce qui rend le rapprochement particulièrement crédible. Apple n’a pas renouvelé le HomePod mini depuis son lancement en 2020, malgré plusieurs nouvelles couleurs et mises à jour logicielles.

Un successeur pourrait donc profiter d’une connectivité modernisée, d’une meilleure intégration avec Siri AI et potentiellement de composants plus récents pour servir de relais dans la maison connectée.

Le code mentionne également quatre coloris — Rose Pink, Silver, Space Gray et Starlight — sans permettre de confirmer à quel appareil ils sont associés.

Apple travaillerait aussi sur une caméra de sécurité

Un autre appareil, baptisé J229, est plus mystérieux. Des références précédentes le décrivaient comme un produit équipé de plusieurs capteurs, capable de détecter certains sons d’alarme et de capturer des images. Le rapprochement avec une caméra de sécurité domestique est donc évident. Apple pourrait utiliser ce produit pour concurrencer les caméras Nest de Google, Ring d’Amazon ou les nombreux équipements HomeKit déjà commercialisés par des fabricants tiers.

Il pourrait également servir d’accessoire complémentaire au Home Hub. Pour l’instant, le code ne permet pas de trancher.

Le robot de table existe toujours dans les projets d’Apple

La référence J595 est encore plus ambitieuse. Elle correspondrait au fameux robot de table sur lequel Apple travaillerait depuis plusieurs années. Le concept évoqué jusqu’ici repose sur un écran de type iPad fixé à un bras motorisé capable de se déplacer et de suivre l’utilisateur dans la pièce. L’appareil pourrait orienter automatiquement son écran pendant un appel FaceTime ou tourner vers la personne qui parle.

La présence persistante de J595 dans macOS suggère que le projet n’a pas été abandonné. Cela ne signifie toutefois pas qu’un lancement soit proche. Un appareil aussi complexe peut rester plusieurs années en développement avant d’atteindre — ou non — le marché.

Les AirPods avec caméra se rapprochent

Le produit le plus concret de cette fuite reste probablement B790. Ce nom de code est associé à des AirPods intégrant une caméra, avec une référence logicielle explicite à un flux d’image provenant de l’écouteur gauche. Une vidéo de démonstration découverte séparément dans macOS 26.7 montre déjà comment ces écouteurs pourraient fonctionner avec Visual Intelligence.

L’utilisateur regarde un objet, les AirPods transmettent les informations visuelles au système et Siri peut ensuite identifier ou mémoriser ce qui se trouve devant lui. Ce projet B790 serait distinct d’une autre génération d’AirPods avec caméra, connue sous le nom B798 et évoquée pour 2027.

AirPods Pro 4 et nouveaux Beats apparaissent également

macOS contient aussi une référence à AirPodsPro 1,4. Les AirPods Pro 3 utilisent actuellement AirPodsPro 1,3, ce qui suggère naturellement une quatrième génération. Impossible en revanche de savoir si ces AirPods Pro 4 sont les modèles équipés de caméras ou un produit plus traditionnel.

Deux références Beats, B518 et B522, sont également présentes sans autre indication. Apple semble donc préparer plusieurs évolutions parallèles de sa gamme audio plutôt qu’un seul lancement.

Les futurs iPhone apparaissent sans grande surprise

Le code contient également plusieurs modèles déjà largement évoqués :

Les trois premiers sont actuellement attendus pour l’automne 2026, tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2 pourraient arriver plus tard, potentiellement au printemps 2027.

Ces références ne révèlent pas réellement de nouvelles caractéristiques, mais elles renforcent l’idée d’un calendrier iPhone désormais davantage fragmenté.

Un nouvel iPad mini OLED se confirme dans le code

Deux références supplémentaires, J510 et J511, seraient associées à la prochaine génération d’iPad mini. Les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois un passage de l’écran LCD actuel à une dalle OLED, ainsi que l’utilisation d’une puce A19 Pro. Ce changement serait beaucoup plus important qu’une simple mise à jour processeur. L’OLED permettrait notamment d’améliorer les noirs, le contraste et potentiellement la consommation dans certains usages.

Apple n’a néanmoins encore annoncé aucun nouvel iPad mini.

Plusieurs MacBook Pro et iMac sont également en préparation

Le Mac n’est pas oublié. Le modèle J804 correspondrait à un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé d’une future puce M6. D’autres références — K114c, K114s, K116c et K116s — pourraient correspondre à des MacBook Pro plus haut de gamme, potentiellement liés à la génération attendue avec écran OLED.

Deux nouveaux iMac apparaissent également sous les noms J833 et J834. Là encore, il est impossible de déduire leur date de lancement uniquement à partir du code.

Apple pourrait répartir ces annonces sur plusieurs événements.

Même le futur du Vision Pro reste ouvert

La référence N109 apparaît également dans macOS 26.7. C’est probablement l’une des plus difficiles à interpréter. Ce nom de code a été associé au fil du temps aussi bien à une seconde génération du Vision Pro qu’à un casque moins coûteux. Les informations concernant la stratégie Vision d’Apple ont beaucoup évolué, certains projets ayant été retardés, suspendus ou réorientés.

La présence de N109 montre néanmoins qu’un nouveau casque reste actif dans les logiciels internes. Elle ne permet pas encore de savoir s’il s’agit d’un Vision Pro 2 véritablement haut de gamme ou d’un modèle destiné à rendre la plateforme plus accessible.

Une fuite de code ne signifie pas quinze lancements en septembre

La proximité avec le prochain cycle de lancement Apple peut facilement donner l’impression que tous ces appareils sont imminents. Ce n’est pas le cas. Les iPhone 18 Pro et certains nouveaux AirPods pourraient effectivement être relativement proches. Le Home Hub, le nouveau HomePod mini ou certains Mac pourraient arriver plus tard dans l’année. D’autres appareils comme le robot J595 peuvent rester longtemps au stade de développement.

Apple conserve également régulièrement dans ses systèmes des références à des prototypes finalement abandonnés. La liste doit donc être lue comme une feuille de route de développement, et non comme le programme d’un seul keynote.

La maison connectée devient toutefois beaucoup plus importante pour Apple

Pris ensemble, les noms de code révèlent néanmoins une tendance assez nette. Apple semble préparer une expansion majeure au-delà de ses catégories traditionnelles. Home Hub, caméra, HomePod mini, robot de table, AirPods capables de voir leur environnement, tous ces produits ont un point commun : ils peuvent fournir davantage de contexte à Siri et Apple Intelligence.

La maison connectée ne serait alors plus seulement pilotée depuis un iPhone. Elle disposerait de ses propres écrans, microphones, caméras et capteurs répartis dans l’environnement.

Apple prépare un écosystème beaucoup plus contextuel

C’est probablement la lecture la plus intéressante de cette gigantesque fuite logicielle. Apple ne semble pas simplement ajouter de nouveaux appareils à son catalogue, l’entreprise construit progressivement davantage de points d’entrée pour son intelligence artificielle.

Les AirPods peuvent entendre — et bientôt peut-être voir, le Home Hub peut devenir l’interface centrale de la maison, une caméra peut comprendre ce qui se passe dans une pièce et un robot peut orienter physiquement un écran vers l’utilisateur. Et, Siri peut relier l’ensemble.

Toutes ces références n’aboutiront peut-être pas à des produits commerciaux. Mais leur présence simultanée montre clairement la direction prise par Apple : faire sortir son intelligence logicielle de l’iPhone pour la distribuer progressivement dans toute la maison et sur les appareils que l’utilisateur porte autour de lui.