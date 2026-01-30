Il y a des idées qui reviennent comme un refrain, parce qu’elles répondent à une réalité simple : Windows est puissant, mais souvent dispersé. Et si l’OS gagnait une barre d’outils persistante, capable de centraliser raccourcis, extensions et infos système, sans vous faire jongler entre fenêtres et menus ?

Comme le rapporte The Verge, c’est exactement ce que l’équipe PowerToys explore avec un concept baptisé Command Palette Dock.

Windows 11 : Une « barre de menu » optionnelle, pensée pour les power users

Microsoft ne parle pas (encore) d’une fonctionnalité native de Windows 11, mais d’un PowerToy : un module optionnel, assumé comme expérimental, qui pourrait offrir une barre ancrable en haut, en bas, à gauche ou à droite de l’écran.

Le dock serait découpé en trois zones — start, center, end — dans lesquelles on peut épingler des « extensions » (outils, widgets, raccourcis, monitoring).

Le discours interne est clair : réduire les micro-frictions du quotidien, comme vérifier une charge CPU/RAM, accéder à une fonction PowerToys, ou lancer une action sans « casser » son flux de travail en ouvrant le Gestionnaire des tâches ou un menu de plus.

Personnalisation : esthétique, position, extensions… l’anti « rigidité Windows »

L’ambition n’est pas seulement fonctionnelle. La proposition insiste sur un dock hautement configurable : style, thème, arrière-plan, ordre des extensions, et déplacement facile des éléments entre les régions.

C’est intéressant parce que Microsoft cherche depuis des années à rendre Windows « plus cohérent » sans renier sa culture de la modularité. Ici, on n’impose rien : on propose une surcouche pour ceux qui veulent un poste de travail plus « instrumenté ».

La brique déjà en place : Command Palette, le Spotlight version Microsoft

Ce projet s’inscrit directement dans la logique de la Command Palette, le lanceur maison de PowerToys qui sert de successeur à PowerToys Run : recherche, commandes, apps, outils dev, extensions… le tout invoqué au clavier.

En clair : la Command Palette est le « mode summon », le dock serait le mode persistant — l’un complète l’autre.

Il y a deux signaux forts derrière cette proposition :

Windows 11 se « teste » : PowerToys devient le laboratoire public de fonctions que Windows n’ose pas toujours officialiser immédiatement. On l’a vu avec d’autres modules récents (gestion de thèmes, outils système, etc.). L’ère des assistants et des workflows : quand un OS se remplit d’outils (Copilot, launchers, widgets, intégrations), la bataille se joue sur l’ergonomie de l’accès. Une barre persistante est une réponse vieille comme l’informatique… et peut-être justement pour ça, efficace.

Disponible quand ?

Pour l’instant, Microsoft est au stade « consultation + prototype » : l’équipe sollicite des retours et indique que les développeurs peuvent déjà expérimenter via le projet sur GitHub (import dans Visual Studio).

Le plus important : rien ne dit que cela deviendra un module officiel PowerToys. Mais le simple fait que Microsoft montre des concepts et demande « est-ce que vous l’utiliseriez ? » est déjà un indice : le design de Windows 11 n’est plus figé, il se négocie.