Accueil » Marché du SoC : Pourquoi les revenus explosent malgré une chute des ventes de 7 % ?

Marché du SoC : Pourquoi les revenus explosent malgré une chute des ventes de 7 % ?

Marché du SoC : Pourquoi les revenus explosent malgré une chute des ventes de 7 % ?

On parle souvent du smartphone comme d’un marché « mature ». Pourtant, 2026 s’annonce comme une année de bascule : les volumes de SoC (System-on-Chip) devraient reculer, tandis que les revenus continueraient de grimper.

Une contradiction apparente qui raconte en réalité l’époque : une industrie tirée vers le haut par l’IA, mais freinée par une nouvelle rareté, la mémoire, aspirée par les data centers.

Le fait : -7 % de SoC expédiés en 2026, selon Counterpoint

Counterpoint anticipe un ralentissement net du marché mondial des SoC pour smartphones, avec des livraisons en baisse de 7 % en 2026 (YoY), après plusieurs années de croissance.

En toile de fond, l’institut ne s’attend pas à un vrai rebond des volumes avant 2027, le temps que les constructeurs rationalisent leurs gammes et absorbent les hausses de coûts.

Le vrai coupable : la mémoire, et la bataille HBM vs grand public

La dynamique la plus structurante n’est pas une nouveauté de Qualcomm ou de MediaTek, mais un arbitrage industriel : les fondeurs et fabricants de mémoire privilégient les produits à forte marge, notamment la HBM (High Bandwidth Memory) destinée aux infrastructures IA. Résultat : tensions d’approvisionnement et renchérissement des composants, qui pèsent d’abord sur le bas du marché.

Reuters décrit la même mécanique à l’échelle du hardware grand public : l’explosion de la demande liée à l’IA « capte » une partie importante de l’offre mémoire, et renchérit mécaniquement smartphones, PC et consoles.

Et, l’effet est très concret : Counterpoint évoque une hausse des coûts de nomenclature (BoM) de 20 % à 30 % sur les appareils d’entrée de gamme (sous 200 dollars) depuis le début de l’année 2025, avec une pression qui devrait se prolonger.

La zone rouge : les smartphones à moins de 150 dollars et les SoC 4G/5G « entrée »

Counterpoint pointe un segment particulièrement exposé : les téléphones sous 150 dollars, où chaque dollar de plus sur la mémoire ou le stockage déséquilibre le modèle économique. Les fournisseurs de SoC très présents sur la 4G et la 5G d’entrée devraient donc encaisser le choc en premier.

À l’inverse, les marques qui conçoivent davantage en interne (Samsung, Google, Huawei, Xiaomi sont cités) seraient mieux armées pour arbitrer, négocier et adapter leurs feuilles de route.

Ce n’est pas que la mémoire devient « moins chère » pour elles — c’est qu’elles ont plus d’options pour absorber, déplacer ou compenser.

La surprise : la « premiumisation » continue, et elle soutient les revenus

Même si les livraisons de SoC reculent, Counterpoint estime que la valeur du marché restera solide grâce à la montée en gamme : près d’un smartphone sur trois serait vendu au-dessus de 500 dollars.

Autrement dit, l’industrie vendrait moins… mais vendrait plus cher, portée par l’appétit pour les appareils performants — et par l’inflation des composants.

Côté gagnants « structurels », Counterpoint cite Apple et Qualcomm comme les mieux placés pour profiter de cette montée en gamme, tandis que MediaTek pousserait plus fort dans l’Android premium, intensifiant la bataille.

2 nm : une transition technologique qui arrive en pleine tempête

Comme si la pression coûts ne suffisait pas, le marché entre en phase de transition vers le 2 nm sur le haut de gamme. Counterpoint souligne que Samsung a déjà annoncé le Exynos 2600 comme premier SoC smartphone basé sur un procédé 2 nm GAA.

Sur sa page officielle, Samsung positionne clairement ce chip comme une plateforme « AI & gaming » nouvelle génération, avec une ambition de performance NPU et de rendement énergétique.

Ce passage au 2 nm, historiquement, n’est jamais neutre : il demande des investissements massifs, impose des ramp-ups délicats, et tend à tirer les prix vers le haut — surtout quand la chaîne d’approvisionnement est déjà sous stress.

L’IA, enfin, comme moteur de prix… et comme contrainte technique

Counterpoint relie directement la vague GenAI à l’augmentation des ASP (prix moyens), et projette un pic de puissance IA « on-device » autour de ~100 TOPS d’ici 2026 sur le haut de gamme, avec près de 90 % des smartphones premium capables de gérer des fonctions d’IA localement.

Mais, l’IA a un revers : elle consomme de la mémoire, du stockage, de la bande passante interne — tout ce qui coûte justement plus cher. D’où une tendance intéressante : Counterpoint anticipe que le milieu de gamme (100–500 dollars) s’appuiera davantage sur le cloud offloading (traiter l’IA côté serveur) pour contenir la facture matérielle.

Et au milieu, une vérité simple : le smartphone reste un produit de masse, mais sa chaîne de valeur se « data-centerise » à grande vitesse.