TM Roh (Samsung) : « L’IA doit devenir une infrastructure invisible de notre quotidien »

Le président et CEO de Samsung,TM Roh, a partagé sa vision d’une intelligence artificielle capable de transformer nos habitudes sans jamais devenir envahissante. Pour lui, les technologies qui marquent vraiment une époque ne sont pas celles qui font le plus de bruit, mais celles qui s’intègrent naturellement au quotidien, jusqu’à devenir évidentes.

« Une bonne technologie est intuitive et ne demande pas d’intervention constante », a-t-il expliqué. Dans cette approche, l’IA ne doit pas chercher à se rendre spectaculaire : elle doit livrer des résultats cohérents, fiables, et s’imposer comme un socle invisible de la vie de tous les jours.

Quand l’innovation devient « infrastructure »

TM Roh a rappelé que les technologies transformatrices suivent souvent le même cycle : elles commencent comme des innovations chères, expérimentales, accompagnées d’un fort effet d’annonce. Puis, avec le temps, celles qui changent réellement la société deviennent plus simples, plus accessibles et plus largement utilisables. Il a évoqué la loi d’Amara : on surestime souvent l’impact à court terme d’une innovation, mais on sous-estime son influence à long terme.

Dans le cas de l’IA, la prise de conscience est déjà massive : selon lui, 86 % des utilisateurs mobiles interagissent avec elle d’une manière ou d’une autre.

Mais, l’enjeu n’est plus l’adoption « par curiosité » : c’est la confiance, et surtout l’utilité concrète.

L’IA doit comprendre, aider et rassurer

PourTM Roh, la valeur de l’IA ne réside pas dans la nouveauté, mais dans sa capacité à comprendre le contexte et l’intention de l’utilisateur, de façon constante et fiable. Cela impose des exigences fortes sur l’infrastructure et sur la manière dont l’IA est conçue.

Il a détaillé plusieurs domaines où l’IA doit exceller :

Compréhension du langage : l’IA doit gérer les dialectes, les accents, les expressions du quotidien et les contextes réels. Une erreur de compréhension peut avoir des conséquences tangibles, en particulier dans la traduction.

: l’IA doit gérer les dialectes, les accents, les expressions du quotidien et les contextes réels. Une erreur de compréhension peut avoir des conséquences tangibles, en particulier dans la traduction. Accessibilité : sous-titres en temps réel, descriptions d’images, résumés simplifiés… Ces fonctions ne sont pas des « options », mais un socle pour garantir une compréhension stable et inclusive.

: sous-titres en temps réel, descriptions d’images, résumés simplifiés… Ces fonctions ne sont pas des « options », mais un socle pour garantir une compréhension stable et inclusive. Confiance et sécurité : l’IA s’invite dans des zones intimes — messages, photos, finances, santé. Sans sentiment de contrôle, l’adoption restera fragile. La sécurité et la maîtrise des données doivent être non négociables.

: l’IA s’invite dans des zones intimes — messages, photos, finances, santé. Sans sentiment de contrôle, l’adoption restera fragile. La sécurité et la maîtrise des données doivent être non négociables. Universalité et simplicité : pour être vraiment adoptée, l’IA doit être cohérente à travers les langues, les cultures et les appareils. « La meilleure IA reste souvent en arrière-plan », a-t-il souligné, en insistant sur l’intuitivité.

: pour être vraiment adoptée, l’IA doit être cohérente à travers les langues, les cultures et les appareils. « La meilleure IA reste souvent en arrière-plan », a-t-il souligné, en insistant sur l’intuitivité. Performance fiable : rapidité, réactivité, et confidentialité « par défaut ». La transparence et le choix utilisateur sur les données deviennent des conditions essentielles de la confiance.

Vers une IA plus « agentique »

TM Roh a aussi évoqué l’arrivée d’une IA plus agentique : non plus seulement une IA qui répond, mais une IA qui exécute et mène des tâches à leur terme.

L’objectif affiché est de réduire la friction du quotidien : gérer des actions routinières, organiser des informations importantes, et simplifier des workflows, sans demander une supervision permanente.

Une promesse : l’IA comme infrastructure invisible

Pour l’avenir, il estime que la réussite de l’IA ne se mesurera ni aux benchmarks ni aux comparatifs techniques. Le vrai test sera fait d’instantanés du quotidien : ces moments où la technologie aide, discrètement, à se repérer, comprendre et agir plus facilement.

Son ambition : faire de l’IA une « infrastructure invisible » — fiable, accessible et digne de confiance — au service de la société, sans jamais exiger l’attention de l’utilisateur.

Pour Samsung, la trajectoire est claire : développer une IA pratique, inclusive et universellement bénéfique, afin que davantage de personnes puissent interagir avec la technologie, comprendre l’information et passer à l’action, simplement.