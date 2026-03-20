Gemini sur Mac : Google prépare une application native pour détrôner ChatGPT

Google semble prêt à muscler sérieusement Gemini sur ordinateur. Selon un rapport de Bloomberg relayé ce 19 mars par plusieurs médias, l’entreprise teste en privé une application Gemini native pour macOS auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs.

Le projet inclurait une fonction particulièrement stratégique, baptisée Desktop Intelligence, qui permettrait à Gemini de comprendre le contexte affiché à l’écran et d’interagir avec des applications Mac pour fournir des réponses plus pertinentes.

Google veut rattraper son retard sur le bureau

Jusqu’ici, les utilisateurs Mac accédaient surtout à Gemini via le web. Une app native changerait nettement la donne, surtout face à des rivaux comme ChatGPT et Claude, déjà bien installés sur macOS avec de vraies expériences desktop. Bloomberg indique que la version actuellement testée reste encore incomplète, mais que Google viserait une sortie relativement proche.

Le cœur du sujet, c’est cette fonction Desktop Intelligence. D’après la formulation repérée dans le code de l’application en test, lorsque l’utilisateur active certaines permissions, Gemini peut « voir ce que vous voyez », notamment le contexte à l’écran, et récupérer du contenu depuis des apps pour améliorer et personnaliser l’expérience pendant l’usage de Gemini. En clair, l’assistant ne se contenterait plus de répondre à un prompt isolé : il pourrait comprendre ce que vous êtes en train de faire sur votre Mac.

Autrement dit, Google semble vouloir rapprocher Gemini d’une IA de bureau contextuelle, capable de résumer un document ouvert, de comprendre une page web affichée, ou de s’appuyer sur plusieurs sources visibles et personnelles pour répondre avec davantage de précision. Cette dernière phrase relève d’une inférence à partir de la description de Desktop Intelligence et des fonctions déjà testées.

Une logique cohérente avec la montée en puissance de « Personal Intelligence »

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la stratégie plus large de Google autour de Personal Intelligence. Depuis cette semaine, Google étend cette fonction aux comptes gratuits personnels aux États-Unis dans AI Mode in Search, l’app Gemini et Gemini dans Chrome. Cette couche permet déjà à Gemini de s’appuyer, avec l’accord de l’utilisateur, sur des données issues de services comme Gmail, Photos ou YouTube pour fournir des réponses plus personnalisées.

Si Gemini sur Mac récupère en plus le contexte des applications ouvertes et du contenu affiché à l’écran, Google construirait alors une expérience beaucoup plus profonde : non plus seulement une IA connectée à vos services cloud, mais une IA branchée à votre poste de travail réel. Cette conclusion est une analyse fondée sur l’articulation entre Desktop Intelligence et Personal Intelligence.

Des fonctions déjà proches du niveau des assistants IA avancés

Les premiers éléments rapportés autour de l’app laissent penser que Google teste déjà un ensemble de fonctions assez complet : analyse de documents, recherche web, prise en charge de fichiers envoyés, historique des conversations, ainsi que des capacités autour du code et de la génération d’images ou de vidéos.

Sur le papier, cela rapprocherait Gemini d’outils déjà bien installés dans le paysage des assistants IA de bureau.

Google entre dans une nouvelle bataille : celle de l’IA contextuelle

Ce qui se joue ici dépasse le simple lancement d’une app Mac. L’enjeu réel, c’est la bataille de l’IA contextuelle sur un environnement de bureau. Les assistants ne veulent plus seulement répondre à une question ; ils veulent comprendre un environnement de travail en temps réel.

Et sur ce terrain, Google dispose d’un avantage structurel : ses services personnels sont déjà massivement utilisés, et Personal Intelligence lui donne un début de colonne vertébrale pour relier cloud, recherche et contexte utilisateur.

Une sortie encore non confirmée officiellement

À ce stade, Google n’a pas annoncé publiquement de date de lancement pour Gemini sur Mac. Ce que l’on sait, c’est qu’un test privé serait en cours selon Bloomberg, et que l’application viserait à concurrencer plus directement les expériences natives déjà proposées par ChatGPT et Claude sur macOS.

En attendant une annonce officielle, il faut donc traiter ce projet comme très crédible, mais encore non finalisé.