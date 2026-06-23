Pour de nombreux utilisateurs, la journée se termine par un message d’erreur inattendu. Claude, l’assistant d’intelligence artificielle développé par Anthropic, connaît actuellement une interruption de service qui affecte une partie importante de ses utilisateurs à travers le monde.

Les premiers signalements ont commencé à apparaître aux alentours de 16h02 en France, avant de rapidement se multiplier sur les plateformes de suivi des incidents.

À mesure que Claude gagne en popularité auprès des particuliers, des développeurs et des entreprises, ce type de panne prend une dimension bien plus importante qu’il y a encore quelques mois.

Une hausse brutale des signalements

Les premières alertes sont apparues sur les services de surveillance communautaires spécialisés dans le suivi des interruptions de plateformes numériques. En l’espace de quelques minutes, plusieurs milliers de rapports d’erreur ont été enregistrés.

Les utilisateurs concernés évoquent principalement :

Des réponses qui ne se chargent pas.

Des erreurs lors de la génération de contenu.

Des difficultés d’accès aux modèles.

Des interruptions de conversations en cours.

L’ampleur exacte de la panne reste encore difficile à évaluer, mais l’incident semble affecter plusieurs services liés à l’écosystème Claude.

Anthropic confirme des erreurs sur plusieurs modèles

De son côté, Anthropic a rapidement reconnu l’existence du problème. Sur sa page officielle de statut, l’entreprise indique observer un « taux d’erreurs élevé » affectant plusieurs modèles de Claude.

Cette communication officielle confirme que l’incident ne se limite pas à une région ou à un groupe d’utilisateurs spécifique.

Selon les informations publiées par l’entreprise, les équipes techniques ont déjà identifié l’origine du problème et déploient actuellement un correctif.

Un correctif déjà en cours de déploiement

C’est probablement l’élément le plus rassurant pour les utilisateurs. Anthropic affirme qu’une solution est déjà en cours d’implémentation afin de rétablir progressivement le fonctionnement normal des services.

Aucune estimation précise n’a toutefois été communiquée concernant le délai de retour à la normale. Comme souvent dans ce type de situation, les performances pourraient revenir progressivement plutôt que de manière instantanée.

Les utilisateurs risquent donc de constater des comportements variables selon leur région ou le service utilisé.

Une panne qui intervient dans un contexte de forte croissance

Cet incident survient alors que Claude connaît une montée en puissance particulièrement rapide. Au cours des derniers mois, Anthropic a considérablement renforcé sa présence sur le marché de l’intelligence artificielle générative.