Samsung TV 2026 : Le Mini LED devient (enfin) abordable à partir de 349 dollars

Samsung a officiellement étoffé sa gamme de téléviseurs 2026, avec une idée directrice très claire : faire descendre les technologies premium en gamme sans diluer le discours sur la performance.

Au sommet, les Neo QLED 4K continuent d’incarner le savoir-faire de la marque sur le Mini LED. Mais, la vraie nouveauté, cette année, vient surtout de l’arrivée d’une nouvelle famille de TV “Mini LED” plus abordables, pensée pour élargir l’accès à une image plus lumineuse, plus contrastée et plus intelligente.

Samsung rebat les cartes de sa hiérarchie LCD

Le changement le plus intéressant n’est pas seulement technique, il est aussi marketing. Samsung restructure son offre autour de deux étages bien distincts. D’un côté, les Neo QLED 4K QN80H et QN70H conservent le positionnement premium, avec Quantum Mini LED et technologie quantum dot pour viser une meilleure précision de rétroéclairage, une luminosité plus élevée et un volume colorimétrique complet.

De l’autre, la marque introduit les M80H, M70H et plus tard le M90H, des modèles Mini LED plus accessibles qui conservent l’intérêt du rétroéclairage Mini LED, mais sans reprendre toute la couche premium associée aux Neo QLED.

Cette bascule est révélatrice. Pendant des années, Samsung a surtout utilisé l’appellation Neo QLED pour porter son récit Mini LED. En 2026, la marque segmente plus finement son catalogue et semble reconnaître qu’il existe désormais un marché mûr pour des TV Mini LED moins statutaires, mais beaucoup plus agressives sur le rapport équipement-prix.

C’est moins spectaculaire qu’une rupture de design, mais probablement plus stratégique face à la pression croissante de TCL et Hisense sur ce terrain.

L’IA devient un argument transversal, plus seulement un privilège du haut de gamme

Samsung met aussi en avant ses fonctions de traitement intelligent, avec un positionnement qui va au-delà du simple argument commercial. Sur les Neo QLED 4K et au moins sur certains Mini LED comme le M80H, la marque promet des optimisations en temps réel de l’image et du son selon le type de contenu et l’acoustique de la pièce. Samsung évoque également Vision AI Companion, un ensemble de fonctions censé personnaliser davantage l’expérience de visionnage et améliorer la restitution des contenus de qualité variable.

C’est un point important, car la bataille téléviseur de 2026 ne se joue plus seulement sur la dalle. Elle se joue sur la manière dont le téléviseur corrige, adapte et rehausse des flux souvent imparfaits, entre streaming compressé, sport en direct et catalogues hétérogènes. Samsung veut manifestement faire de cette couche logicielle un argument central, en particulier pour convaincre les acheteurs qui ne regardent pas uniquement des contenus 4K HDR impeccablement masterisés.

Des prix très étagés, du 43 pouces accessible au 100 pouces vitrine

Sur le plan tarifaire, la nouvelle gamme couvre un spectre très large. Samsung affiche le QN80H de 55 pouces à 1 299,99 dollars, le 65 pouces à 1 599,99 dollars, et pousse jusqu’à une version 100 pouces à 5 499,99 dollars. Le QN70H démarre de son côté à 599,99 dollars en 43 pouces. Plus bas encore, le Mini LED M70H commence à 349,99 dollars en 43 pouces, tandis que le M80H débute à 699,99 dollars en 55 pouces. Le M90H en 100 pouces est bien annoncé, mais sa disponibilité est renvoyée à plus tard dans l’année. À l’heure où j’écris ces lignes, nous n’avons pas l’information sur les prix qui seront pratiqués en Europe.

Cette grille de prix montre bien l’ambition de Samsung : étendre le Mini LED à des seuils beaucoup plus agressifs qu’auparavant, sans abandonner les grandes diagonales vitrines qui servent encore de locomotive à l’image de marque.

En clair, la marque ne veut plus seulement vendre du prestige technologique ; elle veut aussi occuper davantage de terrain sur les volumes.

Un repositionnement plus important qu’il n’en a l’air

Un autre détail mérite attention : certains observateurs ont relevé l’absence de certaines références historiques dans cette annonce américaine, notamment la série QN90, au profit d’une hiérarchie recentrée sur QN80H, QN70H et les nouvelles séries M. Cela ne signifie pas forcément une disparition mondiale et définitive de toutes les références antérieures, mais cela confirme au minimum une volonté de simplification et de recomposition de l’offre sur ce marché.

Samsung semble donc faire deux paris en parallèle. Le premier consiste à rendre le Mini LED plus accessible sans trop dégrader la promesse qualitative. Le second vise à faire de l’IA un bénéfice visible, compréhensible et quotidien, plutôt qu’un simple label technique de plus sur la boîte.

Dans un secteur où l’innovation télévisuelle devient plus difficile à rendre immédiatement lisible, cette double stratégie peut faire mouche.

Samsung cesse de réserver le “premium” à une élite de modèles

La gamme TV Samsung 2026 raconte finalement quelque chose de très actuel sur l’électronique grand public : les technologies premium ne disparaissent pas, elles se diffusent. En introduisant des Mini LED plus abordables sous les séries M70H et M80H, la marque cherche moins à créer un choc qu’à normaliser un nouveau standard de qualité perçue. Le vrai enjeu n’est plus seulement d’impressionner en magasin, mais de convaincre qu’un téléviseur plus lumineux, mieux contrasté et mieux assisté par logiciel peut devenir accessible à beaucoup plus d’acheteurs.

En somme, Samsung ne redessine pas seulement sa gamme. Il redéfinit la manière de distribuer sa proposition de valeur. Et dans un marché TV devenu férocement compétitif, cette discipline pourrait compter davantage qu’une simple surenchère de specs.