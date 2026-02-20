Accueil » Chrome se « bureau-ise » : Split View, annotations PDF et enregistrement direct dans Drive changent le quotidien

Google n’a pas fait de keynote, pas de grande campagne, pas de tambours. Mais, Chrome vient de gagner trois fonctions qui sentent bon la productivité réelle : Split View (deux onglets côte à côte), annotations PDF intégrées, et une option « Enregistrer dans Google Drive » pour envoyer des fichiers (et notamment des PDF) dans Drive sans passer par la case « télécharger puis re-uploader ».

L’objectif est limpide : rendre la navigation moins fragmentée, plus « workflow ».

Split View : Chrome arrête de faire semblant d’être un simple navigateur

La star de la mise à jour, c’est Split View. Concrètement, Chrome peut désormais afficher deux onglets dans la même fenêtre, en mode côte à côte. C’est le genre de fonctionnalité qui paraît évidente… jusqu’à ce qu’on réalise que des millions de gens bricolent encore avec deux fenêtres, Alt-Tab, ou des extensions.

Dans la vraie vie, Split View sert à tout ce qu’on fait déjà dans Chrome :

comparer deux documents,

écrire en gardant une source ouverte,

remplir un formulaire en consultant un PDF,

suivre un tableur et une page de recherche en parallèle.

Le message de Google est subtil mais clair : Chrome n’est plus seulement l’endroit où l’on « va sur Internet » — c’est l’endroit où l’on travaille.

Les PDF : enfin un vrai gain de temps, sans appli tierce

Deuxième ajout : l’annotation PDF directement dans Chrome. Le lecteur PDF intégré ne se contente plus d’afficher : il permet désormais de surligner, commenter, dessiner/annoter, et même de gérer certains usages « paperwork » (notes, marquages, signatures selon les capacités disponibles).

C’est un petit tremblement dans le quotidien, parce que le workflow typique des PDF était pénible : télécharger → ouvrir dans une autre appli → annoter → enregistrer → renvoyer/re-uploader.

Désormais, Chrome aspire à garder tout ça dans le navigateur, là où se passe déjà l’essentiel du travail.

« Enregistrer dans Google Drive » : moins de frictions, plus d’automatismes

Troisième brique : l’intégration de Google Drive. Chrome ajoute une option « Enregistrer dans Google Drive » qui permet d’envoyer un document (avec une emphase très claire sur les PDF via le viewer) dans Google Drive sans quitter l’onglet. On parle d’un détail… qui supprime un aller-retour mental et mécanique répété des dizaines de fois par semaine.

Et c’est aussi une réponse à un historique : jusque-là, « Enregistrer dans Drive » relevait souvent d’extensions ou d’habitudes bricolées. Là, Google transforme ce réflexe en fonction native — ce qui change tout en entreprise et dans l’éducation, où l’outil par défaut doit « juste marcher ».

Chrome se prépare à l’ère des « navigateurs-OS »

Pris séparément, ces ajouts semblent modestes. Ensemble, ils racontent une stratégie : Google veut que Chrome devienne un hub de production, pas uniquement un moteur de navigation. Et le timing n’a rien d’innocent : le marché du navigateur redevient un champ de bataille, poussé par la montée des expériences « AI-first » et des interfaces qui cherchent à remplacer le duo navigateur + suite bureautique.

Au fond, Google parie sur une vérité simple : pour beaucoup d’utilisateurs, le vrai système d’exploitation, c’est déjà Chrome. Le reste (Drive, Docs, PDF, captures, collaboration) n’est qu’une extension logique.