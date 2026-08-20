L’iPhone Ultra n’a même pas encore été commercialisé qu’Apple regarderait déjà vers l’avenir. Alors que le premier iPhone pliable est attendu aux côtés des iPhone 18 Pro en septembre, de nouvelles indiscrétions suggèrent que Cupertino planifie déjà les deux générations suivantes, avec une évolution majeure prévue pour 2028.

Selon les dernières informations, l’iPhone Ultra 3 adopterait des écrans plus généreux, signe qu’Apple entend faire évoluer progressivement son premier smartphone pliable.

Apple voit déjà plus loin que son premier iPhone pliable

D’après Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, Apple ne se contente pas de préparer le lancement de son premier iPhone pliable. Le constructeur aurait déjà validé sa feuille de route pour les générations suivantes.

Le calendrier évoqué serait le suivant :

2026 : lancement du premier iPhone Ultra pliable

2027 : une seconde génération avec des améliorations essentiellement matérielles

2028 : un iPhone Ultra 3 doté d’écrans plus grands

Cette stratégie témoigne de la confiance d’Apple dans le potentiel du marché des smartphones pliables, malgré une arrivée particulièrement tardive face à Samsung, Honor ou Oppo.

Des écrans plus grands à l’extérieur comme à l’intérieur

L’évolution la plus notable concernerait les deux écrans du futur modèle. Les rumeurs actuelles attribuent au premier iPhone Ultra un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne pliable de 7,8 pouces.

L’iPhone Ultra 3 augmenterait ces deux diagonales afin d’offrir une expérience plus immersive, aussi bien en mode fermé qu’une fois déplié.

Même si ces dimensions restent proches de celles du Galaxy Z Fold 8, Apple chercherait à répondre aux attentes des utilisateurs qui estiment les modèles actuels encore un peu trop compacts.

Une évolution logique du marché

Depuis plusieurs années, les constructeurs cherchent le bon équilibre entre portabilité et confort d’utilisation. Les premiers smartphones pliables privilégiaient la compacité. Désormais, la tendance consiste à proposer des écrans plus larges, plus proches d’une tablette lorsqu’ils sont ouverts, tout en conservant un format acceptable une fois repliés.

Apple semble vouloir suivre cette évolution de manière progressive plutôt que de bouleverser immédiatement son design.

Un marché désormais bien installé

Pendant longtemps, le succès commercial des smartphones pliables est resté incertain. La situation semble aujourd’hui différente. Le récent Galaxy Z Fold 8 confirme que les modèles au format « livre » séduisent un public de plus en plus large, notamment auprès des utilisateurs recherchant un appareil capable de remplacer à la fois un smartphone et une tablette.

L’arrivée d’Apple devrait accélérer encore cette dynamique, particulièrement sur les marchés où l’iPhone domine largement, comme les États-Unis.

Apple arrive tard… mais avec une vision de long terme

Contrairement à Samsung, qui a multiplié les itérations pour perfectionner sa gamme Fold, Apple semble avoir choisi une approche plus prudente. Le constructeur aurait attendu que plusieurs technologies arrivent à maturité : des charnières plus robustes, une pliure d’écran moins visible, une meilleure gestion de l’épaisseur et une autonomie plus adaptée aux grands écrans.

Même si le premier iPhone Ultra ne devrait pas totalement faire disparaître la marque du pli, Apple miserait davantage sur l’expérience utilisateur et l’intégration de son écosystème que sur une simple démonstration technologique.

Une concurrence qui pousse toute l’industrie à innover

L’arrivée d’Apple représente une étape importante pour le marché des smartphones pliables. Samsung, qui domine largement ce segment depuis plusieurs années, accélère déjà son rythme d’innovation afin de conserver son avance. Dans le même temps, des fabricants comme Honor, OPPO, Vivo ou Xiaomi poursuivent également leurs investissements sur cette catégorie.

Cette concurrence bénéficie directement aux consommateurs, avec des appareils toujours plus fins, plus légers et plus performants.

Si les informations de Mark Gurman se confirment, Apple ne considère donc pas l’iPhone Ultra comme une simple expérimentation. Au contraire, le constructeur semble déjà préparer l’avenir de sa gamme pliable, preuve qu’il voit dans ce format un pilier durable de son catalogue premium.