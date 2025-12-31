Accueil » Lenovo dévoilera quatre PC sous Snapdragon X2 au CES 2026 : Yoga Slim 7x et IdeaPad Slim 5x

Lenovo profitera du CES 2026 pour appuyer là où l’industrie commence à bouger sérieusement : le PC ARM hautes performances. Après avoir multiplié les concepts spectaculaires — PC enroulables, accessoires auto-alimentés — le constructeur chinois s’apprête aussi à dévoiler une nouvelle génération d’ordinateurs portables reposant sur les puces Snapdragon X2 de Qualcomm.

Une offensive qui illustre clairement la montée en puissance de Windows sur ARM.

Quatre PC Snapdragon X2 dans les cartons

Selon un rapport de Windows Latest, Lenovo présentera quatre nouveaux PC équipés des prochains processeurs Snapdragon X2 de Qualcomm :

Lenovo Yoga Slim 7x (14 pouces)

IdeaPad 5x 2-in-1

IdeaPad Slim 5x (13 pouces)

IdeaPad Slim 5x (15 pouces)

Tous seraient officialisés dans le cadre de CES 2026, avec une disponibilité commerciale prévue au T2 2026.

Yoga Slim 7x : la vitrine technologique

Le modèle phare serait sans surprise le Lenovo Yoga Slim 7x. Pensé comme une machine premium, il embarquerait la puce Snapdragon X2 Elite dans sa configuration la plus musclée, avec 18 cœurs (12 « prime » + 6 « performance ») et une fréquence maximale annoncée à 4,7 GHz.

Lenovo joue ici la carte de l’élégance et de l’endurance :

poids : 1,17 kg,

épaisseur : 13,9 mm,

autonomie annoncée : jusqu’à 29 heures.

L’écran n’est pas en reste : une dalle OLED 2,8K à 120 Hz, culminant à 1 100 nits. La configuration monterait jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X et 2 To de stockage. Le prix de départ serait fixé à 949,99 dollars.

IdeaPad 5x 2-in-1 : la polyvalence avant tout

Juste en dessous, le IdeaPad 5x 2-in-1 adopte une approche plus polyvalente. Animé par un Snapdragon X2 Plus, il combine un écran OLED WUXGA de 14 pouces avec une charnière convertible, compatible avec le Lenovo Pen Gen 2.

Pensé pour un usage quotidien — travail, prise de notes, loisirs — il proposerait :

jusqu’à 32 Go de RAM,

1 To de stockage,

une batterie de 60 Wh.

Un positionnement clair face aux PC hybrides traditionnels, mais avec l’argument clé de l’efficacité énergétique d’ARM.

IdeaPad Slim 5x : deux tailles, deux philosophies

La gamme IdeaPad Slim 5x se décline en deux formats :

13 pouces : priorité à la mobilité, avec un poids contenu à 1,19 kg.

15 pouces : écran OLED 2,5K à 165 Hz, batterie plus généreuse de 70 Wh, et une vocation plus multimédia.

Les deux modèles partagent une base commune : Snapdragon X2 Plus, Wi-Fi 7, caméra infrarouge pour Windows Hello et une connectique moderne. Le modèle 15 pouces débuterait à 899 dollars, avec une disponibilité également prévue au T2 2026.

Lenovo et Qualcomm misent sur la maturité de Windows ARM

Ce lancement groupé n’a rien d’anodin. Lenovo semble convaincu que Windows sur ARM est enfin prêt pour le grand public, grâce aux progrès combinés de Microsoft et Qualcomm : meilleure compatibilité applicative, performances en hausse et autonomie qui surclasse les puces x86 traditionnelles.

En alignant des machines fines, endurantes et dotées d’écrans OLED haut de gamme, Lenovo envoie un message clair : le PC Snapdragon n’est plus une curiosité, mais une alternative crédible aux ultraportables Intel et AMD.

Au CES 2026, la démonstration pourrait être décisive. Si les performances réelles tiennent les promesses du Snapdragon X2, Lenovo pourrait bien devenir l’un des acteurs clés de la bascule ARM sur le marché PC.