Les derniers processeurs Intel ont beau afficher des résultats flatteurs, tous les benchmarks ne racontent visiblement pas la même vérité. Primate Labs, l’éditeur de Geekbench, accuse désormais le Binary Optimization Tool d’Intel de fausser certains scores sur Geekbench 6, en modifiant l’exécution du benchmark lui-même.

Le problème n’est pas tant l’optimisation en soi que son effet sur la comparabilité : un benchmark n’a de valeur que si chaque machine affronte exactement la même charge de travail. Or, selon Geekbench, ce n’est plus le cas ici.

Un outil pensé pour accélérer les applications… y compris Geekbench

Intel présente son Binary Optimization Tool comme une fonction optionnelle intégrée à Intel Application Optimization, capable d’optimiser certains jeux et applications sur des processeurs récents. L’outil est réservé à une liste limitée de logiciels pris en charge, et Geekbench 6 en fait partie. C’est précisément ce point qui alerte Primate Labs : lorsqu’un benchmark figure parmi les applications explicitement ciblées par un outil d’optimisation propriétaire, il cesse d’être une mesure neutre et universelle des performances.

Dans son article publié cette semaine, Primate Labs explique que le Binary Optimization Tool « modifie les séquences d’instructions » des exécutables pour améliorer les performances, sans que les techniques employées soient documentées publiquement.

L’éditeur ajoute qu’il n’est pas clair dans quelle mesure ces méthodes sont réellement généralisables à d’autres logiciels. En d’autres termes, Intel n’optimiserait pas simplement le processeur pour des usages réels : il optimiserait aussi, de façon ciblée, la manière dont certains programmes s’exécutent.

Jusqu’à 40 % sur certains sous-tests : des gains trop beaux pour être comparables

Primate Labs affirme que, lorsque Geekbench 6 est exécuté avec le Binary Optimization Tool, certains sous-scores de charge de travail peuvent grimper jusqu’à 40 %, tandis que le score global peut progresser jusqu’à 8 %. Ce n’est pas un détail. Sur un marché où quelques points suffisent souvent à départager deux générations de CPU, une telle intervention change la lecture du produit. Geekbench estime donc que ces résultats ne sont ni comparables aux autres machines, ni représentatifs des performances informatiques générales.

Le plus embarrassant pour l’écosystème du benchmark, c’est que Geekbench dit n’avoir aucun moyen de détecter automatiquement si un score a été produit avec ou sans l’outil d’Intel. En conséquence, Primate Labs a décidé d’ajouter un avertissement sur tous les résultats issus des processeurs compatibles, pour signaler qu’ils pourraient être invalides.

Les puces concernées sont ciblées, mais le signal est plus large

Selon Intel, le Binary Optimization Tool n’est disponible que sur certains processeurs récents, notamment des modèles Core Ultra Series 3 « Panther Lake » et Core Ultra 200 Plus « Arrow Lake Refresh », via le mode avancé d’Intel Application Optimization. Intel précise aussi que cette fonction reste optionnelle et qu’elle ne s’applique qu’à une liste limitée de titres et d’applications.

Cela limite l’ampleur immédiate du phénomène, mais pas sa portée symbolique. Car dès lors qu’un acteur peut améliorer sélectivement les performances d’un benchmark connu, toute la chaîne de confiance se fragilise : constructeurs, reviewers, bases de données de scores et utilisateurs finaux se retrouvent à comparer des résultats qui ne reposent plus exactement sur la même épreuve.

Un vieux réflexe de l’industrie, dans une version plus sophistiquée

Le fond de l’affaire n’a rien d’inédit. L’industrie tech a déjà connu de nombreux épisodes de « benchmark boosting », notamment dans le smartphone, où certains constructeurs augmentaient temporairement les fréquences ou adaptaient le comportement du système dès qu’un outil de mesure était détecté. Ce qui change ici, c’est la méthode : Intel ne semble pas simplement pousser le matériel plus fort, mais intervenir via une couche logicielle capable de réécrire ou d’optimiser spécifiquement l’exécutable.

Cette approche est plus subtile, presque plus moderne. Elle s’inscrit aussi dans un moment où les performances deviennent de plus en plus dépendantes d’un couple matériel-logiciel étroitement accordé. Sur le principe, optimiser un binaire pour mieux tirer parti d’une architecture n’a rien de scandaleux. Ce qui pose problème, c’est de le faire sur un benchmark censé servir d’étalon transversal.

Intel ne triche peut-être pas sur la performance, mais sur la lecture de la performance

Le point le plus intéressant dans cette affaire est peut-être là. Intel peut soutenir que son outil améliore réellement l’exécution de certains logiciels pris en charge. Techniquement, cela peut être vrai. Mais un benchmark n’est pas un cas d’usage ordinaire : c’est un protocole de comparaison. Et dans ce contexte, optimiser le test lui-même revient à altérer la règle du jeu.

En somme, cette polémique rappelle une leçon ancienne, mais toujours utile : un score n’est jamais une vérité brute. C’est le produit d’un outil, d’une méthode, d’un contexte et, parfois, d’une stratégie. Avec son Binary Optimization Tool, Intel ne remet pas seulement en question quelques résultats Geekbench. Il rappelle, malgré lui, que la bataille des performances se joue aussi dans les coulisses du benchmark.