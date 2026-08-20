Apple s’apprêterait à faire renaître l’un de ses matériaux les plus emblématiques. Disparue du catalogue depuis 2020, l’Apple Watch en céramique pourrait prochainement faire son retour aux côtés des futures Apple Watch Series 12 ou d’une génération ultérieure. Une évolution qui ne bouleverserait pas les fonctionnalités de la montre, mais qui renforcerait considérablement son positionnement premium.

Et pour de nombreux passionnés, cette décision serait loin d’être anecdotique.

La céramique, un matériau aussi élégant que technique

Introduite comme la finition la plus luxueuse de la gamme Apple Watch, la céramique s’était rapidement distinguée par son apparence unique. Contrairement à l’aluminium ou au titane, elle offre une texture plus douce, un aspect brillant particulièrement homogène et une finition qui ne ressemble à aucun autre matériau utilisé dans l’univers des montres connectées.

Au-delà de son esthétique, la céramique présente également des qualités techniques appréciées :

une excellente résistance aux rayures

une finition qui conserve son éclat au fil des années

une excellente résistance à la corrosion

une sensation premium au toucher

Apple avait pourtant abandonné cette version en 2020 sans véritable explication, laissant le titane devenir le matériau de référence pour les modèles haut de gamme.

Bloomberg évoque un retour dès les prochaines générations

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage désormais de réintroduire un boîtier en céramique dans sa gamme d’Apple Watch. Le rapport ne précise pas si cette finition fera son apparition dès les Apple Watch Series 12 attendues cette année ou si elle sera réservée à une génération ultérieure, possiblement en 2027.

En parallèle, Apple préparerait également de nouveaux coloris, de nouveaux bracelets et plusieurs fonctions inédites liées à la santé et au sport.

Aucune confirmation officielle n’a toutefois été apportée par Cupertino.

Une évolution qui va bien au-delà du design

Le retour de la céramique répondrait aussi à une logique stratégique. Depuis plusieurs années, les évolutions de l’Apple Watch reposent principalement sur les performances, les capteurs et les fonctionnalités logicielles. Les changements esthétiques restent relativement limités.

Réintroduire un matériau aussi distinctif permettrait à Apple de renouveler l’image de sa montre sans modifier profondément son design, tout en renforçant son positionnement sur le segment du luxe.

Cette approche rappelle la stratégie régulièrement utilisée sur l’iPhone, où de nouveaux matériaux ou finitions viennent accompagner des évolutions matérielles plus discrètes.

Des Apple Watch plus puissantes en 2026

La céramique ne serait toutefois qu’une partie des nouveautés attendues. Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 devraient enfin bénéficier d’une évolution matérielle plus marquée après plusieurs générations relativement conservatrices.

Les rumeurs évoquent notamment un nouveau processeur offrant un gain de performances significatif, une meilleure efficacité énergétique, de nouvelles fonctions dédiées à la santé, des capacités sportives enrichies ainsi qu’une collection inédite de bracelets et de coloris.

Apple chercherait ainsi à proposer une gamme plus attractive tout en préparant une refonte plus profonde de ses montres dans les années à venir.

Une transition avant une révolution plus importante

Les informations publiées par Bloomberg suggèrent que Cupertino travaille déjà sur une transformation beaucoup plus ambitieuse de l’Apple Watch. L’entreprise explorerait plusieurs concepts destinés aux générations futures, notamment des modèles dotés de nouveaux formats d’écran, des appareils sans affichage ou encore des wearables davantage centrés sur le suivi de la santé.

Dans ce contexte, le retour de la céramique pourrait constituer une étape intermédiaire : une manière de redonner un souffle premium à la gamme actuelle tout en laissant aux équipes de développement le temps de préparer la prochaine grande évolution du produit.

Apple continue de miser sur le haut de gamme

Après l’arrivée du titane sur les modèles Ultra, la réintroduction de la céramique confirmerait la volonté d’Apple de renforcer encore son offre premium. Au-delà du simple choix d’un matériau, cette décision traduirait une stratégie plus globale : différencier davantage les différentes gammes d’Apple Watch tout en valorisant les modèles les plus exclusifs.

Si les rumeurs se confirment, la montre connectée d’Apple pourrait retrouver l’une de ses finitions les plus appréciées… avant de connaître une transformation beaucoup plus profonde dans les prochaines années.