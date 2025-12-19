Accueil » Duck.ai : DuckDuckGo lance un générateur d’images IA axé sur la confidentialité

À l’heure où l’intelligence artificielle générative s’impose partout — souvent au prix d’une collecte massive de données — DuckDuckGo trace une voie différente. Le moteur de recherche axé sur la vie privée vient de dévoiler Duck.ai, un nouvel outil de génération d’images par IA conçu dès le départ pour protéger l’anonymat des utilisateurs.

Avec Duck.ai, DuckDuckGo entend prouver qu’il est possible de concilier créativité assistée par IA et respect strict des données personnelles, sans compromis.

Une philosophie claire : pas de pistage, pas d’entraînement sur vos données

Contrairement à de nombreuses plateformes de génération d’images, Duck.ai ne transmet pas les requêtes des utilisateurs à OpenAI ni à aucun autre service tiers. Les prompts sont entièrement anonymisés, et DuckDuckGo affirme qu’aucune donnée personnelle n’est collectée, n’est stockée, ni utilisée pour entraîner des modèles d’IA.

La société précise que les mêmes garanties de confidentialité déjà appliquées à son chatbot IA sont strictement respectées dans Duck.ai. Aucun compte n’est requis pour utiliser le service, ce qui renforce encore la promesse d’anonymat.

Des images stockées localement, pas sur les serveurs

L’un des choix techniques les plus intéressants de Duck.ai concerne la gestion des images générées. Selon 9to5Mac, les visuels sont enregistrés localement dans le navigateur de l’utilisateur, et non envoyés vers les serveurs de DuckDuckGo.

Concrètement, cela signifie que vous êtes le seul à disposer des images générées, DuckDuckGo n’en conserve aucune copie, et la confidentialité est préservée par défaut.

Chaque image intègre par ailleurs des métadonnées compatibles C2PA, indiquant clairement qu’il s’agit d’un contenu généré par intelligence artificielle — un point important pour la transparence et la lutte contre la désinformation.

Comment utiliser Duck.ai ?

L’accès à Duck.ai se veut volontairement simple :

Rendez-vous sur Duck.ai Sélectionnez « New Image » dans le menu Décrivez la scène, l’objet ou le style souhaité

L’IA génère ensuite une image à partir de votre description, sans jamais associer la requête à votre identité. Le service est gratuit à ce stade, avec toutefois des limites d’utilisation quotidiennes pour les utilisateurs non abonnés.

Des fonctionnalités supplémentaires en préparation

DuckDuckGo ne compte pas s’arrêter là. Plusieurs améliorations sont déjà prévues, notamment la possibilité d’importer des images de référence pour affiner les générations, l’ajout d’un bouton de téléchargement dédié sur mobile, et des ajustements visant à améliorer l’ergonomie globale.

Ces évolutions devraient rendre Duck.ai plus compétitif face aux générateurs d’images établis, tout en conservant son positionnement unique sur la confidentialité.

Une alternative crédible dans un paysage IA sous tension

Alors que de nombreux outils d’IA suscitent la méfiance en raison de leurs pratiques opaques en matière de données, Duck.ai se distingue par une approche radicalement différente. Ici, la création visuelle ne repose ni sur le profilage, ni sur l’exploitation des requêtes utilisateurs.

DuckDuckGo propose ainsi le « meilleur des deux mondes » : la puissance créative de l’IA, sans sacrifier le contrôle sur ses informations personnelles.

Dans un contexte où la confiance devient un enjeu majeur de l’IA générative, Duck.ai pourrait bien séduire les utilisateurs soucieux de leur vie privée — et rappeler au passage que l’innovation n’exige pas nécessairement la surveillance.