Lorsque l’on choisit une station d’énergie portable, un chiffre domine généralement la fiche technique : la capacité de la batterie. Un modèle affichant 2 kWh semble, sur le papier, capable de fournir 2 kWh d’énergie. Pourtant, cette promesse est loin de refléter la réalité. Avec la présentation de sa technologie OptiSave 2.0, Anker SOLIX remet en lumière un critère souvent ignoré : le rendement énergétique.

Au-delà de la taille de la batterie, c’est la quantité d’électricité réellement délivrée aux appareils qui détermine l’autonomie. Une approche plus technique, mais qui pourrait bien devenir un nouvel argument de comparaison sur un marché en pleine expansion.

La capacité n’est pas toujours synonyme d’autonomie

Dans la pratique, une station d’énergie ne restitue jamais l’intégralité de l’énergie stockée dans sa batterie. Une partie est inévitablement perdue lors des conversions électriques, tandis qu’une autre est consommée par le fonctionnement même de l’appareil. Selon Anker, les constructeurs mettent généralement en avant des chiffres de rendement mesurés sous de fortes charges, où les performances atteignent environ 89 à 92 %.

Le problème est que ces conditions correspondent rarement aux usages réels.

Lors d’une panne de courant, une station d’énergie alimente le plus souvent des équipements peu gourmands, comme un routeur Wi-Fi, un réfrigérateur dont le compresseur fonctionne par intermittence, un appareil CPAP et quelques lampes ou petits équipements électroniques.

Dans ce scénario, la puissance demandée reste relativement faible, ce qui peut faire chuter le rendement global entre 70 et 80 %, selon Anker. Autrement dit, une batterie de 2 kWh peut fournir sensiblement moins d’énergie utilisable que ce que laisse penser sa capacité nominale.

OptiSave 2.0 adapte le fonctionnement en temps réel

Pour limiter ces pertes, Anker introduit une gestion dynamique de son convertisseur avec OptiSave 2.0. Au lieu de faire fonctionner l’onduleur à pleine puissance en permanence, le système analyse en continu la consommation des appareils connectés.

Lorsqu’un équipement énergivore, comme un micro-ondes, est utilisé, la station délivre toute la puissance nécessaire. À l’inverse, si seuls quelques appareils à faible consommation restent alimentés, l’onduleur réduit automatiquement sa fréquence de fonctionnement afin de limiter ses propres pertes énergétiques.

Le constructeur ajoute également un mode Smart Standby, pensé pour les appareils dont la consommation est intermittente. C’est notamment le cas d’un réfrigérateur : lorsque le compresseur s’arrête, la station réduit fortement sa consommation interne avant de se réactiver en quelques millisecondes dès que l’appareil réclame à nouveau de l’énergie.

Sur plusieurs heures, voire plusieurs jours de coupure électrique, ces économies peuvent représenter un gain d’autonomie non négligeable.

Des chiffres plus transparents que la moyenne du marché

L’autre nouveauté réside dans la manière dont Anker communique ses performances. Plutôt que d’annoncer uniquement un rendement maximal obtenu dans des conditions idéales, le constructeur publie des mesures réalisées à différents niveaux de charge.

Selon ses données 88 % de rendement à une charge de 100 W et 96 % à 400 W. À titre de comparaison, Anker affirme que de nombreuses stations concurrentes descendent sous les 80 % à 100 W et plafonnent autour de 89 % à 400 W. La consommation au repos fait également partie des améliorations revendiquées.

Le modèle SOLIX S2000 afficherait environ 6 W en veille, contre 15 à 20 W pour des stations concurrentes de capacité similaire. Ces chiffres restent fournis par le constructeur, mais ils apportent une transparence rarement observée dans cette catégorie de produits.

Jusqu’à 20 % d’autonomie supplémentaire

En combinant son nouveau système de gestion énergétique et une réduction des pertes en veille, Anker estime que sa gamme S Series peut offrir jusqu’à 20 % d’autonomie supplémentaire par rapport à des stations concurrentes disposant pourtant de la même capacité annoncée.

Le constructeur souligne également que le SOLIX S2000 a obtenu une certification énergétique TÜV SÜD A+, basée sur le nouveau référentiel 2026 dédié aux stations d’énergie portables.

Cette validation indépendante apporte davantage de crédibilité aux performances avancées par la marque, même si l’autonomie réelle dépendra toujours des appareils connectés, de leur fréquence d’utilisation et des conditions d’exploitation.

Le prochain critère de comparaison ?

Le marché des stations d’énergie portables est devenu particulièrement concurrentiel. Jusqu’à présent, les fabricants mettaient principalement en avant la capacité des batteries, la puissance maximale ou encore la vitesse de recharge.

Anker cherche désormais à déplacer le débat vers une notion plus pertinente : l’efficacité énergétique réelle.

À mesure que ces équipements deviennent des solutions de secours pour les particuliers, les campeurs ou les professionnels mobiles, savoir combien d’énergie atteint effectivement les appareils pourrait s’avérer aussi important que la taille de la batterie elle-même.

Si d’autres fabricants adoptent cette approche et publient leurs performances selon différents scénarios de charge, le marché pourrait rapidement évoluer vers des comparatifs bien plus représentatifs des usages quotidiens. Une évolution qui profiterait avant tout aux consommateurs.