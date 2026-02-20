Google n’a pas fait de keynote, pas de grande campagne, pas de tambours. Mais, Chrome vient de gagner trois fonctions qui sentent bon la productivité réelle : Split View (deux onglets côte à côte), annotations PDF intégrées, et une option « Enregistrer dans Google Drive » pour envoyer des fichiers (et notamment des PDF) dans Drive sans passer par la case « télécharger puis re-uploader ».
L’objectif est limpide : rendre la navigation moins fragmentée, plus « workflow ».
Split View : Chrome arrête de faire semblant d’être un simple navigateur
La star de la mise à jour, c’est Split View. Concrètement, Chrome peut désormais afficher deux onglets dans la même fenêtre, en mode côte à côte. C’est le genre de fonctionnalité qui paraît évidente… jusqu’à ce qu’on réalise que des millions de gens bricolent encore avec deux fenêtres, Alt-Tab, ou des extensions.
Dans la vraie vie, Split View sert à tout ce qu’on fait déjà dans Chrome :
- comparer deux documents,
- écrire en gardant une source ouverte,
- remplir un formulaire en consultant un PDF,
- suivre un tableur et une page de recherche en parallèle.
Le message de Google est subtil mais clair : Chrome n’est plus seulement l’endroit où l’on « va sur Internet » — c’est l’endroit où l’on travaille.
Les PDF : enfin un vrai gain de temps, sans appli tierce
Deuxième ajout : l’annotation PDF directement dans Chrome. Le lecteur PDF intégré ne se contente plus d’afficher : il permet désormais de surligner, commenter, dessiner/annoter, et même de gérer certains usages « paperwork » (notes, marquages, signatures selon les capacités disponibles).
C’est un petit tremblement dans le quotidien, parce que le workflow typique des PDF était pénible : télécharger → ouvrir dans une autre appli → annoter → enregistrer → renvoyer/re-uploader.
Désormais, Chrome aspire à garder tout ça dans le navigateur, là où se passe déjà l’essentiel du travail.
« Enregistrer dans Google Drive » : moins de frictions, plus d’automatismes
Troisième brique : l’intégration de Google Drive. Chrome ajoute une option « Enregistrer dans Google Drive » qui permet d’envoyer un document (avec une emphase très claire sur les PDF via le viewer) dans Google Drive sans quitter l’onglet. On parle d’un détail… qui supprime un aller-retour mental et mécanique répété des dizaines de fois par semaine.
Et c’est aussi une réponse à un historique : jusque-là, « Enregistrer dans Drive » relevait souvent d’extensions ou d’habitudes bricolées. Là, Google transforme ce réflexe en fonction native — ce qui change tout en entreprise et dans l’éducation, où l’outil par défaut doit « juste marcher ».
Chrome se prépare à l’ère des « navigateurs-OS »
Pris séparément, ces ajouts semblent modestes. Ensemble, ils racontent une stratégie : Google veut que Chrome devienne un hub de production, pas uniquement un moteur de navigation. Et le timing n’a rien d’innocent : le marché du navigateur redevient un champ de bataille, poussé par la montée des expériences « AI-first » et des interfaces qui cherchent à remplacer le duo navigateur + suite bureautique.
Au fond, Google parie sur une vérité simple : pour beaucoup d’utilisateurs, le vrai système d’exploitation, c’est déjà Chrome. Le reste (Drive, Docs, PDF, captures, collaboration) n’est qu’une extension logique.