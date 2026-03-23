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Windows 11 : Microsoft promet enfin moins de pubs et plus de calme

Windows 11 : Microsoft promet enfin moins de pubs et plus de calme

Pendant des années, Windows 11 a donné l’impression d’être un système d’exploitation… et un tunnel de vente. Recommandations dans le menu Démarrer, rappels OneDrive, incitations à basculer sur Edge, prompts Microsoft 365, et désormais Copilot qui s’invite un peu partout : l’OS s’est progressivement chargé de « bruit » marketing.

La semaine dernière, Microsoft a enfin changé de ton. Scott Hanselman, figure d’ingénierie très suivie dans l’écosystème, résume l’ambition en une phrase : faire de Windows 11 un système « plus calme et plus chill, avec moins d’incitations à acheter plus ».

Windows 11 : Pourquoi Microsoft ralentit sur les pubs maintenant ?

Ce virage s’inscrit dans une initiative plus large : Microsoft reconnaît qu’il doit remonter la « barre de qualité » de Windows 11, avec un plan 2026 orienté performance, fiabilité… et expérience utilisateur moins intrusive. Dans son article « Our commitment to Windows quality », l’entreprise parle explicitement d’une expérience plus « calme », avec moins de distractions, pour aider les utilisateurs à rester « dans le flow ».

En clair, Microsoft commence à admettre ce que beaucoup disent depuis longtemps — un OS peut être moderne, connecté, intelligent… sans être insistant.

À ce stade, Microsoft ne promet pas un Windows « sans promos ». L’idée est plutôt de réduire le partitionnement : moins de sollicitations là où elles cassent l’usage (Démarrer, notifications, prompts système), plus de contrôle, et un design plus cohérent avec le reste du travail de « craft » annoncé.

La baisse des « ventes additionnelles » viserait en priorité le menu Démarrer et certains emplacements jugés trop agressifs, dans la continuité du chantier « Windows K2 » (qualité/perf/UX) évoqué côté Microsoft.

Le signal derrière le signal : Microsoft veut regagner la confiance

Ce qui rend cette annonce crédible, c’est qu’elle arrive en même temps que d’autres retours très symboliques — comme la barre des tâches repositionnable (haut/côtés), demandée depuis des années, et des efforts sur l’empreinte mémoire et la réactivité.

Autrement dit, Microsoft semble avoir compris qu’en 2026, l’innovation ne se mesure pas seulement à l’IA ajoutée : elle se mesure aussi à tout ce qu’on retire pour redonner de l’air.

Si Microsoft tient sa promesse, Windows 11 pourrait redevenir ce qu’on attend d’un OS : un socle fiable et discret. Pas une page d’accueil déguisée.