Apple numéro 1 mondial en 2025 : 20% de part de marché, une croissance qui dépasse largement le marché

Apple vient de décrocher une victoire symbolique — et très concrète. Selon les estimations préliminaires de Counterpoint Research. Apple a terminé 2025 comme premier vendeur mondial en expéditions, avec 20 % de part de marché et +10 % sur un an, soit la meilleure progression parmi le top 5.

Dans un marché qui ne croît que modestement (+2 %), c’est un écart qui se voit.

La demande premium… et l’« émergence » comme moteur

Counterpoint attribue la reprise de 2025 à trois dynamiques : la traction du premium, l’adoption plus large de la 5G dans les marchés émergents, et des solutions de financement qui rendent les modèles haut de gamme plus accessibles.

Côté Apple, l’effet a été amplifié par un quatrième trimestre solide autour de l’iPhone 17, tandis que des modèles antérieurs (type « iPhone 16 » dans le narratif du rapport) continuent de très bien se vendre dans des zones comme l’Inde, le Japon et l’Asie du Sud-Est.

Le signal le plus fort est presque contre-intuitif : Apple n’a pas « gagné » uniquement en vendant plus cher, mais aussi en s’élargissant dans des marchés où la marque était historiquement moins dominante.

Le milieu de gamme comme bouclier, le premium comme vitrine

Samsung reste au contact, à 19 %, avec +5 % sur un an. Le moteur principal reste la série Galaxy A (milieu de gamme), pendant que les gammes S et Fold maintiennent l’image et l’élan premium.

C’est une photographie classique : Samsung « fait le volume » avec le A, et défend son territoire haut de gamme avec les flagships. Apple, lui, fait les deux à la fois — mais avec un catalogue beaucoup plus resserré.

Xiaomi solide troisième : la puissance des portefeuilles « équilibrés »

Xiaomi conserve la troisième place avec 13 % de part de marché, portée par une demande stable dans des régions comme l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine. Reuters souligne aussi que certains constructeurs ont accéléré des expéditions en début d’année pour anticiper des risques (tarifs/chaîne logistique), avant un retour à une dynamique plus normale.

Le potentiel frein s’appelle « mémoire »

Counterpoint se montre prudent pour 2026 : la croissance devrait ralentir, notamment à cause des coûts composants et d’un effet de pénurie/réallocation — des fondeurs et fournisseurs orientant davantage leurs capacités vers l’IA (data centers), ce qui met la pression sur le « consumer ».

Dans une note dédiée, Counterpoint évoque même une hausse possible des prix mémoire (jusqu’à +40 % à travers le S1/S2 2026 dans certains scénarios), avec un impact direct sur les coûts de production des smartphones.

Conséquence probable : Apple et Samsung (qui ont le pouvoir de prix et la puissance d’achat) devraient mieux encaisser que certains OEM chinois, plus exposés à la compression de marges si les prix montent trop vite.