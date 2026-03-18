Honor X80 GT : le futur monstre d’autonomie avec une batterie record de 13 080 mAh

Honor semble vouloir pousser encore plus loin sa stratégie de smartphones à très grande autonomie. Selon plusieurs fuites relayées en Chine ces derniers jours, le futur Honor X80 GT pourrait embarquer une batterie de 13 080 mAh, un niveau tout simplement hors norme pour un smartphone grand public.

À ce stade, il ne s’agit évidemment pas d’une information officielle, mais si cette capacité se confirme, Honor franchirait un seuil que peu de marques osent même envisager.

Honor X80 GT : Honor veut manifestement dépasser sa propre escalade

La rumeur n’arrive pas de nulle part. Honor a déjà multiplié, ces derniers mois, les appareils misant sur des batteries géantes. Les sources qui relayent la fuite citent notamment les Honor Win et Honor Power 2, tous deux positionnés autour de la barre symbolique des 10 000 mAh.

Le Honor X80 GT viendrait donc non pas inaugurer une tendance, mais l’amplifier brutalement.

C’est ce qui rend ce dossier particulièrement intéressant. Là où la plupart des smartphones premium d’Apple, Samsung ou Google gravitent encore autour de 5 000 mAh, Honor semble tester une autre logique : faire de l’autonomie extrême un argument produit central, presque identitaire. Cette évolution en dit long sur la manière dont certaines marques chinoises cherchent désormais à se différencier autrement que par la seule photo ou la puissance brute.

Une fiche technique qui ne miserait pas seulement sur l’endurance

La fuite ne parle pas uniquement de batterie. Le Honor X80 GT serait aussi associé à une charge rapide 80 W et à une puce Snapdragon 8 Gen 3, ce qui le placerait loin du simple téléphone d’endurance à bas coût. Le même bruit de couloir évoque également un écran OLED très lumineux, potentiellement dans la lignée du Honor Power 2, ainsi qu’un capteur photo Sony avec stabilisation optique. Là encore, tout cela reste à confirmer.

Si ces éléments sont exacts, Honor ne préparerait pas un monstre d’autonomie sacrifiant tout le reste, mais un appareil plus ambitieux, capable de marier endurance, performances et image. C’est une nuance importante, car le vrai défi de ce type de produit n’est pas seulement d’embarquer une énorme batterie, mais de rester crédible comme smartphone moderne au quotidien.

Le retour du label GT n’est pas anodin

Autre détail intéressant : la gamme Honor GT pourrait revenir chez Honor sur la série X. Le précédent Honor X60 GT a bien été lancé en avril 2025 avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui donne un peu de consistance à l’idée d’un Honor X80 GT. Plusieurs bases produits et relais spécialisés confirment d’ailleurs l’existence et la fiche du Honor X60 GT.

Cela suggère que Honor pourrait réutiliser ce suffixe pour signaler un modèle plus agressif techniquement, sans forcément basculer dans le très haut de gamme classique. En clair, le X80 GT pourrait être pensé comme un appareil de démonstration technologique dans un segment encore relativement accessible.

Un lancement au premier semestre reste du domaine de la rumeur

Les différentes sources qui relaient la fuite évoquent un lancement possible au premier semestre 2026, sans date plus précise. Il faut donc traiter ces informations avec prudence. Aucune confirmation officielle de Honor n’est venue valider la capacité batterie, le processeur ou même le nom final du produit.

Mais même à l’état de rumeur, le message est déjà limpide : Honor cherche visiblement à redéfinir ce que l’on considère comme une « grosse batterie » sur smartphone. Et si le X80 GT voit bien le jour avec 13 080 mAh, il ne s’agira pas simplement d’un nouveau téléphone endurant, mais d’un vrai marqueur de rupture dans le marché mobile.