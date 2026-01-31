Accueil » Xiaomi 17 Max : La fuite d’une batterie de 8 000 mAh qui enterre la concurrence

Xiaomi n’en finit plus d’étendre sa famille 17, et le supposé Xiaomi 17 Max s’annonce comme l’épisode « grand écran/grosse batterie » de la gamme. Une nouvelle salve de fuites suggère désormais que ce modèle miserait aussi sur la photo, avec un capteur principal de 200 mégapixels, et une configuration plus ambitieuse que celle attendue sur les variantes standard.

À ce stade, rien n’est officiel : on parle d’un appareil non annoncé et de composants encore au conditionnel.

La source la plus citée est Digital Chat Station sur Weibo, reprise par plusieurs médias : le Xiaomi 17 Max abandonnerait une configuration homogène à trois capteurs de 50 mégapixels pour passer à une formule plus « flagship camera phone ».

Dans le même temps, les rumeurs « Max » insistent sur un autre marqueur : une batterie autour de 8 000 mAh, typiquement associée aux modèles grand format et aux usages intensifs (écran, vidéo, jeu, photo).

Xiaomi 17 Max : 200 mégapixels Samsung + téléobjectif Sony IMX8… et Leica au centre

Selon ces mêmes fuites, le Xiaomi 17 Max embarquerait :

Capteur principal de 200 mégapixels Samsung (ISOCELL) — évoqué comme un ISOCELL HPE (capteur non officialisé publiquement à ma connaissance), annoncé à 1/1,4 pouce.

Téléobjectif périscopique de 50 mégapixels Sony, de la famille IMX8, annoncé à 1/1,953 pouce.

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (capteur non précisé).

Et surtout, la continuité du partenariat Leica, qui reste un pilier d’identité pour les flagships Xiaomi.

L’intérêt de ce combo, sur le papier, est limpide : un capteur de 200 mégapixels moderne ne sert pas seulement à « faire un gros chiffre », il peut aussi améliorer les recadrages, les détails et la flexibilité via pixel-binning — à condition que l’optique, le traitement et la dynamique suivent.

Batterie : 8 000 mAh, le vrai différenciateur « Max »

Les rumeurs parlent d’un pack 8 000 mAh avec 100 W filaire et 50 W sans fil. Ce genre de capacité change la vie… mais change aussi la conception : poids, épaisseur, dissipation pendant la charge et le gaming. Si Xiaomi vise réellement un 6,9 pouces avec une telle batterie, ce « Max » pourrait devenir un téléphone d’usage, pas seulement un téléphone de fiche technique.

En miroir, la pique sur Samsung n’est pas gratuite : plusieurs sources rappellent que les Ultra restent à 5 000 mAh depuis plusieurs générations (et des rumeurs récentes suggèrent encore 5 000 mAh sur le Galaxy S26 Ultra).

Un « Max » qui veut exister entre le flagship pur et le monster phone

La logique produit est très Xiaomi : laisser le modèle Ultra rester la vitrine absolue, et proposer à côté un modèle qui répond à un désir simple — grand écran + énorme autonomie, sans renoncer à une vraie ambition photo.

Si la caméra de 200 mégapixels et périscope de 50 mégapixels est réelle, le Xiaomi 17 Max pourrait devenir le choix « voyage/événements/créateurs » (zoom plus propre, Leica look), et le choix « quotidien sans chargeur » (8 000 mAh comme argument massue).

Mais prudence : on est encore dans une phase où Xiaomi peut tester plusieurs configurations, et le fameux ISOCELL « HPE » reste, pour l’instant, un nom de fuite. Ce dossier est donc à lire comme une direction plausible, pas une fiche technique gravée dans le marbre.