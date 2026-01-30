Il y a des idées qui reviennent comme un refrain, parce qu’elles répondent à une réalité simple : Windows est puissant, mais souvent dispersé. Et si l’OS gagnait une barre d’outils persistante, capable de centraliser raccourcis, extensions et infos système, sans vous faire jongler entre fenêtres et menus ?
Comme le rapporte The Verge, c’est exactement ce que l’équipe PowerToys explore avec un concept baptisé Command Palette Dock.
Windows 11 : Une « barre de menu » optionnelle, pensée pour les power users
Microsoft ne parle pas (encore) d’une fonctionnalité native de Windows 11, mais d’un PowerToy : un module optionnel, assumé comme expérimental, qui pourrait offrir une barre ancrable en haut, en bas, à gauche ou à droite de l’écran.
Le dock serait découpé en trois zones — start, center, end — dans lesquelles on peut épingler des « extensions » (outils, widgets, raccourcis, monitoring).
Le discours interne est clair : réduire les micro-frictions du quotidien, comme vérifier une charge CPU/RAM, accéder à une fonction PowerToys, ou lancer une action sans « casser » son flux de travail en ouvrant le Gestionnaire des tâches ou un menu de plus.
Personnalisation : esthétique, position, extensions… l’anti « rigidité Windows »
L’ambition n’est pas seulement fonctionnelle. La proposition insiste sur un dock hautement configurable : style, thème, arrière-plan, ordre des extensions, et déplacement facile des éléments entre les régions.
C’est intéressant parce que Microsoft cherche depuis des années à rendre Windows « plus cohérent » sans renier sa culture de la modularité. Ici, on n’impose rien : on propose une surcouche pour ceux qui veulent un poste de travail plus « instrumenté ».
La brique déjà en place : Command Palette, le Spotlight version Microsoft
Ce projet s’inscrit directement dans la logique de la Command Palette, le lanceur maison de PowerToys qui sert de successeur à PowerToys Run : recherche, commandes, apps, outils dev, extensions… le tout invoqué au clavier.
En clair : la Command Palette est le « mode summon », le dock serait le mode persistant — l’un complète l’autre.
Il y a deux signaux forts derrière cette proposition :
- Windows 11 se « teste » : PowerToys devient le laboratoire public de fonctions que Windows n’ose pas toujours officialiser immédiatement. On l’a vu avec d’autres modules récents (gestion de thèmes, outils système, etc.).
- L’ère des assistants et des workflows : quand un OS se remplit d’outils (Copilot, launchers, widgets, intégrations), la bataille se joue sur l’ergonomie de l’accès. Une barre persistante est une réponse vieille comme l’informatique… et peut-être justement pour ça, efficace.
Disponible quand ?
Pour l’instant, Microsoft est au stade « consultation + prototype » : l’équipe sollicite des retours et indique que les développeurs peuvent déjà expérimenter via le projet sur GitHub (import dans Visual Studio).
Le plus important : rien ne dit que cela deviendra un module officiel PowerToys. Mais le simple fait que Microsoft montre des concepts et demande « est-ce que vous l’utiliseriez ? » est déjà un indice : le design de Windows 11 n’est plus figé, il se négocie.