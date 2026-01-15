Accueil » Forza Horizon 6 : une fuite évoque une sortie le 19 mai 2026, avant le grand déballage Xbox





Le Japon, le Mont Fuji, des cerisiers en fleurs… et désormais une date qui circule. Alors que Playground Games entretient le mystère depuis la révélation officielle de Forza Horizon 6 au Tokyo Game Show 2025, une notification « trop bavarde » repérée dans Forza Horizon 5 suggère une sortie au 19 mai 2026.

Reste à savoir si Microsoft confirmera (ou corrigera) la rumeur lors du Xbox Developer Direct attendu le 22 janvier.

Forza Horizon 6 : le Japon, enfin

Le fantasme durait depuis des années : voir le festival Horizon poser ses scènes dans un Japon propice au drift, aux routes de montagne et aux néons urbains. Microsoft a fini par officialiser la destination lors du Xbox Tokyo Game Show Broadcast fin septembre 2025, teaser à l’appui.

Depuis, Playground Games a verrouillé sa communication, préférant réserver les détails (et surtout le gameplay) au prochain rendez-vous maison : le Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026, déjà annoncé comme le moment de la « première vraie démonstration » du jeu.

Le « leak » du jour : 19 mai 2026, et un Premium en accès anticipé dès le 15 mai

C’est The Verge qui a popularisé l’information : une notification/pop-up publicitaire aperçue dans Forza Horizon 5 (dans le garage, selon les témoignages) mentionnerait une date de lancement au 19 mai 2026, avec un accès anticipé quatre jours plus tôt, dès le 15 mai, pour l’édition Premium.

Le message détaillerait aussi une structure très « Forza Horizon » côté bonus :

Abonnement VIP

Pack de bienvenue

Car Pass + Pack Voiture Contre la montre

et deux extensions premium annoncées en contenu post-lancement, plus un « Pack voiture Passion Italienne ».

À ce stade, prudence : la capture circule, mais Microsoft n’a pas encore validé officiellement cette date. L’alignement avec une fenêtre « mai » souvent évoquée par des sources proches du dossier renforce toutefois la crédibilité du leak.

Pourquoi mai serait un choix très « Xbox », et pourquoi le Japon change la donne ?

Une sortie au printemps aurait du sens pour Microsoft : suffisamment tôt pour occuper 2026 avant la période d’automne, tout en maximisant l’effet vitrine d’un titre qui, historiquement, fait vendre des consoles et alimente Game Pass. D’ailleurs, Xbox affiche déjà le jeu comme « coming 2026 » et jouable le premier jour par le Game Pass.

Le choix du Japon est, lui, une promesse de renouvellement : Forza Horizon vit autant de sa « car culture » que de ses paysages. Routes sinueuses, reliefs, métropoles verticales… c’est un terrain parfait pour densifier l’open world et réinventer l’ambiance du festival. Et si le Developer Direct confirme des zones urbaines façon Tokyo (comme certains teasers le laissent entendre), Forza Horizon 6 pourrait devenir l’épisode le plus « cinématographique » de la série — plus nocturne, plus contrasté, plus nerveux.

Enfin, détail stratégique : Forza Horizon 6 est annoncé d’abord sur Xbox et PC, avec une arrivée PS5 post-lancement évoquée dans la communication officielle liée au reveal. En clair, Microsoft garde l’avantage du lancement… tout en ouvrant la porte à une deuxième vague commerciale plus tard.

Gameplay, carte, et confirmation (ou pas) de la date

Le 22 janvier, Microsoft doit montrer le jeu « en mouvement ». Si la fuite est réelle, l’événement est aussi l’endroit idéal pour officialiser un calendrier, ouvrir les précommandes et détailler le contenu des éditions.

En attendant, une chose est sûre : le simple fait qu’une date « mai 2026 » fasse autant de bruit dit tout de l’appétit autour de Forza Horizon 6. Le Japon n’est pas qu’un décor : c’est une promesse. Et une promesse, quand elle devient enfin concrète, se paye au prix fort — celui de l’attente.