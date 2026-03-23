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Windows 11 : Microsoft promet enfin moins de pubs et plus de calme

OS par Yohann Poiron le Microsoft Windows 11
Windows 11 : Microsoft promet enfin moins de pubs et plus de calme
Windows 11 : Microsoft promet enfin moins de pubs et plus de calme

Pendant des années, Windows 11 a donné l’impression d’être un système d’exploitation… et un tunnel de vente. Recommandations dans le menu Démarrer, rappels OneDrive, incitations à basculer sur Edge, prompts Microsoft 365, et désormais Copilot qui s’invite un peu partout : l’OS s’est progressivement chargé de « bruit » marketing.

La semaine dernière, Microsoft a enfin changé de ton. Scott Hanselman, figure d’ingénierie très suivie dans l’écosystème, résume l’ambition en une phrase : faire de Windows 11 un système « plus calme et plus chill, avec moins d’incitations à acheter plus ».

Windows 11 : Pourquoi Microsoft ralentit sur les pubs maintenant ?

Ce virage s’inscrit dans une initiative plus large : Microsoft reconnaît qu’il doit remonter la « barre de qualité » de Windows 11, avec un plan 2026 orienté performance, fiabilité… et expérience utilisateur moins intrusive. Dans son article « Our commitment to Windows quality », l’entreprise parle explicitement d’une expérience plus « calme », avec moins de distractions, pour aider les utilisateurs à rester « dans le flow ».

En clair, Microsoft commence à admettre ce que beaucoup disent depuis longtemps — un OS peut être moderne, connecté, intelligent… sans être insistant.

À ce stade, Microsoft ne promet pas un Windows « sans promos ». L’idée est plutôt de réduire le partitionnement : moins de sollicitations là où elles cassent l’usage (Démarrer, notifications, prompts système), plus de contrôle, et un design plus cohérent avec le reste du travail de « craft » annoncé.

La baisse des « ventes additionnelles » viserait en priorité le menu Démarrer et certains emplacements jugés trop agressifs, dans la continuité du chantier « Windows K2 » (qualité/perf/UX) évoqué côté Microsoft.

Le signal derrière le signal : Microsoft veut regagner la confiance

Ce qui rend cette annonce crédible, c’est qu’elle arrive en même temps que d’autres retours très symboliques — comme la barre des tâches repositionnable (haut/côtés), demandée depuis des années, et des efforts sur l’empreinte mémoire et la réactivité.

Autrement dit, Microsoft semble avoir compris qu’en 2026, l’innovation ne se mesure pas seulement à l’IA ajoutée : elle se mesure aussi à tout ce qu’on retire pour redonner de l’air.

Si Microsoft tient sa promesse, Windows 11 pourrait redevenir ce qu’on attend d’un OS : un socle fiable et discret. Pas une page d’accueil déguisée.

Tags : MicrosoftWindows 11
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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