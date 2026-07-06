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Godox C100 : un mini appareil photo à moins de 30 € avec un viseur transparent original

Godox C100 : un mini appareil photo à moins de 30 € avec un viseur transparent original

Le constructeur Godox, principalement connu pour ses flashs et accessoires photo, surprend avec le lancement d’un appareil photo particulièrement atypique. Baptisé Godox C100, ce modèle ultra-compact abandonne le traditionnel écran LCD au profit d’un viseur transparent qui fait également office d’écran d’information.

Proposé à un prix d’environ 30 euros, ce petit appareil mise davantage sur une expérience de prise de vue originale que sur des performances haut de gamme.

Un viseur transparent qui remplace l’écran classique

La plupart des appareils photo numériques utilisent un écran arrière ou un viseur électronique. Le Godox C100 adopte une approche totalement différente.

À l’arrière, on retrouve un grand panneau transparent offrant plus de 50 % de transmission lumineuse. L’utilisateur observe directement la scène à travers cette fenêtre, tandis que des informations essentielles viennent s’y superposer discrètement.

Le viseur affiche notamment le niveau de batterie, le mode de prise de vue sélectionné, les paramètres d’exposition et les repères de cadrage.

Cette solution rappelle les viseurs optiques des appareils photo argentiques tout en y ajoutant une touche de modernité grâce aux informations numériques affichées en surimpression.

Un format ultra léger pensé pour être emporté partout

L’autre point fort du Godox C100 est son poids plume. L’appareil ne pèse que 65 grammes, ce qui en fait un compagnon idéal pour les balades, les voyages ou les sorties du quotidien. Il se glisse facilement dans une poche ou un petit sac sans encombrement.

Godox semble avoir privilégié une expérience simple et ludique, loin des appareils hybrides ou reflex beaucoup plus imposants.

Plusieurs formats de prise de vue

Malgré son positionnement très abordable, le Godox C100 propose plusieurs ratios d’image afin de s’adapter aux différents usages. Les utilisateurs pourront choisir entre :

1:1, idéal pour les réseaux sociaux

3:2, proche du format photo traditionnel

4:3, très répandu sur les appareils numériques

16:9, parfaitement adapté aux vidéos.

Les photos et vidéos sont enregistrées sur une carte microSD pouvant atteindre 128 Go de capacité.

USB-C mais pas de Wi-Fi

Pour limiter son coût de fabrication, Godox fait quelques concessions. Le C100 ne dispose ni de connexion Wi-Fi ni de Bluetooth. Les transferts de fichiers passent uniquement par un port USB-C, permettant de copier rapidement les photos vers un smartphone ou un ordinateur.

Un choix logique pour un appareil vendu à un tarif aussi agressif.

Une qualité d’image modeste mais une expérience différente

Le Godox C100 ne cherche pas à rivaliser avec les smartphones haut de gamme ou les appareils hybrides professionnels. Ses performances devraient davantage se rapprocher de celles des appareils photo compacts d’entrée de gamme ou des célèbres appareils « toy camera », appréciés pour leur rendu spontané plutôt que pour leur précision.

L’intérêt du produit réside surtout dans sa philosophie : limiter les distractions et inciter le photographe à observer réellement son sujet au lieu de rester concentré sur un écran.

Grâce à son interface minimaliste et à son viseur transparent, l’expérience se veut plus immersive et plus naturelle.

Prix et disponibilité

Le Godox C100 est lancé dans un premier temps en Chine au tarif de 199 yuans, soit environ 24 à 30 euros selon le taux de change. Aucune date de commercialisation internationale n’a encore été annoncée, mais les produits Godox sont généralement distribués rapidement sur de nombreux marchés, notamment en Europe.

À ce prix, le C100 pourrait séduire un large public, qu’il s’agisse d’enfants, d’étudiants, de voyageurs ou simplement d’amateurs de photographie souhaitant retrouver le plaisir d’une prise de vue simple et sans distraction.

Même s’il ne remplacera pas un appareil photo traditionnel, ce petit C100 prouve qu’il est encore possible d’innover avec un concept original… sans faire exploser le prix.