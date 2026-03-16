Claude : Anthropic double vos limites d’usage jusqu’au 27 mars (sous conditions)

Anthropic a bien lancé une promotion limitée de deux semaines autour de Claude. D’après sa page d’aide officielle, l’opération court du 13 mars 2026 au 27 mars 2026 à 23 h 59 et double les limites d’usage sur une fenêtre glissante de cinq heures, mais uniquement hors heures de pointe en semaine.

Le détail important, c’est que les limites ne sont pas doublées entre 8 h et 14 heures en semaine. Elles sont doublées en dehors de cette plage, soit hors de 8 heures à 14 heures du lundi au vendredi. Autrement dit, la promotion ne récompense pas l’usage pendant les heures de pointe : elle pousse au contraire les utilisateurs vers les moments où la plateforme est moins sollicitée.

Anthropic précise aussi que cette hausse temporaire s’applique aux offres Free, Pro, Max et Team, tandis que les plans Enterprise sont exclus. L’activation est automatique, sans option à cocher dans les réglages.

Où cette promotion s’applique pour Claude ?

La hausse de quota concerne plusieurs surfaces Claude : Web, de bureau et mobile, mais aussi Cowork, Claude Code, Claude for Excel et Claude for PowerPoint. Anthropic indique également que le bonus d’usage n’est pas décompté des éventuelles limites hebdomadaires du forfait.

Au-delà du simple geste commercial, cette promotion montre surtout qu’Anthropic cherche à mieux lisser la charge sur Claude. Le fait de doubler l’usage hors pics laisse entendre que l’entreprise préfère redistribuer la demande plutôt que relever durablement ses plafonds pour tout le monde, à toute heure. C’est une manière assez claire d’encourager les usages intensifs au moment où l’infrastructure est la moins sous pression.

Cette lecture est cohérente avec la formulation officielle de la promotion, centrée sur les off-peak hours.

Ce qu’il faut retenir

Oui, l’offre existe bien. Mais, il y a une nuance essentielle : les 2x ne s’appliquent pas de 8 h à 14 h ; ils s’appliquent en dehors de cette plage en semaine, puis reviennent à la normale après le 27 mars 2026.