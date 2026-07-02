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Grok 4.5 entre en bêta privée : xAI promet un modèle proche de Claude Opus et annonce un rythme inédit

Grok 4.5 entre en bêta privée : xAI promet un modèle proche de Claude Opus et annonce un rythme inédit

xAI poursuit son offensive sur le marché de l’intelligence artificielle. L’entreprise d’Elon Musk a lancé une bêta privée de Grok 4.5 auprès des équipes de SpaceX et de Tesla, tout en dévoilant une feuille de route particulièrement ambitieuse : entraîner un tout nouveau modèle d’IA « depuis zéro » chaque mois jusqu’à la fin de l’année 2026.

Si les annonces témoignent des ambitions de xAI, plusieurs éléments avancés par l’entreprise restent toutefois impossibles à vérifier de manière indépendante.

Un nouveau modèle de 1 500 milliards de paramètres

Selon xAI, Grok 4.5 repose sur une nouvelle architecture baptisée V9, qui compterait 1 500 milliards de paramètres. Il s’agirait d’une évolution majeure par rapport à l’architecture actuellement utilisée par Grok 4.3, basée sur un modèle d’environ 500 milliards de paramètres.

Sur le papier, cette augmentation de taille devrait permettre d’améliorer les capacités de raisonnement, de programmation et d’exécution de tâches complexes. xAI précise également que le modèle a été optimisé pour fonctionner sur les GPU NVIDIA Blackwell, déployés au sein du supercalculateur Colossus, installé à Memphis.

L’entraînement du modèle se poursuivrait également grâce à des techniques d’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning), même pendant la phase de bêta privée.

xAI affirme rivaliser avec Claude Opus

L’annonce la plus remarquée concerne les performances du modèle. Dans un message publié sur X, Elon Musk affirme que les premières évaluations internes montrent des résultats « proches, voire supérieurs à Claude Opus », le modèle le plus avancé d’Anthropic.

Cependant, cette déclaration doit être interprétée avec prudence. À ce jour, Grok 4.5 n’a été soumis à aucun benchmark indépendant et n’apparaît sur aucun classement reconnu comme LMSYS Arena, Artificial Analysis ou Humanity’s Last Exam.

Autrement dit, les performances annoncées reposent exclusivement sur des évaluations réalisées en interne par xAI. Il est donc impossible, pour l’instant, de comparer objectivement Grok 4.5 avec les modèles concurrents proposés par Anthropic, OpenAI ou Google.

Pourquoi SpaceX et Tesla testent le modèle en premier ?

Le choix de réserver cette première phase de test aux équipes de SpaceX et Tesla n’est pas anodin. Depuis le rapprochement des différentes sociétés d’Elon Musk, ces entreprises constituent un terrain d’expérimentation idéal pour entraîner des modèles capables de résoudre des problématiques d’ingénierie complexes.

Les ingénieurs peuvent ainsi utiliser Grok 4.5 sur des projets réels liés à l’aérospatial, à l’industrie automobile, au développement logiciel ou encore à la gestion de vastes volumes de documentation technique.

Ces retours d’expérience devraient permettre à xAI d’améliorer rapidement son modèle avant une éventuelle ouverture au public.

Un nouveau modèle d’IA chaque mois ?

L’autre annonce marquante concerne la stratégie de développement de xAI. Elon Musk affirme que l’entreprise prévoit de lancer un nouveau modèle fondation entièrement entraîné depuis zéro chaque mois, et ce jusqu’à la fin de l’année 2026.

Une telle cadence serait inédite dans l’industrie.

Les modèles d’intelligence artificielle de cette taille nécessitent généralement plusieurs mois d’entraînement, des milliers de GPU et des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars.

Si xAI parvient réellement à tenir ce calendrier, cela témoignerait de capacités de calcul considérables grâce à son infrastructure Colossus. En revanche, un tel rythme pourrait également compliquer la tâche des développeurs, qui devraient continuellement adapter leurs applications à de nouveaux modèles.

Cursor devrait jouer un rôle important

Le développement de Grok 4.5 est également lié au futur rachat de Cursor, l’assistant de programmation développé par Anysphere. Selon xAI, certaines données issues des workflows de Cursor ont déjà été utilisées lors des dernières phases d’entraînement du modèle V9.

Toutefois, plusieurs ingénieurs de l’entreprise reconnaissent que ces données ont été intégrées après la phase principale de pré-entraînement, ce qui serait moins efficace qu’une intégration dès le début du processus.

Les futurs modèles devraient bénéficier d’une exploitation plus complète de ces données une fois l’acquisition définitivement finalisée.

Grok 4.5 n’est pas encore disponible

Malgré ces annonces, Grok 4.5 reste inaccessible au grand public. L’API xAI continue de proposer Grok 4.3, qui repose sur une génération précédente du modèle.

Aucune date de lancement public n’a été communiquée pour Grok 4.5, et xAI n’a toujours pas publié de résultats officiels sur les principaux benchmarks utilisés par l’industrie pour comparer les modèles d’intelligence artificielle.

En attendant, il reste donc difficile d’évaluer précisément les performances réelles de Grok 4.5 face aux modèles les plus avancés d’Anthropic, OpenAI ou Google.

Une bataille qui s’intensifie entre les géants de l’IA

L’annonce de Grok 4.5 intervient dans un contexte de concurrence particulièrement intense.

Ces dernières semaines, Anthropic a dévoilé Claude Sonnet 5, OpenAI a lancé GPT-5.6 Sol en préversion, tandis que Google continue d’étendre les capacités de Gemini 3.5.

Tous les grands acteurs poursuivent désormais le même objectif : proposer des modèles toujours plus autonomes, capables de planifier, raisonner, utiliser des outils et exécuter des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine.

Reste désormais à savoir si xAI parviendra à concrétiser les promesses avancées autour de Grok 4.5. Tant que le modèle ne sera pas disponible publiquement et évalué par des organismes indépendants, ses performances resteront difficiles à mesurer objectivement.