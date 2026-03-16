OnePlus Nord 6 : le futur champion de l’autonomie avec 9 000 mAh arrive en avril

Le prochain milieu de gamme de OnePlus commence à se préciser — et il pourrait arriver plus tôt qu’on ne l’imaginait. D’après plusieurs fuites relayées ces derniers jours, le OnePlus Nord 6 viserait désormais un lancement début avril 2026, après un calendrier qui aurait d’abord pointé vers mars avant de glisser.

Le tout avec une promesse très claire : proposer une endurance hors norme dans un marché où les compromis restent encore nombreux.

Le point de repère le plus souvent cité vient du leaker Yogesh Brar, relayé par plusieurs médias tech, qui évoque une arrivée du OnePlus Nord 6 dès le début du mois d’avril. Rien n’est officiel à ce stade, mais la répétition de cette fenêtre de tir à travers plusieurs sources rend l’hypothèse plus solide qu’une simple rumeur isolée. Plusieurs rapports indiquent aussi que le Nord 6 serait en réalité la version globale du OnePlus Turbo 6, déjà lancé en Chine en janvier.

OnePlus Nord 6 : La vraie star du dossier, c’est la batterie

Si le OnePlus Nord 6 reprend effectivement l’ADN du Turbo 6, il pourrait arriver avec une batterie de 9 000 mAh, un chiffre spectaculaire pour un smartphone de cette catégorie. Les fuites parlent aussi d’une charge filaire 80 W et d’une charge inversée jusqu’à 27 W, ce qui placerait l’appareil parmi les modèles les plus agressifs du moment sur l’autonomie.

Le Turbo 6 est également associé à une fiche orientée performance avec un Snapdragon 8 s Gen 4, un écran AMOLED de 6,78 pouces montant jusqu’à 165 Hz, ainsi qu’un duo photo 50 mégapixels et 2 mégapixels à l’arrière.

C’est précisément ce qui rend le OnePlus Nord 6 intéressant. OnePlus semble vouloir faire de ce modèle non pas un simple milieu de gamme compétent, mais une sorte de « battery flagship killer » capable de combiner autonomie massive, performances élevées et écran très rapide.

Si la batterie de 9 000 mAh est conservée à l’international, le OnePlus Nord 6 pourrait devenir l’un des téléphones endurance les plus marquants de l’année.

Une hausse de prix paraît de plus en plus probable

La mauvaise nouvelle, c’est que cette montée en gamme pourrait s’accompagner d’un tarif plus élevé. Plusieurs sources estiment déjà que le OnePlus Nord 6 coûtera plus cher que le Nord 5. Ce scénario est cohérent avec le contexte actuel : Oppo et OnePlus ont confirmé une hausse de prix sur certains smartphones en Chine à partir du 16 mars 2026, en invoquant l’augmentation du coût des composants, notamment la mémoire et le stockage.

Le repère de départ n’est d’ailleurs plus aussi bas qu’on pourrait le penser. Le OnePlus Nord 5 est affiché à 419 € en France pour la version 8 Go/256 Go, 499 £ au Royaume-Uni sur la boutique OnePlus UK, et à 329 £ chez certains revendeurs comme Amazon UK. Cette dispersion montre aussi à quel point les prix réels peuvent varier selon les marchés et les promos.

Ce que cela dit de la stratégie OnePlus

Au fond, le Nord 6 semble illustrer une évolution assez nette du segment milieu de gamme : les marques ne cherchent plus seulement à offrir « assez » de puissance pour un prix contenu, mais à créer de vrais produits-signatures. Ici, ce serait la batterie qui ferait office de manifeste. Dans un marché où l’autonomie est redevenue un argument émotionnel fort, OnePlus pourrait bien miser sur un téléphone qui ne promet pas juste de tenir la journée, mais de faire beaucoup mieux que la moyenne.

Il reste évidemment une marge d’incertitude. Le nom, le prix final, et surtout la présence ou non de la batterie 9 000 mAh sur la version internationale ne sont pas encore confirmés officiellement. Mais une chose devient claire : si OnePlus conserve l’essentiel de la recette du Turbo 6, le OnePlus Nord 6 pourrait être bien plus qu’une simple mise à jour. Il pourrait devenir le nouveau champion de l’endurance dans sa catégorie.