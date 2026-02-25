Galaxy S26 Ultra : Pourquoi Samsung produit 3,6 millions d’unités malgré la crise ?

Samsung n’a peut-être plus beaucoup de surprises à dévoiler sur scène, mais il lui reste un levier décisif en coulisses : la production. Et d’après un rapport coréen, Samsung serait en train de rehausser le volume « initial » du Galaxy S26 Ultra — non pas parce qu’elle anticipe forcément une demande record, mais parce que l’économie des composants, elle, est déjà en train de changer les règles du jeu.

Samsung ferait passer l’initial du Galaxy S26 Ultra d’un niveau de « 2 millions » à « 3 millions » d’unités (ordre de grandeur), dans un contexte d’inflation — la hausse durable des coûts mémoire (DRAM/NAND) qui frappe déjà tout le hardware, du PC aux smartphones.

Ce mouvement peut servir plusieurs objectifs très concrets :

Sécuriser l’approvisionnement : plus vous réservez tôt des lots de mémoire, plus vous réduisez le risque de subir les pires hausses au moment où la demande s’emballe (et où les fournisseurs privilégient les clients les plus « prévisibles »). Lisser le coût moyen : en se donnant plus de volume dès le départ, Samsung peut mieux négocier, mieux répartir certains coûts fixes (logistique, contrôles qualité, ramp-up industriel) et réduire la volatilité unité par unité. Éviter la pénurie « au lancement » : le Galaxy 26 Ultra est celui qui crée la perception premium et fait le storytelling. Une rupture de stock sur le modèle Ultra, c’est le pire scénario d’image, surtout quand le marché est déjà nerveux sur les prix.

Ce n’est pas forcément un signe de « carton commercial » pour le Galaxy S26 Ultra

C’est tentant de lire « production en hausse » comme « ventes en hausse ». Mais, le contexte 2026 brouille cette lecture. On est dans une période où les prix mémoire explosent sous l’effet de la demande IA et datacenters — et où les fabricants de DRAM/NAND (Samsung, SK hynix, Micron) arbitrent les capacités. Cette période d’incertitude pourrait durer jusqu’à 2027/2028 selon plusieurs acteurs de l’industrie.

Dans ce cadre, augmenter le volume initial peut être une décision défensive : protéger sa marge, réduire le risque de hausse de la chaîne d’approvisionnement, et éviter de se retrouver à « payer au prix fort » en pleine fenêtre de lancement.

Pourquoi le rapport insiste sur le modèle Ultra (et pas sur Galaxy S26/S26+) ?

Le fait que les fuites/rapports s’attachent au Galaxy 26 Ultra colle à la stratégie de gamme en Europe et ailleurs : Samsung vend du volume via la série A, mais son aura se construit via le Ultra. Et si les coûts montent, c’est aussi sur le Galaxy S26 Ultra que Samsung peut le plus facilement absorber (ou répercuter) une partie de la hausse sans casser la gamme entière.

D’autres sources coréennes et presse business évoquent déjà une pression sur les prix en 2026 (en Corée notamment) liée aux coûts composants.

Le vrai risque : trop produire… et devoir « subventionner » ensuite

La contrepartie, c’est l’inventaire. Si Samsung sur-estime la demande Ultra, il devra compenser via des bundles plus agressifs (stockage, accessoires), des promotions plus rapides, et des reprises surévaluées. Or, c’est justement ce que Samsung sait faire très bien — mais qui peut dégrader la perception de prix « premium » si les remises arrivent trop tôt.