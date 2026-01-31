Accueil » Windows 11 étend la reprise d’activité depuis Android : Spotify, Office et Edge se rapprochent du Handoff d’Apple

Microsoft pousse un peu plus Windows 11 vers une expérience « multi-appareils » fluide, où l’on commence sur son téléphone et l’on continue sur son PC sans y penser.

La nouveauté : la fonction de reprise d’activité de Windows 11 ne se limite plus à OneDrive et s’étend à Spotify, à des tâches Office (Word/Excel/PowerPoint) et même à des sessions Edge — un pas de plus vers un Windows qui se comporte comme un hub, pas seulement comme un poste de travail.

Microsoft avait dévoilé ce concept à Build l’an dernier, avec un principe très simple : Windows détecte qu’une activité est en cours sur votre mobile et propose de la reprendre sur le PC.

Avec la mise à jour Release Preview qui commence à se déployer, l’option devient plus concrète et plus utile :

Reprendre la lecture Spotify initiée sur Android, depuis le PC.

Reprendre un document Office (Word, Excel, PowerPoint) depuis le téléphone vers Windows.

Reprendre une session de navigation Edge démarrée sur mobile.

C’est assumé : la comparaison avec Handoff chez Apple est désormais évidente.

Microsoft tente enfin de rendre Windows « continu »

Windows a déjà essayé, sans vraiment convaincre : Windows 10 avait un projet de continuité applicative (Project Rome), resté peu adopté. Aujourd’hui, la différence, c’est le contexte : l’écosystème Microsoft (Edge, Microsoft 365, Phone Link) est plus intégré, et l’usage « mobile → PC » est devenu un réflexe quotidien. La reprise d’activité devient alors une fonctionnalité de base, pas un gadget.

Cette évolution est intégrée aux builds Release Preview (canal de test juste avant la diffusion large). Microsoft annonce notamment la mise à disposition des builds 26100.7701 et 26200.7701 pour le Release Preview Channel.

Traduction : ce n’est plus un concept de conférence, ni un test « Dev-only » — on se rapproche d’un déploiement grand public, au rythme habituel de Windows 11.

Bonus de la mise à jour : MIDI 2.0, dictée et biométrie renforcée

Cette même vague de Release Preview n’apporte pas que la continuité mobile-PC. Microsoft liste aussi :

Support MIDI 2.0 « enhanced » (améliorations Windows MIDI Services) — un vrai sujet pour les musiciens et créateurs.

Des ajustements de dictée vocale côté confort et précision.

La prise en charge des capteurs d’empreintes externes avec Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), au-delà des lecteurs intégrés.

Et, pour les Copilot+ PC, l’extension linguistique du nouveau Settings Agent (plusieurs langues dont allemand, portugais, espagnol, japonais, hindi, etc.).

La vraie bataille, c’est l’habitude

Apple gagne depuis des années avec une évidence : quand l’écosystème est cohérent, l’utilisateur « reste dedans ». Microsoft n’a pas (encore) l’iPhone, mais il peut faire de Windows un point de convergence naturel pour Android — à condition que les apps suivent et que l’expérience soit irréprochable (latence, fiabilité, cohérence des notifications).

Si Spotify + Office + Edge deviennent le socle, le signal est clair : Microsoft veut une continuité non pas « pour quelques apps », mais pour les usages dominants.