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Meta AI : un détecteur de contenus générés par IA repéré dans le code de l’application

Meta AI : un détecteur de contenus générés par IA repéré dans le code de l'application

Meta pourrait bientôt proposer un outil capable d’identifier les contenus générés par intelligence artificielle. Une initiative presque ironique, alors même que ses propres outils ont accéléré la prolifération de médias synthétiques sur les réseaux.

Selon plusieurs observations relayées en ligne, l’entreprise développe actuellement une fonction intégrée à Meta AI, pensée pour analyser un contenu et déterminer s’il a été produit par une IA.

Un détecteur d’IA repéré dans l’interface de Meta AI

C’est TestingCatalog qui a d’abord repéré l’apparition d’une nouvelle entrée baptisée « AI Detector », ensuite signalée sur X. Les premières captures d’écran laissent entendre que cette fonctionnalité pourrait être intégrée directement dans l’interface de Meta AI.

À ce stade, tout indique toutefois qu’il s’agit encore d’un chantier en cours. La fonction aurait été découverte via l’activation de flags internes dans le code de l’application, une méthode classique pour mettre au jour des outils non encore annoncés publiquement.

Pour l’instant, le détecteur n’est pas activé côté serveurs. En pratique, cliquer sur cette nouvelle option renverrait simplement vers un lien inactif. Autrement dit, Meta teste bien quelque chose, mais son fonctionnement réel reste encore hors de portée.

Un outil encore flou dans ses ambitions

C’est tout le problème à ce stade : impossible de savoir précisément ce que ce détecteur analysera au lancement. Meta pourrait commencer par un cas d’usage relativement simple, comme la détection de texte généré par IA, avant d’élargir progressivement le champ aux images, à l’audio, voire à la vidéo. Ce serait la trajectoire la plus logique pour un groupe qui investit massivement dans les outils de génération multimédia.

Reste une autre question, plus stratégique : ce système sera-t-il capable d’identifier les contenus issus de n’importe quel modèle, ou se limitera-t-il aux productions générées par les outils de Meta ? La nuance est essentielle. Un détecteur universel n’aurait pas la même portée qu’un outil surtout calibré pour l’écosystème maison.

Meta face au désordre qu’elle a contribué à créer

Le sujet est d’autant plus sensible que Meta fait partie des plateformes qui ont le plus activement poussé les usages grand public de l’IA générative. Images créées à la volée, assistants conversationnels intégrés, fonctionnalités de création dopées à l’IA : le groupe multiplie les points de contact entre ses utilisateurs et les contenus synthétiques.

L’entreprise expérimente même, selon plusieurs rapports, des formats où l’IA n’est plus un simple outil, mais le cœur même de l’expérience. Dans cette logique, l’idée d’un flux saturé de contenus artificiels n’a plus rien d’un effet secondaire. Elle devient presque un produit.

C’est précisément là que surgit le paradoxe. Les technologies qui facilitent la création rapide d’images, de textes ou de vidéos ont aussi nourri ce que beaucoup décrivent désormais comme de l’AI slop : des contenus synthétiques produits à la chaîne, peu qualitatifs, omniprésents, et souvent conçus pour capter l’attention sans véritable valeur éditoriale.

En développant un détecteur d’IA, Meta semble donc reconnaître, au moins en creux, qu’un nouveau besoin émerge : redonner aux utilisateurs des outils pour distinguer le contenu humain du contenu généré.

Une réponse défensive, mais révélatrice

Meta n’a pas encore officialisé cette fonction, ce qui signifie qu’elle peut encore évoluer, être renommée ou même ne jamais être déployée telle qu’elle a été aperçue. Mais, son existence supposée en dit déjà long. L’industrie de l’IA générative entre dans une nouvelle phase : après la course à la production, vient désormais la course à l’identification. Les plateformes ne veulent plus seulement générer plus vite. Elles doivent aussi rassurer, trier, signaler, contextualiser.

Et sur ce terrain, Meta joue une partition délicate. Car l’entreprise cherche à la fois à démocratiser l’IA créative et à contenir les dérives informationnelles qu’elle contribue elle-même à amplifier. Une tension devenue centrale dans la stratégie des grands groupes tech.

Le plus intéressant n’est donc peut-être pas le détecteur lui-même, mais ce qu’il symbolise : l’aveu implicite qu’à force d’inonder le web de contenus synthétiques, la Silicon Valley doit maintenant inventer les filtres capables de les rendre lisibles.