Huawei lance le WiFi Mesh Router X3 Pro : WiFi 7 déguisé en montagne enneigée lumineuse

Huawei a officiellement commencé le déploiement mondial de son WiFi Mesh Router X3 Pro, un appareil qui a fait sensation lors de son lancement en Chine en octobre.

Loin du routeur rectangulaire classique, le X3 Pro adopte un design décoratif unique, façon montagne enneigée illuminée, tout en offrant des performances WiFi 7 haut de gamme.

WiFi Mesh Router X3 Pro : Un routeur… déguisé en lampe design

La première chose qui frappe : ce routeur ne ressemble absolument pas à un routeur.

Ce qui le rend spécial :

Design cylindrique avec partie supérieure transparente.

Un relief interne imitant une montagne enneigée.

Un éclairage doux simulant lever et coucher de soleil.

Lumière adaptative : changement de luminosité et température en fonction de l’heure et même de la météo locale.

Possibilité d’activer ou éteindre la lumière d’un simple toucher.

Résultat : l’appareil se fond dans votre salon comme un objet de décoration moderne, plutôt qu’un équipement réseau.

WiFi 7 + fibre gigabit : un monstre de performance

Derrière son apparence zen, le routeur X3 Pro est un appareil extrêmement puissant.

Voici les spécifications techniques clés :

WiFi 7

Jusqu’à 3,6 Gb/s

Optimisé pour les fibres gigabit+

Idéal pour : le streaming 4K / 8K, les jeux 3A sans lag, les maisons avec de nombreux appareils connectés.



Technologie interne :

Processeur Gigahome maison.

4 amplificateurs de signal pour traverser plusieurs murs en béton.

Fonction MLO (Multi-Link Operation) pour combiner plusieurs bandes WiFi.

Support 4K-QAM pour une transmission plus efficace.

Port 2.5GE (2,5 fois plus rapide que l’Ethernet Gigabit classique).

Huawei ajoute aussi des optimisations IA pour stabiliser le réseau et garantir une couverture uniforme.

Un répéteur assorti, pour une couverture totale de la maison

Huawei commercialise également un répéteur Mesh X3 Pro, reprenant le même style visuel. Le système complet peut couvrir jusqu’à 120 m² et plus avec une connexion fluide dans chaque pièce, tout en assurant un roaming instantané (< 50 ms) grâce à Huawei WiFi Mesh+.

L’application permet de configurer le routeur en quelques minutes, d’activer des contrôles parentaux, et de diagnostiquer visuellement la qualité du WiFi dans chaque pièce.

Prix et disponibilité

Le lancement mondial débute aujourd’hui.

Tarifs :

Routeur seul : 169 €

Répéteur seul : 99 €

Pack routeur + répéteur : 249 €

Régions concernées : Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.