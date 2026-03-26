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macOS 26.4 : Apple sauve enfin la batterie de votre MacBook avec ces 2 fonctions

macOS 26.4 : Apple sauve enfin la batterie de votre MacBook avec ces 2 fonctions

Apple n’a pas fait de macOS 26.4 une mise à jour spectaculaire. Pourtant, pour les utilisateurs de MacBook, elle corrige deux irritants très concrets du quotidien : la gestion de la santé batterie sur le long terme, et le manque de lisibilité lorsqu’un chargeur ne délivre pas assez de puissance.

Avec cette version, Apple ajoute officiellement une limite de charge réglable et un nouvel indicateur « Chargeur lent » qui signale quand la recharge est trop lente pour votre machine.

Une vraie limite de charge arrive enfin sur MacBook

La nouveauté la plus importante reste la fonction Limite de charge. Apple indique désormais qu’avec macOS 26.4 ou version ultérieure, il est possible de définir une limite que le Mac considérera comme une charge complète.

Le MacBook se recharge alors jusqu’à quelques points autour de cette valeur, s’arrête, puis reprend seulement si le niveau retombe de plus de 5 % alors qu’il reste branché. L’idée est simple : réduire le temps passé à 100 % pour mieux préserver la batterie sur la durée.

Ce changement rapproche enfin le Mac des autres appareils Apple déjà mieux armés sur ce terrain. Et surtout, il transforme une logique jusqu’ici très automatisée — la Recharge optimisée de la batterie — en un réglage plus explicite, plus lisible, plus maîtrisable par l’utilisateur.

« Chargeur lent » : Apple ajoute enfin un diagnostic clair

L’autre amélioration, plus discrète, mais très utile, concerne le message « Chargeur lent ». Apple a mis à jour sa documentation pour préciser que, sur macOS 26.4 ou plus récent, le Mac peut signaler qu’il se recharge lentement. L’indication apparaît dans le menu batterie ainsi qu’au-dessus du graphe du niveau de batterie dans les réglages.

C’est exactement le type de détail qui manquait sur Mac. Jusqu’ici, un utilisateur pouvait brancher un adaptateur trop faible, un câble inadapté ou un hub USB-C limitant la puissance sans avoir de signal système très clair. Désormais, le doute disparaît : si la puissance fournie ne répond pas au minimum recommandé pour le modèle, macOS le montre explicitement.

Que faire si le message apparaît

Apple recommande, si le Mac affiche « Chargeur lent », de passer à un chargeur et à un câble conformes à la puissance minimale requise pour le modèle concerné. La marque renvoie pour cela à ses propres spécifications de charge par machine. En d’autres termes, le nouvel indicateur n’est pas seulement informatif : il pointe vers une cause matérielle précise à corriger.

Aucune de ces nouveautés ne redéfinit le MacBook. Mais ensemble, elles disent quelque chose de la phase actuelle de macOS : Apple semble davantage travailler la qualité d’usage que la démonstration. Une limite de charge pour faire durer la batterie, une alerte claire pour éviter les mauvais chargeurs, et un système un peu plus transparent dans ses décisions énergétiques. Ce n’est pas spectaculaire. C’est simplement bien vu.